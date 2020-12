Indijski 'Wrangler'

Iz Indije prihaja novica o novem serijskem modelu znamke Mahindra, ki uteleša povod za novi sodni spor med Indijci in koncernom FCA, ker so pri znamki Mahindra tokrat ustvarili dokaj verno nizkocenovno kopijo Jeepovega wranglerja, ki bo indijskega kupca olajšala za približno 15.000 evrov.

Nekoč, v dobrih starih časih, se Američani in Indijci niso gledali kot psi in mačke, ker so Američani leta 1949 Indijcem odstopili licenco za izdelavo jeepa CJ3A. Ta model, na osnovi katerega so Indijci do leta 2000 razvili nekaj novih serijskih modelov, so licenčno izdelovali tudi Japonci (Mitsubishi). Leta 2010 so Indijci prvič predstavili model thar, ki so ga osvežili leta 2015. Sedaj je pred nami zadnja evolucijska stopnja indijskega jeepa CJ, ki deluje kot premijska verzija njihovega modela roxor, avtomobila, ki so mu Američani zaradi prevelike podobnosti z nekdanjimi jeepi CJ5/CJ7, že prepovedali vstop (prodajo) v ZDA. Ker je novi thar oblikovan v sozvočju z obliko Jeepovega aktualnega wranglerja, se bosta obe strani najbrž kmalu zapletli v nov sodni spor, vendar Indijcev to očitno sploh ne moti, ker imajo 'na lagerju' zadosti domačih kupcev. Povrhu vsega so Indijci sedaj poskrbeli še za blamažo Jeepovega originala, ker je njihov izdelek celo bolj varen (Global NCAP: 4 zvezdice) kot ameriški original, povrhu vsega pa tudi dosti cenejši, ker ga v Indiji lahko dobite že za odštetih 15.000 evrov (približno).

Za odšteti denar bo indijski kupec prejel pravo terensko vozilo z resnično kompaktnimi merami karoserije (dolžina: 3985 mm, širina: od 1820 do 1855 (LX) mm, višina: 1844 mm, medosna razdalja: 2450 mm), ki bo kupcem na voljo v dveh karoserijskih različicah (softtop & hardtop) in dveh sedežnih konfiguracijah (4 potniki na štirih sedežih, odnosna dva potnika spredaj in štirje potniki na dveh vzdolžno nameščenih bočnih klopeh), vedno samo z enim parom bočnih vrat. Ker gre tudi v primeru novega thara za avtomobil, ki je zasnovan na tehnološki platformi modela roxor, je od tega modela prevzel tudi nabor pogonskih sklopov, ki je za evropske razmere skromen, ker sta kupcem na voljo samo dva pogonska sklopa. Ljudje, ki so iz različnih ekonomskih razlogov prisiljeni varčevati z gorivom, se bodo najbrž odločili za dizelski pogonski sklop z oznako mhawk 130. Ta 2,2 - litrski turbodizelski motor lahko uporabniku ponudi 97 kW (130 KM) pogonske moči pri anemičnih 3750 vrtljajih v minuti ter 300 Nm motornega navora v območju od 1600 do 2800 vrtljajev v minuti. Bolj premožni Indijci se bodo seveda odločili za 2,0-litrski bencinski pogonski skop (izbira pravih in ne namišljenih gospodov …) z oznako mStallion 150 TGDi, ki lahko mobilizira 112 kW (150 KM) pogonske moči pri prav nič športnih 5000 vrtljajih v minuti ter 300 Nm motornega navora v območju od 1250 do 3000 vrtljajev v minuti.

Oba pogonska sklopa sta serijsko spojena z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom, ob doplačilu si bo kupec lahko omislil tudi 6-stopenjski samodejni menjalnik. Ker gre v primeru modela thar za pošteno terensko vozilo, je temu primerno izvedena tudi njegova zasnova (vozna šasija z nanjo poveznjeno karoserijo) ob povezavi s priklopljivim 4x4 pogonom, reduktorjem in zaporo diferenciala na zadnji osi, na krovu pa lahko najdete tudi sisteme kot sta ABS, ESP in EBD ter elektronsko pomoč za vožnjo po klancih. Sprednji kolesni par je obešen posamično, zadaj se nahaja večvodilna prema. Terensko orientirani kupci modela thar si bodo ob nakupu tega avtomobila omislili komplet jeklenih 16-palčnih platišč s pnevmatikami v dimenzijah 245/75 R16 (razmak med karoserijo in vozno podlago: 219 mm), kupci bolje opremljene verzije bodo dobili 18 palčne pnevmatike v dimenzijah 255/65 R18 (razmak med karoserijo in vozno podlago: 226 mm) na lahkih platiščih. V vsakem slučaju pa bodo s takšnim vozilom lahko prečkali tudi vodne ovire, ki niso globje od 65 centimetrov. Prav nič 'indijsko' ne deluje tudi oblikovanje in oprema v notranjosti potniške kabine, ker je thar lahko opremljen tudi s komfortno in varnostno opremo, ki jo cenimo tudi Evropejci.