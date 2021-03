Drugo življenje za akumulatorje modela e-tron

Pri znamki Audi, kjer obstaja tudi hčerinska družba Audi Stiftung für Umwelt GmbH, so pred kratkim podprli idejo nemško-indijskega start-up podjetja Nunam glede ponovne uporabe odsluženih akumulatorjev (baterijskih sklopov) iz električnih vozil znamke Audi.

V prvi fazi tega projekta, ki dobesedno prinaša luč v najmanj razvite zaselke v Indiji, je 9 indijskih strokovnjakov, ki jih vodi Prodip Chatterjee, že uspešno uporabilo delno odslužene litij-ionske akumulatorje iz prenosnih računalnikov za napajanje manjših porabnikov električne energije (pametni telefoni, manjše žarnice …). Sedaj so se lotili bolj obsežnega projekta, ki bo po prvih ocenah prinesel odlične rezultate.

V Indijo so Nemci tokrat dostavili dva delno odslužena litij-ionska sklopa akumulatorjev iz voznih prototipov modela e-tron, ki sta v že obstoječem indijskem 'Solar-Nano-Gridu' nadomestila 4 večje svinčene akumulatorje. Ob tem so se v podjetju Nunam povezali z enim izmed lokalnih indijskih distributerjev električne energije, kjer so poskrbeli za vsakodnevno uporabo in testiranje nekoliko modificiranih sklopov akumulatorjev iz nemških prototipnih vozil. Oba sklopa Audijevih litij-ionskih akumulatorjev sta ob pomoči vgrajene SIM kartice povezana s svetovnim spletom, točneje opremo podjetja Nunam, kjer redno spremljajo njuno 'zdravstveno stanje' in o tem obveščajo indijske uporabnike.

Po nemških navedbah gre za zelo uspešen projekt, ker lahko na ta način z električno energijo konstantno oskrbujejo (največ 7 dni …) približno 50 manjših lokalnih obrtnikov in trgovcev, ki v številih predelih Indije nimajo dostopa do klasičnega električnega omrežja. Ideja pa je zanimiva tudi za številne uporabnike počitniških in prostočasnih vozil.