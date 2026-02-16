Avto.info
Konec barantanja?

V Slovenijo prihajajo prve spletne dražbe rabljenih vozil za fizične osebe!

Konec barantanja?

Foto: Dober Avto

Prodaja in nakup rabljenega avtomobila v Sloveniji sta bila do zdaj sinonim za dolgotrajno brskanje po oglasnikih, neštete telefonske klice, neresne kupce in včasih neprijetna pogajanja ob ogledalu avtomobila. A s 13. februarjem 2026 se pravila igre spreminjajo.

Družba NLB Lease&Go je napovedala prelomno novost: spletne dražbe rabljenih vozil, ki so prvič v celoti prilagojene in dostopne fizičnim osebam. Projekt bo zaživel na portalu doberavto.si, ki ga upravlja hčerinska družba NLB Car&Go.

Zakaj so dražbe "naslednji korak" v evoluciji trga?

Kot poudarja Tomaž Gorjup, direktor NLB Car&Go, dražbe niso le alternativa klasični prodaji, temveč njen logični naslednik. Svet se digitalizira in kupci pričakujejo, da bo nakup avtomobila tako enostaven kot nakup novega telefona – pregleden, hiter in varen.

Glavne prednosti dražbenega modela:

  • Strokovni pregled: Pozabite na mačka v žaklju. Vozila na dražbi so strokovno pregledana, podatki o stanju pa jasno predstavljeni.
  • Realna tržna cena: Cena se oblikuje neposredno na trgu. Brez ugibanja, ali ste postavili previsoko ceno ali pa avto prodali prepoceni.
  • Konec pogajanj: Proces poteka po jasnih pravilih. Ponudbe so zavezujoče, kar izloči "mešetarje" in neresne interesente.
  • Vse na enem mestu: Od izbire vozila do financiranja in dokumentacije – celotna pot je digitalizirana.
  • Več kot le oglasnik: Doberavto.si postaja transakcijska platforma

Portal doberavto.si se poslavlja od vloge klasičnega oglasnika. Danes pokriva že približno 30 % relevantnega trga, njegov cilj pa je postati stičišče, kjer se iskanje avtomobila dejansko sprevrže v varno transakcijo.

V ozadju stoji moč NLB Skupine, kar prinaša ključno prednost: integrirano financiranje. To pomeni, da kupec že pred oddajo prve ponudbe na dražbi ve, kakšen je njegov finančni okvir. Poleg uveljavljenega NLB Hitrega lizinga bo kmalu na voljo tudi potrošniško kreditiranje NLB Buy&Go.

"Naš cilj je ustvarjati nov tržni prostor, ki uporabnikom prinaša večjo preglednost, varnost in enostavnost," pravi Anže Pogačnik, direktor NLB Lease&Go.

Partnerstvo z strokovnjaki: Moč tehnologije Autopoint

Za brezhibno tehnično izvedbo dražb skrbi podjetje Autopoint, ki v Sloveniji že od leta 2019 kraljuje na področju dražb za pravne osebe. Zdaj to preverjeno in varno tehnologijo končno odpirajo tudi za vas – fizične kupce in prodajalce.

Gašper Picelj, direktor podjetja Autopoint, izpostavlja, da dražbe omogočajo hitro in transparentno prodajo po trenutni tržni ceni, kar je v tujini že standard, zdaj pa postaja realnost tudi pri nas.

Komu so spletne dražbe namenjene?

Odgovor je preprost: Vsem, ki cenijo svoj čas. Če nimate želje po nenehnem odgovarjanju na vprašanja "kakšna je zadnja cena" in nimate časa za desetine ogledov na parkiriščih, so dražbe idealna rešitev za vas. Hkrati pa platforma odpira vrata tudi trgovcem, ki želijo svoja vozila prodati v okolju, ki temelji na zaupanju.

Ste pripravljeni na nov način nakupa? Prihodnost rabljenih vozil je digitalna, pregledna in – kar je najpomembneje – le klik stran.

