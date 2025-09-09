Avto.info
Ford Kuga St-Line X 2.5Duratec Hybrid FHEV-SLO-LED-NAV-RADAR Ford Kuga SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Puma ST-Line 1.0 EcoBoost AVT7-SLO-LED-NAVI-KAMERA Ford Puma SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
C5 X 1.6L PureTech Hybrid Shine Pack Aut. C5 X AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Taigo 1.0 TSI R-Line Aut. Taigo AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C3 1.2 PT C3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Koleos 2.0 DCi 4X4 Aut. Koleos AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C4 X 1.2 PT FEEL AUT. C4 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

Wertmeister 2025

11 vozil, ki najbolje ohranjajo vrednost

Wertmeister 2025: 11 vozil, ki najbolje ohranjajo vrednost

Wertmeister 2025

Avtor: Foto: Theo Klein / BILD

Vsako leto od leta 2014 revija z največjo naklado v Evropi z nagrado ''Wertmesiter'' nagradi vozila, ki na nemškem trgu najbolje ohranjajo vrednost. Najnovejša razvrstitev, ki jo je objavila revija ''Auto Bild'' tudi tokrat temelji na napovedih Schwackeja, priznanega marketinškega raziskovalnega inštituta. 

Napovedi se nanašajo na pričakovan ostanek vrednosti po obdobju treh let (odnosno 60.000 prevoženih kilometrov), po prvi registraciji. Nemški avtomobilski strokovnjaki so primerjali razvoj vrednosti aktualnih modelov v 11-ih kategorijah. Poleg značilnosti vsakega modela, je na vrednost posameznega modela vplivala tudi nabavna cena, stroški vzdrževanja, rezultati primerjalnih testov, čas lansiranja na trg, podoba znamke, situacije, specifične za posamezen segment in skupni ekonomski razvoj. Rezultati zagotavljajo potencialnim novim kupcem pomembno pomoč pri nakupni odločitvi, saj je razlika med originalno ceno in ostankom vrednosti eden najbolj odločilnih nakupnih faktorjev. ''Kupci, ki se bodo danes odločili za vozilo, ki je nagrajeno z nagrado 'Wertmeister' se bodo soočili z minimalno izgubo, ko bodo čez nekaj let prodajali svoje vozilo,'' so zaključili v reviji Auto Bild.

Zmagovalci po kategorijah:
Majhni električni avtomobili: Mini Aceman 54,9%
Električni avtomobili višjega razreda: Audi A6 Avant e-tron 57,1%
Električni SUV-i višjega razreda: Volvo EX90 55,5%
Majhni avtomobili: Mini Cooper Cabriolet 59,1%
Kompaktni avtomobili: Audi A3 Sportback 53,7%
Avtomobili srednjega razreda: Mercedes-Benz CLE 55,0%
Avtomobili višjega razreda: Audi A6 Avant e-tron 57,1%
Kompaktni SUV modeli: Dacia Duster 60,6%
SUV-i višjega razreda: Mercedes-Benz G-razred 67,6%
Športni avtomobili: Porsche 911 Carrera T 63,0%
Potniški dostavniki in enoprostorci: Citroën Berlingo 62,4%

Podelitev letošnjih 'Wertmeister' nagrad je potekala v okviru sejma IAA v Münchnu.

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

09.09.2025
NOVI RENAULT CLIO: NOVA GENERACIJA VELESILE MED MESTNIMI AVTOMOBILI
08.09.2025
Avtosedež ni izbira : Avtosedež je obveznost in osnovni varnostni standard, ki ga ne smemo spregledati
06.09.2025
Nova strategija poimenovanja pri Volkswagnu: Novi koncept poimenovanja bo strankam olajšal orientacijo
06.09.2025
Novi XPENG G9 postavlja standard: Vodilni na področju hitrosti polnjenja, inovacij, inteligence in trajnosti
06.09.2025
Novi XPENG G6 : G6 postavlja nov standard za pametne električne avtomobile
05.09.2025
Intervju: Massimo Frascella: "Bistvo naše filozofije je radikalna preprostost"
05.09.2025
Začetek delovanja tovarne je predviden za leto 2027: Mazda JE podpisala sporazum o gradnji tovarne za proizvodnjo cilindričnih litij-ionskih baterijskih modulov
05.09.2025
Avtomobilski trendi v Sloveniji: Rezultati raziskave Valicon, Q2 2025
05.09.2025
PRVI TRGOVEC V SLOVENIJI : LIDL SLOVENIJA UVAJA POPOLNOMA ELEKTRIČNI DOSTAVNI TOVORNJAK
04.09.2025
Opozorilo združenja ZDK: Umetno ustvarjena popularnost električnih avtomobilov

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava