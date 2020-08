Dobrodošla alternativa

Ampler Curt Coboc One Brooklyn Cooper E-Disk Cowboy Easy Rider Geero Original-Classic (Vinyl) Moustache Friday 28.1 Moustache Friday 28.1 Orbea Gain F40

Aktualna pandemija koronavirusa COVID-19 je v številnih trgovinah z bicikli poskrbela za zelo svež in tudi množičen dotok novih uporabnikov klasičnih in tudi električno gnanih biciklov, zato so Nemci tokrat testirali osem predstavnikov tako imenovanih mestnih E-koles.

V primeru urbanih električnih biciklov (največja dovoljena hitrost: 25 km/h) gre po navadi za sorazmerno lahka kolesarska kolesa, oblikovana v 'naked bike' stilu, ki se seveda dobro obnesejo na mestnih ulicah, predvsem na krajših relacijah. Na to opozarja uporabljena 'Singlespeed' filozofija na področju prenosa moči, ki je vidna kar pri šestih tokrat testiranih predstavnikih mestnih električnih kolesih. Ob tem se je hitro pokazalo, da dobro urbano električno kolo ni poceni, ker boste v nemških trgovinah ob nakupu enega izmed treh najbolje uvrščenih biciklov na tem testu olajšani za približno 3000 evrov …

Zmagovalec tokratnega testa je izdelek znamke Ampler (model curt, nemška prodajna cena: 2890 evrov), ki mu je najnižja masa (13,7 kg) zagotovila končno prednost pred drugouvrščenim izdelkom znamke Moustache (tip friday 28.1, 2999 evrov), omenjajo pa tudi dobre zaviralne sposobnosti modela curt in kvalitetno izdelavo ob uporabi človeku neškodljivih materialov. Ker ima model curt serijsko samo eno prestavno razmerje (ob doplačilu lahko dobite 10 stopenjski prenos) je primeren za vse, ki živijo v urbanih okoljih brez večjih klancev. Za mestne uporabnike, ki nimajo te sreče, je bolj primeren izdelek znamke Moustache s serijskim 10 stopenjskim prenosom moči. Oba modela imata podoben akcijski radij (od približno 55 do približno 88 km), sta pa namenjena drugačnim (po fizionomiji) uporabnikom, ker je izdelek znamke Ampler namenjen lažjim uporabnikom in uporabnicam, odnosno ljudem, ki niso težji od 82 kg. Povsem drugače koncipiran je 'Heavy-Duty' model znamke Moustache, ki lahko sprejme voznika z največ 112 kg 'dovoljene skupne mase'.

Če bi oba omenjena E-kolesa imela lahko dostopne in odstranljive akumulatorje, bi najbrž namesto ocene „gut“ (dobro) prejela oceno „sehr gut“ (zelo dobro). Oceni „gut“ sta prejela tudi tokrat testirana kolesarska primerka znamk Coboc (tip one brooklyn, 2999 evrov) in Cowboy (tip easy rider, 1990 evrov). Coboc one brooklyn je namenjen predvsem sproščenemu križarjenju po mestnih ulicah, ker ga je zelo prijetno voziti, omenjajo pa tudi zelo dobro kvaliteto izdelave. 'Easy rider' znamke Cowboy je poseben predvsem zaradi tega, ker bo ob vožnji vedno zahteval prisotnost pametnega telefona, ker je zagon vozila možen samo ob uporabi IT naprave. Ima pa tudi vgrajen 'off-road' modus, ki mu omogoča nekoliko večjo hitrost (30 km/h). Trije tokrat testirani E-bicikli (orbea gain F40 (1999 evrov), cooper E-Disk (2349 evrov) in pa sushi maki M2 (999 evrov)) so tokrat prejeli samo oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče). Moralni zmagovalec tega testa je definitivno sushi maki M2, ker gre za lično oblikovan 'retro' bicikel, ki je najcenejši predstavnik E-koles na tem testu.

Nemci pravijo, da je to električno kolo, ki je v končni razvrstitvi za seboj pustilo občutno dražji izdelek znamke Geero (tip original-classic (vinyl), 2399 evrov) in se istočasno tudi uvrstilo v družbo občutno dražjih E-koles, odlično za elektro-kolesarske začetnike. Med prednostmi omenjajo tudi lahko odstranljiv akumulator, to lastnost imata samo dva tokrat testirana predstavnika E-koles. Moti jih pa predvsem to, da ima uporabnik ob podpori elektrike na voljo samo tri vnaprej določene hitrosti vožnje, zato se boste s takšnim E-kolesom težko usklajeno vozili v skupinah. Zelo omejena pri tem modelu je tudi avtonomija, ki znaša samo povprečnih 25 električno podprtih kilometrov. V tem pogledu je zmagovalec znamke Cowboy (od približno 70 do približno 100 kilometrov). Poleg tega Nemcem ni všeč izbira materiala (Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)) pri izdelavi sedeža, po njihovem bi bilo potrebno ta material prepovedati.

Namenili so na koncu testa namenili tudi priporočilo vsem proizvajalcem E-koles glede izboljšanja vgrajene svetlobne opreme, poleg tega naj proizvajalci koles poskrbijo, da znaša minimalni akcijski domet takšnih E-koles najmanj 50 kilometrov.