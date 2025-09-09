11 vozil, ki najbolje ohranjajo vrednost

Vsako leto od leta 2014 revija z največjo naklado v Evropi z nagrado ''Wertmesiter'' nagradi vozila, ki na nemškem trgu najbolje ohranjajo vrednost. Najnovejša razvrstitev, ki jo je objavila revija ''Auto Bild'' tudi tokrat temelji na napovedih Schwackeja, priznanega marketinškega raziskovalnega inštituta.

Napovedi se nanašajo na pričakovan ostanek vrednosti po obdobju treh let (odnosno 60.000 prevoženih kilometrov), po prvi registraciji. Nemški avtomobilski strokovnjaki so primerjali razvoj vrednosti aktualnih modelov v 11-ih kategorijah. Poleg značilnosti vsakega modela, je na vrednost posameznega modela vplivala tudi nabavna cena, stroški vzdrževanja, rezultati primerjalnih testov, čas lansiranja na trg, podoba znamke, situacije, specifične za posamezen segment in skupni ekonomski razvoj. Rezultati zagotavljajo potencialnim novim kupcem pomembno pomoč pri nakupni odločitvi, saj je razlika med originalno ceno in ostankom vrednosti eden najbolj odločilnih nakupnih faktorjev. ''Kupci, ki se bodo danes odločili za vozilo, ki je nagrajeno z nagrado 'Wertmeister' se bodo soočili z minimalno izgubo, ko bodo čez nekaj let prodajali svoje vozilo,'' so zaključili v reviji Auto Bild.

Zmagovalci po kategorijah:

Majhni električni avtomobili: Mini Aceman 54,9%

Električni avtomobili višjega razreda: Audi A6 Avant e-tron 57,1%

Električni SUV-i višjega razreda: Volvo EX90 55,5%

Majhni avtomobili: Mini Cooper Cabriolet 59,1%

Kompaktni avtomobili: Audi A3 Sportback 53,7%

Avtomobili srednjega razreda: Mercedes-Benz CLE 55,0%

Avtomobili višjega razreda: Audi A6 Avant e-tron 57,1%

Kompaktni SUV modeli: Dacia Duster 60,6%

SUV-i višjega razreda: Mercedes-Benz G-razred 67,6%

Športni avtomobili: Porsche 911 Carrera T 63,0%

Potniški dostavniki in enoprostorci: Citroën Berlingo 62,4%

Podelitev letošnjih 'Wertmeister' nagrad je potekala v okviru sejma IAA v Münchnu.