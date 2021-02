Bodo ljudje v električnih avtomobilih preživeli?

Prebivalci Nemčije so bili prek kratkim deležni pravih polarnih (ponekod so izmerili celo - 27 stopinj Celzija) zimskih temperatur ozračja, ki so povzročile tudi veliko nevšečnosti in zastojev v cestnem prometu. Ob tem so v nemških medijih poročali tudi o ljudeh, ki so pri takšnih nizkih temperaturah obtičali v kolonah čez celo noč.

Predstavljajte si scenarij, ki bi ga bila vesela večina režiserjev grozljivk. Z vašim striktno električno gnanim avtomobilom ste sredi zime za več ur, morda pa tudi za cel dan ali pa celo noč, ujeti v prometni zamašek na avtocesti, in to pri zelo nizkih temperaturah ozračja. Ob tem vam pogled na indikator napolnjenosti akumulatorjev ne vliva prav nobenega zaupanja, ker neusmiljeno drsi proti ničli. Boste zaradi tega zmrznili v lastnem avtomobilu?

To je zanimalo tudi strokovnjake nemškega kluba ADAC, ki so v teh dneh izvedli zanimiv zimski test dveh električnih avtomobilov (renault ZOE Z.E. 50 (kapaciteta akumulatorjev: 52 kWh) in volkswagen e-up (32,3 kWh)), ki predvideva upoštevanje zgoraj opisanega 'horror' scenarija. Za to priložnost sta oba električna avtomobila pred začetkom testa, ki je potekal v temperaturnem območju od -9 do -14 stopinj Celzija, prejela 'do vrha' napolnjene akumulatorje, ob polnitvi vgrajenih akumulatorjev so Nemci poskrbeli tudi za predgretje potniške kabine, ki so jo ob tem segreli na prijetnih 22 stopinj Celzija.

Končna nemška ugotovitev je, da se lastnikom takšnih vozil ni potrebno preveč bati 'horror' scenarija, vsaj v primerih, ko v vozilu ne boste ujeti več kot 12 ur, ker boste v tem času v stanju mirovanja porabili samo 70- (volkswagen e-up), odnosno 80- odstotkov (renault ZOE Z.E. 50) shranjene električne energije, in to navzlic vklopljenemu ogrevanju volanskega obroča, prednjih sedežev in klasičnega ogrevanja potniške kabine. So pa Nemci ob tem izklopili nekaj ostalih funkcij (brisalci vetrobranskega stekla, ogrevanje prednjega ali zadnjega stekla, omejeno (po pameti …) odpiranje bočnih kabinskih stekel in bočnih vrat in ugasnitev kratkih prednjih in zadnjih pozicijskih luči (obdržali so edino prižgane prednje dnevne luči …)).

Po nemških izračunih je e-up ob vsaki uri mirovanja porabil približno 2 kilovata električne energije, zato si njegov uporabnik kaj več kot 15 ur 'ujetništva' v stoječi koloni sploh ne more privoščiti. Malenkostno boljši v tem pogledu je zoe, ki je sicer vsako uro porabil malenkostno več energije (3 kWh), vendar mu močneje (kapaciteta) odmerjen sklop akumulatorjev omogoča nekoliko daljše preživetje (največ 17 ur …) v podobnih zimskih razmerah. Glede ogrevanja potniške kabine so Nemci stavili predvsem na ogrevanje volanskega obroča in ogrevanje sedežev, ker porabita manj električne energije kot ogrevanje kabine. Če mislite, da morate uporabljati tudi klasično kabinsko gretje, poskrbite za nekoliko blažje ogrevanje, ker boste s tem privarčevali več električne energije.

So pa Nemci ob tem opozorili potrošnike, da naj v času zime in posledičnih nizkih temperatur ozračja po možnosti redno 'do vrha' napolnijo akumulatorje (enaka modrost velja tudi za lastnike fosilno gnanih vozil …) in se tudi primerno toplo oblečejo, najbolj preudarni bodo ob tem poskrbeli tudi za to, da se v vozilu nahaja tudi kakšna topla odeja. Poleg tega ob zimski vožnji z električnim avtomobilom ne pozabite znanega dejstva, ki pravi, da vam bodo nizke temperature lahko solidno oklestile (-30 %) akcijski radij s samo enim polnjenjem akumulatorjev in temu primerno načrtujte obisk polnilnic na poti.