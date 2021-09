Elektromobilnost ni za siromake

Ob prepričevanju potencialnih kupcev avtomobilov glede nakupa novih električnih avtomobilov vam bo avtomobilski marketing prodajal tudi pravljico o neverjetno nizkih obratovalnih stroških striktno električno gnanih vozil. Seveda vam bodo ob tem 'pozabili' omeniti temno plat te medalje, ki so jo v teh dneh razkrili strokovnjaki zavarovalnice Allianz.

Nemci so letos opravili temeljito analizo stroškov popravil v prometnih nesrečah udeleženih električnih avtomobilov, ki so se na nemških cestah zgodile v obdobju zadnjih dveh let (od začetka leta 2018 do zaključka leta 2020). Ob tem so prišli do zaključka, da vas bo morebitno popravilo v prometni nesreči poškodovanega električnega ali pa hibridnega vozila zelo dobro udarilo po žepu, občutno bolj kot ob popravilu klasično (fosilno) gnanega avtomobila. Žal veliko ljudi ob nakupu novega ali pa rabljenega avtomobila sploh ne razmišlja o tem, koliko bodo morali v slučaju lastne krivde (brez pomoči kasko zavarovanja …) odšteti za popravilo v nesreči poškodovanega avtomobila ali pa za nakup novih rezervnih delov, zato so ob morebitni prometni nesreči dostikrat šokirani nad cenami popravil in sestavnih delov.

Še bolj pa bodo lahko šokirani nadobudni lastniki striktno električno gnanih avtomobilov, ker so Nemci na podlagi pri njih izplačanih odškodninskih zahtevkov ugotovili, da je popravilo v nesreči poškodovanega električnega avtomobila lahko občutno dražje (+ 30 %, odnosno + 50 % v primeru hibridno gnanih vozil …) od popravila klasično gnanega avtomobila, čeprav nam avtomobilska industrija prodaja pravljico o tem, da je proizvodnja električnih avtomobilov cenejša od proizvodnje fosilno gnanih vozil. V katerem grmu torej tiči zajec, ki na koncu občutno podraži prodajno ceno novega električnega avtomobila? Predvsem 'v grmih' z akumulatorji in visokonapetostnimi kabli.

Po navedbi strokovnjakov zavarovalnice Allianz obstaja pri večini proizvajalcev električnih avtomobilov pravilo, ki servisnemu osebju nalaga obligatorno menjavo vgrajenih akumulatorjev že v slučajih, ko se v prometni nesreči sproži katera od vgrajenih varnostnih zračnih blazin. Zato vas bo popravilo poškodovanega električnega avtomobila z lahkoto 'oželo' za približno 20.000 evrov (cena novega kompleta akumulatorjev). Prav nič poceni pa ne bo niti menjava visokonapetostnih kablov, ki so jih v vašem vozilu uničili glodavci. Že samo za menjavo teh nujno potrebnih kablov boste lahko odšteli približno 7.000 evrov. Tako je padel še en marketinški mit o poceni vzdrževanju električnih vozil, ker imajo manj sestavnih delov. So pa ti deli posledično dražji …

Nemci so povedali tudi to, da se lastnik v nesreči poškodovanega električnega avtomobila v primeru popravila lahko pripravi tudi na precej daljšo odsotnost vozila, ker običajne kleparske in ostale delavnice niso specializirane za popravila takšnih vozil, zato boste morali najti trenutno bolj redke specialiste, ki vas bodo temu primerno 'oželi' …