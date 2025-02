10 letnih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R18

Včeraj so Avstrijci (ARBÖ) in Nemci (GTÜ & Auto Zeitung) razkrili rezultate prvega skupnega testa letnih pnevmatik, ki ni prinesel kakšnih 'hudih' presenečenj, ker na prvih treh mestih tudi tokrat najdemo pnevmatike uveljavljenih proizvajalcev, na drugem koncu lestvice pa se nahaja kitajski nizkocenovni 'pofl za rajo' v obliki pnevmatik znamk Mastersteel in Triangle …

Tokratni test 10. letnih pnevmatik so avstrijsko-nemški strokovnjaki izvedli ob sodelovanju z novinarji uveljavljene nemške revije Auto Zeitung, posledično velika pa je tudi količina koristnih informacij za morebitne kupce novih 18-palčnih letnih pnevmatik. Na testu so preizkusili 10 povsem različnih (predvsem v pogledu prodajnih cen …) 18-palčnih letnih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R18, od prodajnih cen pa je odvisna tudi uvrstitev pnevmatik, ker se je tudi tokrat izkazalo, da boste za malo odštetega denarja pač deležni malo 'glasbe'. Temu primeren je tudi razpon prodajnih cen za 4-delne komplete pnevmatik, ki sega od 300 (Mastersteel Super Sport 2) do 750 evrov (Michelin Pilot Sport 5).

Zmagovalka testa: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Izdelek znamke Goodyear je prepričal nemško-avstrijske strokovnjake zaradi odličnih voznih lastnosti ob vožnji po mokrem, istočasno pa tudi zaradi odličnega obnašanja pnevmatike ob vožnji po suhi vozni podlagi. Ko so Nemci in Avstrijci na testnega 'najboljšega golfa' (škoda octavia …) namestili set takšnih pnevmatik, so z njim na mokri podlagi dosegli najhitrejši čas na testni stezi, povsem solidno (zaviranje 100-0 km/h: 43,3 metra) se boste s tako obutim vozilom ustavili tudi na mokri podlagi. V tem pogledu sta od te pnevmatike boljša samo izdelka znamk Bridgestone (42,5 m) in Continental (41,8 m). Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 se lahko pohvali tudi z najhitreje prevoženim krogom na suhi stezi ter skoraj referenčno dolžino zaviranja na suhi cesti (100-0 km/h: 33,3 m), ker je v tej disciplini od nje malenkostno boljši (33 m) samo izdelek znamke Bridgestone. Ljubitelje pnevmatik znamke Goodyear pa bo razveselila tudi informacija glede dolgoživosti takšne pnevmatike, ker so Nemci in Avstrijci povedali, da boste s takšnim setom pnevmatik brez težav prevozili približno 50.000 kilometrov. Za 4-delni set takšnih letnih pnevmatik boste morali v Nemčiji odšteti približno 665 evrov.

Absolutni poraženki testa: Mastersteel Super Sport 2 & Triangle EffeXSport TH202

Nemci in Avstrijci so tokrat testirali tudi dve nizkocenovni kitajski pnevmatiki, ki na prvi pogled navdušita potencialne kupce z izredno prijaznimi cenami, ker boste za komplet takšnih 4-letnih pnevmatik lahko odšteli od 300 do 310 evrov. Vendar se morate ob tem zavedati, da boste za odšteti denar dobili potencialno smrtno nevarne pnevmatike, sploh ob vožnji po mokrem, to dokazujeta tudi izmerjeni zavorni poti ter oba časa krogov na mokri testni stezi. Medtem ko je testni voznik z octavio, ki je bila obuta v zmagovalne pnevmatike na mokri testni stezi prevozil krog v spodobnem času (1:09,7 min), se je moral voznik v drugače obuti škodi v obeh primerih (Mastersteel & Triangle) spopadati z občutnim podkrmarjenjem (odnašanje prednjega dela avtomobila), tuje mu ni bilo tudi 'lastwechsel' obnašanje (nenadna in hitra sprememba težnosti, ko se večina avtomobilske mase zaradi nezadostne vlečne sile preseli v zadek …) in posledično opletanje zadka, da o dolžini obeh zavornih poti na mokri vozni podlagi niti ne razmišljamo. Temu primerni so tudi časi prevoženih krogov (Mastersteel: 1:17,0 min, Triangle: 1:14,9 min) in dolžine zavornih poti (Mastersteel: 52,7 m, Triangle: 52 m) ob zaviranju na mokri podlagi. V oči pa bode tudi informacija, da boste v obeh primerih s 'kitajskimi mehurji' lahko prevozili samo približno 20.000 kilometrov …

Točne izsledke tega testa najdete v priponki.