Ekološko usmerjeni oklepnik

Elektromobilnost ne zanima samo civilistov, zelo naklonjeni so ji tudi v oborožitveni industriji, vendar ne iz ekoloških razlogov, ker so vojaki navdušeni predvsem nad količino razpoložljivega motornega navora in neslišnostjo take pogonske zasnove ob njenem delovanju.

Tako smo v teh dneh dobili prvi hibridni oklepnik, ki ga pri nemškem oborožitvenem koncernu FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) že veselo promovirajo. Nemci pravijo, da je to prvi 'Elektro-Panzer' na tem svetu, čeprav ob tem strankam na začetku vsake predstavitve zamolčijo vgradnjo obligatornega 6-valjnega dizelskega pogonskega sklopa s približno 200 kW (272 KM) pogonske moči, ker mu v tem primeru pripada samo vloga generatorja električne energije.

Prvi zametki tega, skupno 40-tonskega (neto masa: 25 ton) vojaškega 'športnega terenca', ki so za seboj potegnili več kot 10 milijonske stroške (v evrih) razvoja, segajo v leto 2018. V teh dneh so Nemci nemškim politikom in predstavnikom nemške armade prvič pokazali 'ekološko' usmerjen 8-kolesni oklepnik z imenom 'Genesis', ki je po nemških navedbah uporaben povsod, ker naj bi deloval v širokem temperaturnem razponu (od - 44 do vse do + 48 stopinj Celzija). Ob tem so se že pojavili prvi interesenti (Norvežani) za nakup takšnih, približno 8 metrov dolgih in približno 3,5 metra visokih vozil, ki oživljajo idejo iz druge svetovne vojne, ko je Ferdinand Porsche za naciste razvil prvi hibridni samohodni top (kombinacija bencinskega 12-valjnika in dveh električnih motorjev znamke) v obliki 65 tonskega 'slona'. Nacistični 'Elefant' je po bojišču lahko 'drvel' z največ 20 km/h in ob tem prevozil približno 150 kilometrov. Ker ta Porschejev izdelek ob testiranih in kasnejši uporabi (leto 1943) na bojiščih druge svetovne vojne ni pokazal pretiranih znakov tipične nemške zanesljivosti, je kmalu neslavno poniknil v analih zgodovine.

Sedaj je pred nami podobna hibridna 'pošast', ki bo lahko prepeljala največ 13 potnikov (vključno s parom voznikov), odnosno 15 ton tovora (uporabna nosilnost, v to kvoto je že vključena tudi kupola s topom norveškega orožarskega koncerna Kongsberg). Za upravljanje vozila, ki poteka izključno (vozilo nima volanskega obroča ali vzvodov za premikanje vozila, Nemci ob tem ne omenjajo niti morebitne 'igralne palice' (joystick)) ob uporabi zaslonov na dotik, bosta zadolžena oba voznika, ker lahko na ta način poskrbijo tudi za individualno ločeno obračanje vseh osmih koles. Posledično se nemški kolos lahko obrne na mestu, podobno kot klasični goseničarji. Ob prvi predstavitvi so Nemci razkrili tudi nekaj informacij o avtonomiji takšnega vozila, ki ga premika električni pogonski sklop s 1368 kW (1860 KM) pogonske moči. Nemci pravijo, da bo 'Genesis' ob pomoči elektrike, ki mu bo omogočala skoraj neslišno delovanje, s samo enim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozil približno 150 kilometrov, vendar samo v primeru, ko vozilo ne bo hitrejše od 40 km/h. V hibridnem načinu delovanja naj bi prevozili približno 600 kilometrov, vendar tudi v tem primeru veljajo omejitve (največja hitrost 60 km/h). Končna hitrost tega oklepnika pa znaša teoretičnih 100 km/h, vendar tega v praksi še niso preizkusili …