36 vozil, 15 namišljenih nevarnih scenarijev, 216 trčenj …

Žal živimo v časih, ko nas avtomobilski marketing ob pomoči neresnih novinarjev pridno prepričuje o neverjetnih varnostnih rezervah vgrajene 'invalidske opreme' (različni asistenčni sistemi) v modernih avtomobilih, posledično v takšne pravljice verjame čedalje več uporabnikov modernih avtomobilov.

K sreči pa na tem planetu še vedno obstajajo resni avtomobilistični novinarji, ki vsega kar nam prodaja marketing ne vzamejo za sveto, recimo novinarji kitajskega spletnega portala Dongchedi, kjer so pred kratkim izvedli masivni test tako imenovanih ADAS (advanced driver-assistance system) sistemov v 36. osebnih avtomobilih različnih znamk, ki so trenutno na voljo kitajskim kupcem. Kitajci so se zadeve lotili zelo resno in ob pomoči snemalcev kitajske državne televizije ustvarili dva zgovorna video posnetka, kjer je razvidno, da večina testiranih asistenčnih sistemov v realnosti ni sposobna opraviti zadanih nalog. Najprej so se na enem izmed za javnost zaprtih avtocestnih odsekov lotili testiranja asistenčnih sistemov za izogibanje oviram na cesti ter podobnih sistemov za samodejno zaustavljanje vozila (AEB), ob tem so preizkusili šest možnih scenarijev.

Kot resnična zmagovalca teh testov velja omeniti samo dva izdelka znamke Tesla (model 3 in model X), ker sta uspešno opravila naloge pri petih izmed šestih testiranj na avtocesti, model 3 je pogrnil samo v primeru, ko so Kitajci na avtocesto postavili imitacijo divje svinje, ki jo je vozilo zadelo, model X je imel težave pri približevanju gradbišču, odnosno popravilu avtocestnega odseka. Asistenčni sistemi ostalih tokrat testiranih avtomobilov (GWM wey lanshan, xpeng G6, aito M9, luxeed R7 in denza Z9 GT EV) so uspešno odreagirali samo v polovici testnih scenarijev, še slabše (samo dva uspešno izpeljana izogibna manevra) rezultate so pokazali asistenčni sistemi v vozilih znamk Aion (model RT), Toyota (model bZ3X), Avatr (modela 07 in 12), Aito (model M7)). To je samo vrh ledene gore, ker obstajajo tudi avtomobili, ki so z vgrajenimi asistenčnimi sistemi uspešno izpeljali samo en testni scenarij.

Med njimi omenjajo izdelke znamk Li Auto (model L6), Xiaomi (modela SU7 in SU7 ultra), Aito (model M8), BYD (modeli tang L DM, seagull in FCB bao 5), iCar (model V23) ter Nio (model ES6). Da pa so zadeve lahko še slabše dokazujejo testirani avtomobili znamk Zeekr (modela 001 in 7X), Baojun (model xiangjing), Lynk&Co (model 900), BYD (modeli han L, song pro DM in han DM), Leapmotor (model C10), Volkswagen (model passat), GAC-Honda (model P7), Xpeng (model P7+), Onvo (model L60), Mercedes-Benz (razred C), Exeed (model exlantix ET) in Firefly (model EV), ki jim v realnih pogojih na avtocesti ni uspelo preprečiti niti enega nesrečnega scenarija (nepričakovana ovira na cesti, gradbišče na avtocesti, scenarij predvideva nepričakovano srečanje s tovornjakom, delna zapora cestišča zaradi gradbenih del, vozilo pred vami nenadoma 'izgine', agresivno vključevanje v promet na avtocesti, osamljena svinja na enem izmed voznih pasov …).

Kitajci so tokrat izvedli tudi teste asistenčnih sistemov v urbanem okolju, v tem primeru so predvideli 9 različnih scenarijev, sodelovalo pa je 26 različnih avtomobilov. Tudi v tem primeru se je najbolje odrezal Teslin model X, ki je blestel v osmih izmed devetih scenarijev, nekoliko slabše (7 uspešno opravljenih testov) so se odrezali modeli znamk Luxeed (model R7), Avatr (model 12) in Toyota (model bZ3X), povsem pa je odpovedal model znamke Baojun (model xiangjing), ki mu ni uspelo opraviti niti enega testa. Podrobne izsledke testov pa najdete tule.