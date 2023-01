Štirikolesniki - prednosti in slabosti v primerjavi z motorji!

Štirikolesnik ali motor kaj izbrati Nakup novega štirikolesnika Štirikolesniki atv kmc

So štirikolesniki le modna muha za divjanje po brezpotjih ali lahko z njim naredimo še kaj koristnega? Zbrali smo nekaj osnovnih pojmov, ki jih moramo poznati, preden se lotimo nakupa in ta priljubljena vozila primerjali z motorji.

Kaj je za nekoga boljše, se mora odločiti sam, glede na to, kaj si želi početi in kaj doživeti.

Štirikolesnik – za tiste, ki nočejo odrasti

Za začetek razjasnimo nekaj pojmov, ki so povezani z vožnjo po terenu.

Prvi je ATV ali po angleško all terrain vehicle, ki združuje vsa vozila, ki se lahko vozijo po kateri koli podlagi: blatu, pesku, snegu ali kamnih.

Po definiciji med ta vozila sodijo tista, ki imajo vsaj tri kolesa, kar izključuje motorje, vključuje pa vse od otroškega štirikolesnika do vojaškega terenca ali šestkolesnika.

Tudi tako imenovani UTV (utility terrain vehicles) sodijo v to skupino. Vsem je skupno to, da so močni in robustni, imajo gume za teren in se načelno ne ustavijo pred ničemer.

Ime si je izmislila Honda, ko je 1970 naredila trikolesno terensko vozilo, ki pa je zaradi varnosti končalo na odpadu zgodovine.

Vsak štirikolesnik je ATV, ni pa vsak ATV štirikolesnik.

Drugi pojem, ki nas še posebej zanima so štirikolesniki ali po angleško quads. Gre za športna terenska vozila s štirimi kolesi, ki niso za profesionalno rabo.

Besedo je prvi uporabil Suzuki že davnega leta 1982, ko so ugotovili, da so štiri kolesa neprimerno varnejša in bolj obvladljiva v primerjavi s tremi. Trendu so sledile še druge znamke, kot sta Honda in Kawasaki, Yamaha pa je naredila pravo revolucijo s svojim modelom Banshee, ki se ga je prijelo ime “kralj sipin”.

Angleščina pri štirikolesnikih uporablja še en pojem, to je 4-wheelers, ki pomeni štirikolesnik s pogonom na vsa kolesa. Ta pa je vsekakor odlična ideja, če se podajamo na teren.

Če se vrnemo k štirikolesnikom, pa naj omenimo še, da se ločijo po svojem namenu uporabe. Večino teh priljubljenih vozil lahko uvrstimo v eno izmed naslednjih kategorij:

športni ATV : namenjeni so dirkanju, saj imajo veliko konjskih moči, so hitri in okretni.

: namenjeni so dirkanju, saj imajo veliko konjskih moči, so hitri in okretni. delovni ATV : imajo specifičen namen – recimo za delo na kmetiji, v vojski ali v reševalnih enotah. Pri njih sta v prvem planu varnost in udobna vožnja.

: imajo specifičen namen – recimo za delo na kmetiji, v vojski ali v reševalnih enotah. Pri njih sta v prvem planu varnost in udobna vožnja. rekreativni ATV : namenjeni so prostemu času – torej zabavi med kampiranjem, raziskovanju ali pač le vožnji po mestu.

: namenjeni so prostemu času – torej zabavi med kampiranjem, raziskovanju ali pač le vožnji po mestu. mladinski/otroški ATV: so manjši, lažji in počasnejši, da jih lahko obvladajo otroci.

Kako izbrati pravi štirikolesnik?

Pri izbiri štirikolesnika se je treba najprej vprašati, kaj bomo z njim sploh počeli. Z delovnim strojem namreč ni tako zabavno raziskovati neznanih terenov. Za take pustolovščine je bolje izbrati športni ali rekreativni model.

Pri tem pomislimo še na to, ali se bomo z njim vozili sami ali potrebujemo dvosed.

Če se odločimo za novega, potem je dobro izbrati pravega prodajalca, ki nam zna pri nakupu svetovati, nam pomagati pri izbiri dodatne opreme in nam celo uredi financiranje. Tudi možnost servisov ni zanemarljiva kategorija.

Pri rabljenem pa velja podobno kot pri nakupu motorja ali avtomobila:

preverimo stanje vozila (rja, razpoke, kakovost barve),

olje,

udrtine na rollbaru in balanci lahko kažejo na več trkov,

preverimo lastništvo in zgodovino vozila,

obvezno gremo na testno vožnjo,

preverimo zavore, luči, smernike.

Kje se lahko vozimo s štirikolesniki?

Če so štirikolesniki atestirani in opremljeni z ustrezno opremo (ogledala, luči, smerniki), jih lahko uporabljamo v cestnem prometu. Zanje potrebujemo izpit kategorije B1, ki ga lahko opravljamo z dopolnjenimi 16 leti.

Ostale štirikolesnike smemo uporabljati samo na progah in delno v naravi, kjer je to dovoljeno – določene makadamske in gozdne ceste, ki so izvzete iz naravnega okolja.

Kamorkoli pa že gremo, je na prvem mestu varnost. Oprema za vožnjo s štirikolesniki je podobna kot oprema za motoriste. V prvi vrsti je tu čelada, ki pa ji sledijo primerna oblačila, obutev in razni ščitniki.

Naj kupim štirikolesnik ali motor?

Odgovor se skriva v tem, kaj bi radi z vozilom sploh počeli. Za hitre in dolge vožnje po asfaltu priporočamo motor. Štirikolesniki pa so običajno namenjeni off-road terenom. Tudi za take primere imamo motorje, kot so recimo enduro ali motocross motorji, zato je na mestu vprašanje, kaj izbrati – motor ali štirikolesnik.

Raziskava inštituta John Hopkins kaže, da se manj nesreč zgodi s štirikolesniki, so pa zato posledice hujše. Čeravno je vozilo videti bolj stabilno od motorja, se hitro prevrne, voznik pa je pri tem slabo zaščiten. Prav tako so štirikolesniki težji od motorja in zato težje obvladljivi.

Kar se tiče cene, so motokros motorji neprimerno cenejši od štirikolesnikov, pa tudi cene vzdrževanja so višje. Po drugi strani se je vožnje s štirikolesnikom laže naučiti kot vožnje z motorjem, zato so nad njimi navdušeni tudi otroci. Tudi udobje je na štirikolesnikih večje. Če pa iščete vozilo, ki bo prav prišlo tudi pri delu, štirikolesnik nima konkurence

Z njim se lahko precej zabavate in celo kaj naredite. Tako je težko reči, kaj je boljše. Vprašanje je treba postaviti malce drugače: kaj je najboljše zame in za stvari, ki jih želim početi.