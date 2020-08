'Hiše na kolesih' so varne samo v mirujočem stanju …

V zadnjih devetih letih so nemški statistiki opazili skokovito (+ 77 %) rast prodaje počitniških vozil na nemškem tržišču, kjer kupci favorizirajo predvsem avtodome, ki so zasnovani na osnovi serijskih kombijev različnih znamk. Zato so strokovnjaki kluba ADAC za tokrat izvedeno čelno poskusno trčenje uporabili nekoliko drugačen scenarij.

Avtodomi, ki so v bistvu predelani kombiji oziroma predelana lahka dostavna vozila (furgon) s 3,5 tonsko največjo dovoljeno skupno maso, so izredno priljubljeni predvsem pri mlajših nemških družinah, posledično imajo takšna vozila v Nemčiji 41 odstotni tržni delež v segmentu avtodomov. Nasproti solidno (v skladu s predpisi …) otovorjenega in v počitniško vozilo zakamufliranega lahko gospodarskega izdelka (model ducato) znamke FIAT Professional so Nemci tokrat postavili francoskega karavanskega predstavnika (citroën C5 'Break') iz zelo priljubljenega avtomobilskega C segmenta, ki mu je po tragičnem nemškem poskusnem scenariju zaradi občutno nižje mase tokrat že vnaprej pripadla vloga žrtve, ker je fizika v tem pogledu (čelno trčenje dveh občutno različno težkih vozil, neizprosna …).

Kaj se zgodi, ko se pri hitrosti 56 km/h na cesti nehote srečata avtodom (3,5 tone) in elegantni karavan (1,7 tone), pa razkriva dodani videoposnetek, kjer se lepo vidi, da izvedeno čelno trčenje ni imelo srečnega zaključka za udeležence (štiri testne lutke v avtodomu in 'dummy', ki je upravljal karavana), ker zaščitni celici v obeh vozilih nista opravili svojega dela (varovanje potnikov). Pri ducatu, ki v Nemčiji nima resnega konkurenta, ker znaša njegov tržni delež v segmentu počitniških vozil že 50 odstotkov, se je ponovno pokazala kruta realnost, ker evropski proizvajalci avtodomov niso zakonsko primorani k izvedbi poskusnih trčenj, zato si lahko privoščijo varčevanje na področju varnosti, ki ima lahko usodne posledice za potnike, ker se avtodomi v slučaju čelnega trčenja lahko zelo hitro spremenijo v smrtno past …

Potniška celica Citroënovega karavana je bila po trčenju z občutno težjim vozilom tako močno deformirana, da so Nemci za odpiranje voznikovih vrat in dobro vkleščenega 'dummija' morali uporabiti 'Heavy Duty' reševalno opremo. Podobno slabo jo je odnesla tudi testna lutka za volanom Fiatovega ducata, ker je prestala trčenje v podobno vkleščenem stanju. Ob tem je levo prednje kolo prodrlo v notranjost potniške kabine, situaciji povsem nedorasel je bil tudi polomljen voznikov sedež in pa zelo deformirana pločevina na dnu potniškega prostora, ki je ob trku našla 'pribežališče' v notranjosti potniškega prostora. Tudi v tem primeru so Nemci po trku izredno težko odprli voznikova in sopotnikova bočna vrata, medtem ko bočnih drsnih vrat sploh ni bilo mogoče odpreti.

Upoštevati je potrebno še en faktor v obliki dodatnega in slabo zavarovanega tovora (600 kg) ter slabo pričvrščene (montirane) počitniške opreme, ki se je ob trku v določenih primerih skupaj z nekaj tovora spremenila v nevarne izstrelke. Ob tem se je hitro pokazalo kako usodna je kombinacija kratke deformacijske cone pri vozilu v povezavi z veliko maso (to lekcijo bi si morali zapomniti tudi številni vozniki lahkih dostavnih vozil, ki na slovenskih in ostalih cestah podirajo hitrostne rekorde …), ker so Nemci ugotovili, da je takšno trčenje zaradi velike mase avtodoma in posledično velike inercije v bistvu ekvivalentno podobnemu trčenju bistveno lažjega osebnega vozila s hitrostjo v območju 80 km/h.

Posledično so ugotovili tudi to, da oba voznika takšnega trka v realnosti najbrž ne bi preživela, nekoliko bolje sta jo na testu odnesla oba sopotnika in otrok v avtodomu. Zato pri klubu ADAC ponovno apelirajo na proizvajalce avtodomov in lahkih gospodarskih vozil, da naj pri njihovih vozilih izboljšajo prednje deformacijske cone, medtem ko naj proizvajalci avtodomov poskrbijo za bolj kvalitetno montažo vgrajenih komponent in zadostno zaščito tovora med prevozi. Istočasno Nemci svetujejo voznikom avtodomov, da naj se ob odhodu na pot izogibajo uveljavljeni počitniški 'mantri' (vse kar potrebujem na dopustu, vozim s seboj …), ker si boste s takšnim razmišljanje naredili medvedjo uslugo (večja masa vozila prinaša večjo povprečno porabo goriva, podaljšano zavorno pot, slabše pospeševanje, slabšo cestno lego in na koncu še več inercije ob morebitnem neželenem čelnem trčenju z drugim vozilom ali oviro …).