11 dobrih, 4 povprečne in 3 letne pnevmatike, ki se jim raje izognite

Strokovnjaki največjega nemškega avtomobilskega kluba so tokrat izvedli testiranja 18. 18-palčnih letnih pnevmatik, ki so primerna za današnja 'kompaktna' osebna vozila. Ob tem so prepoznali 11 dobrih, 4 povprečne in 3 letne pnevmatike, ki se jim ob obisku trgovcev s pnevmatikami raje izognite.

Na tokratnem testu se je znašlo 18. letnih pnevmatik iz različnih cenovnih razredov od različnih proizvajalcev v dimenzijah 225/40 R 18, posledično znaša cenovna razlika med 4-delnim setom najdražjih in najcenejših tokrat testiranih pnevmatik kar 280 evrov. To pa se odraža tudi v pogledu zmogljivosti, ker boste morali za dobro ('gut') ocenjeno 18-palčno letno pnevmatiko (Nexen N Fera Sport) v nemških trgovinah odšteti najmanj 99 evrov (približno) po kosu, še dražji pa bo nakup tokratne zmagovalne pnevmatike (Continental SportContact 7), ker boste zanjo odšteli približno 133 evrov, najdražjo tokrat testirano 18-palčno pnevmatiko (približno 146 evrov po kosu) pa izdelujejo v obratih znamke Michelin (tip Pilot Sport 5). Ljudem, ki jim očitno primanjkuje volje do življenja, pa nemški trgovci ponujajo izdelek kitajske znamke Doublecoin (tip DC-100), ker bo en primerek te dejansko 'kriminalne pnevmatike' (v pogledu varnostnih lastnosti iz zmogljivosti …) lahko vaš že za odštetih 76 evrov.

Nemci so bili tokrat dokaj zadovoljni z izkupičkom testiranj, ker si kar 11 od 18. tokrat testiranih letnih pnevmatik prislužilo oceno 'gut' (dobro). Prve štiri najbolje uvrščene letne pnevmatike so si dokaj enakovredne v pogledu pridobljenih skupnih ocen, vendar v pogledu odličnih voznih lastnosti blestita samo izdelka znamk Continental (tip SportContact 7, nemška prodajna cena za en kos: 133 evrov) in Bridgestone (tip Potenza Sport, 121 evrov), medtem ko preostali dve najbolje uvrščeni pnevmatiki (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (128 evrov) in Michelin Pilot Sport 5 (146 evrov)) blestita predvsem na področju ekologije. Ob opisu izdelkov znamk Continental in Bridgestone Nemci niso skoparili s pohvalami, sploh ob vožnji po suhem ter tudi ob vožnji po mokrem, odlično se obneseta tudi pri bolj kritičnih manevrih. To je lep dokaz trditve resnih ljudi, da vam razni 'Playstation pripomočki' (recimo sistema ABS in ESP) v vašem avtomobilu ne morejo zagotoviti varnosti, če je vaše vozilo obuto v 'mehurje', namesto nameščenega kompleta poštenih pnevmatik, ker so pnevmatike še vedno edina vez vašega avtomobila s cestiščem. Med gumarskimi izdelki, ki so zelo vredni odštetega denarja pa Nemci omenjajo še nekaj tokrat testiranih pnevmatik: Vredestein Ultrac Pro (116 evrov), Yokohama Advan Sport V107 (113 evrov), Firestone Firehawk Sport (110 evrov), Falken Azenis FK520 (110 evrov), Nexen N Fera Sport (99 evrov), Dunlop Sport Maxx RT2 (122 evrov) in Toyo Proxes Sport 2 (109 evrov). Vse omenjene pnevmatike so si posledično izborile oceno 'gut' (dobro).

Štiri tokrat testirane 18-palčne letne pnevmatike so si izborile samo oceno 'befriedigend' (zadovoljujoče), čeprav je ena (Giti GitiSport S2) celo dražja (114 evrov) od nekaterih tokrat testiranih pnevmatik z oceno 'gut' (dobro). Izdelek znamke Giti ne blesti ob vožnji po mokri podlagi, poleg tega ima največjo obrabo izmed vseh tokrat testiranih pnevmatik, ker boste s takšno pnevmatiko lahko v povprečju prevozili samo dobrih 33.000 kilometrov. Vožnje po mokrem ne mara niti izdelek znamke Ceat (tip SportDrive, 90 evrov), so pa Nemci zadovoljni z njenim vedenjem ob vožnji po suhem. Povsem naprotno se je obnašal izdelek znamke Kumho (tip Ecsta PS71, 103 evre), ker blesti ob vožnji po mokrem, ne pa tudi ob vožnji po suhem. Podobno se obnaša tudi izdelek znamke Nokian Tyres (tip Powerproof 1, 100 evrov). Na koncu so Nemci omenili tudi tri 18-palčne letne pnevmatike, ki se jim bodo pametni kupci raje izognili. Izdelka znamk Norauto (tip Prevensys 4, 94 evrov) in Syron (tip Premium Performance, 84 evrov) imata težave že ob vožnji po suhi cesti, zelo slabo je tudi njuno obnašanje ob kritičnih manevrih, zato sta na koncu dobili samo oceno 'ausreichend' (zadostno), kot dejansko povsem neprimerno pa so Nemci označili pnevmatiko prej omenjene kitajske znamke Doublecoin, ki resnično blesti v samo eni kategoriji.

S to kitajsko pnevmatiko, ki je že v novem stanju trda kot kamen boste lahko prevozili že skoraj neverjetnih 74.400 kilometrov, vendar boste to morda drago plačali, ker je prav kriminalno slaba v pogledu voznih lastnosti in varnostnih rezerv v kritičnih situacijah (nekontrolirano odnašanje zadka, čeprav je bil tudi testni golf opremljen z vsemi možnimi elektronskimi 'Plastation pripomočki' …) in ob zaviranju, kjer boste ob tem sigurno prejeli zadovoljiv odmerek adrenalina, ko boste ugotovili, da se ne morete ustaviti v zadostnem času, odnosno po zadostni razdalji … Mojo trditev pa potrjuje informacija o zaviralnih sposobnostih takšne pnevmatike pri zaviranju od 80-0 km/h na mokri vozni podlagi. Če bodo na vašem vozilu nameščene zmagovalne pnevmatike tega testa, se boste ustavili že po približno 28,4 metra zavorne poti, v primeru, ko bo vaš avtomobil obut v 'poceni mehurje' znamke Doublecoin, bo vaš avtomobil za uspešno izvršitev enake naloge potreboval dodatnih 17 metrov prostora, odnosno malenkostno več (+ 0,1 metra) kot 45 metrov … Takšnih pnevmatik trgovci sploh ne bi smeli prodajati, ker v bistvu niso nič drugega kot 'ubojna sredstva', ne pa pnevmatike.