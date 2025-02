Novi Volkswagen Tayron 2025 - že v predprodaji

Novi SUV VW Tayron - praktičen in prostoren

Volkswagen je predstavil novi SUV model Tayron, ki zapolnjuje vrzel med modeloma Tiguan in Touareg. Tayron se ponaša z dinamičnim dizajnom, napredno tehnologijo in prostorno notranjostjo, ki omogoča namestitev do sedmih sedežev. Prtljažni prostor pri pet-sedežni različici dosega prostornino do 885 litrov, kar ga naredi idealnega za družine in avanturiste. PREVERITE VSE NOVOSTI: VW Tayron novosti in cena

Novi VW Tayron 2025 - TOP največje novosti

Novi model: Tayron je za Touaregom sedaj drugi največji Volkswagnov SUV

Inovativni priključni hibrid: Tayron eHybrid ponuja vrhunsko moč in postane električni avtomobil za vsakodnevno vožnjo z električnim dosegom več kot 100 km WLTP

Izjemno prostoren potniški in prtljažni prostor, pet ali opcijsko sedem sedežev in velika največja teža prikolice do 2,5 tone

Novi Volkswagen Tayron je že na voljo za naročilo pri Porsche Inter Auto. Za več informacij in naročilo (izkoristite tudi ugodnosti v predprodaji) jih čimprej pokličite na 041 392 204.

Na voljo je šest učinkovitih pogonskih sklopov, vključno z dvema naprednima priključno-hibridnima različicama, ki omogočata do 100 kilometrov vožnje na električni pogon. Najmočnejši dizelski motor s 193 konjskimi močmi je serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom 4MOTION, kar zagotavlja zanesljivo vožnjo v različnih pogojih. PREVERITE PONUDBO: VW Tayron

Novi Volkswagen Tayron SUV - vrhunski dizajn

Močna zunanja oblika in vrhunski občutek v notranjosti. Tayron, ki v dolžino meri približno 4,8 m, je značilen po jasni, vpadljivi zasnovi SUV. Spredaj LED-žarometi in standardno osvetljena Volkswagnova značka ustvarijo nezgrešljiv svetlobni pečat. Enako velja za zadnji del s prečno letvijo LED po celotni dolžini in osvetljenim logotipom Volkswagen. Ostro potegnjene linije poudarjajo vrhunski občutek Tayrona in njegovo podolgovato silhueto. Ta pristop se odraža tudi v notranjosti: tukaj v dizajnu prevladujejo površine s prijetnim otipom in, odvisno od opreme, elegantni materiali, kot sta ArtVelours Eco (mikrovlakna) in avtentični les z odprtimi porami ter osvetljeni okrasni elementi. trim.

Neprekosljiva zunanjost in eleganca

Tayron izstopa tudi po naprednih tehnoloških rešitvah, kot je sodoben informacijski sistem z do 38-centimetrskim zaslonom, ki podpira brezžično povezljivost z Apple CarPlay in Android Auto. Poleg tega so na voljo številni asistenčni sistemi za voznika, vključno s "Side Assist" za pomoč pri menjavi voznega pasu, "Lane Assist" za ohranjanje voznega pasu ter prilagodljivim tempomatom za večjo varnost in udobje med vožnjo.

Digitalno doživetje – Novi Tayron 2025

Novi Volkswagen Tayron 2024 prinaša vrhunsko digitalno izkušnjo z najsodobnejšo tehnologijo in izpopolnjeno notranjostjo. Opremljen je z večfunkcijskim volanom, novimi funkcijami sredinske konzole ter opcijskim navigacijskim sistemom Discover Pro Max z velikim 32-centimetrskim zaslonom. Notranjost odlikujejo ambientalna osvetlitev z do 30 barvami, integrirani nosilec za tablični računalnik v drugi vrsti sedežev ter osvetljeni dekorativni elementi.

Največje novosti:

Digital Cockpit Pro in 12,5'' multimedijski sistem

Masažna funkcija za sprednja sedeža

Vrhunska ambientalna osvetlitev

Avdiosistem Harman Kardon

Napredni projicirni sistem

Novi vrtljivi gumb za prilagoditev ambienta

Notranjost Tayrona je zasnovana za udobje, tehnologijo in prilagodljivost, kar dviguje standard sodobnega vozniškega doživetja.