Ekonomski revolucionar

Iz Nemčije prihaja novica o novem električnem malčku, ki bo pod določenim pogojem privabljal nemške kupce z nepojmljivo nizko prodajno ceno, ker bodo zanj lahko odšteli manj kot 4.000 evrov.

Medtem ko so pri znamki Smart, ki je nekoč utelešala sinonim za prave mestne avtomobile, z nedavno napovedjo novega družbeno neodgovornega (kako po nepotrebnem zapraviti čim več pogonskega goriva ali energije in ob tem še zelo uspešno ogrožati življenja drugih udeležencev v prometu? Preprosto, kupite si SUV …) 'not smart' SUV modela očitno že povsem izgubili kompas (to mnenje podpirajo tudi številni ljubitelji znamke Smart in tuji strokovnjaki …), so se v Evropi že pojavili avtomobili, ki nadomeščajo luknjo v tržni niši, ki jo je nekoč obvladovala znamka Smart.

Eden takšnih je tudi v Evropejca preoblečen Kitajec znamke Elaris iz mesteca Grünstadt (bližina Mannheima), ki ga na Kitajskem poznajo že od leta 2015. Leta 2016 so Kitajci ta 'micro' model, ki je pri njih znan kot zhidou D2S, rahlo prenovili, v originalni formi pa ga poznamo tudi v Sloveniji, predvsem po zaslugi podjetja Plan-net Solar d.o.o., ki kitajski original ponuja tudi slovenskim kupcem, ob tem ponujajo kupcem še tri podobne serijske modele znamke Zhidou. Ker pa Slovenija ni in še zelo dolgo ne bo Nemčija, se slovenski kupci lahko obrišejo pod nosom glede ugodne nabavne cene modela D2S, predvsem zaradi neekološke politike naših uradnikov, ki spodbuja predvsem nakup družbeno neodgovornih avtomobilov. Posledično boste v Sloveniji za takšen izrazito ekološki in resnično urbani avtomobil, ki je kot drugi ali pa tretji avtomobil v družini idealen za vsakdanje opravke, odšteli precej več (15.990 evrov) kot pa kupci v Nemčiji, kjer po zaslugi pošteno odmerjenih subvencij ta električni avtomobil ponujajo že za 8.550 evrov. Če bo kupcu ob tem uspelo dobiti še eno dodatno nemško subvencijo, ki v Nemčiji velja do 1. marca 2022, si bo takšen avtomobil lahko omislil že za senzacionalno nizkih 3.550 evrov …

Za odšteti denar bo nemški kupec dobil povsem solidno opremljen (1 varnostna blazina, klimatska naprava, večopravilni volanski obroč, kamera za vzvratno vožnjo, navigacijski sistem in zagon vozila brez ključa, aluminijasta platišča …) 2-sedežni mestni avtomobil z gabariti (dolžina: 281 cm, širina: 154 cm, višina: 155 cm, medosna razdalja: 176 cm, neto masa: 895 kg, pnevmatike (spredaj/zadaj): 145/60 R13/ 155/50 R14) nekdanjega serijskega smarta for two, ki ga ob pomoči prednjega kolesnega para premika vgrajeni električni pogonski sklop s 36 kW (49 KM) pogonske moči. Tako motoriziran malček lahko doseže največjo hitrost 102 km/h. Po WLTP ciklu boste s takšnim vozilom na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabili približno 9,7 kWh električne energije, vgrajeni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 27 kWh, čas polnjenja na domačem omrežju (220 V): 8 ur) pa mu omogoča akcijski domet v območju 225 kilometrov.

S predstavitvijo tako cenovno prijaznega vozila (do kupcev …) so Nemci sedaj poskrbeli za dejanski razcvet elektromobilnosti, ker tudi v Nemčiji ne boste našli veliko kupcev električnih avtomobilov, ki bi bili za prehod v elektromobilnost odšteti tako visoke vsote denarja, kot jih za njihove električne avtomobile zahtevajo pri nekaterih uveljavljenih evropskih avtomobilskih znamkah …