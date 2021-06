Iranski recept za tržno uspešni model

Iz Azerbajdžana prihaja za nas Evropejce rahlo nenavadna in nepričakovana novica o tržnem uspehu klasične francoske limuzine srednjega razreda, ki smo se ji Evropejci odpovedali že leta 1997.

Prav šokantna (za marketinške stratega, ki nas pridno posiljujejo z vedno 'novimi' in z bedarijami čedalje bolj otovorjenimi serijskimi modeli …) pa je informacija o globalnem uspehu tega mednarodnega 4-kolesnega zvezdnika, ki smo ga nekoč cenili tudi v Evropi, ker se je legendarni peugeot 405 na aktualni lestvici globalno najbolje prodajanih novih avtomobilov uvrstil pred aktualnega peugeota 508 …

V Azerbajdžanu se je leta 2020 za nakup takšnega, pri njih izdelanega modela domače znamke IKCO, ki v bistvu ni nič drugega kot v Azerbajdžanca zakamufliran licenčni (peugeot 405) izdelek iranske znamke Iran Khodro (1995, leta 1999 so ga 'osvežili' …), odločilo približno 77.000 kupcev. Posledično mu na lestvici globalno najbolje prodajanih novih avtomobilov iz D segmenta pripada častno 12. mesto. Peugeot 508 se je na isti lestvici uvrstil na 19. mesto, kar v praksi pomeni slabo tretjino manj prodanih primerkov kot v primeru 'starodobnika' z oznako 405 …

Morda samo 77.000 letno prodanih novih primerkov tega modela na vas ne naredi velikega vtisa, dokler ne izveste, da so lani v Nemčiji domačim kupcem prodali sedemkrat manj oplov z modelno oznako insignia, odnosno petkrat manj novih audijev A4 in celo osemdeset odstotkov manj novih alf z oznako giulia. Kupci v Azerbajdžanu za takšnega novega peugeota lahko odštejejo samo približno 9.000 evrov (osnovno opremljena in osnovno motorizirana verzija …), povpraševanje po rabljenih primerkih tega avtomobila pa je tolikšno, da se določene različice lahko prodajo tudi za 13.000 evrov. Osnovno motorizirane primerke tega avtomobila premika 1,8-litrski atmosferski bencinski štirivaljnik s 73 kW (99 KM) pogonske moči.

Drugo opcijo predstavlja vgrajeni turbodizelski motor s 76 kW (104 KM) pogonske moči, top različico modela pars pa premika bencinski 16v motor z 79 kW (108 KM) pogonske moči, ki ga požene do največ 190 km/h (0-100 km/h: 13,2 sekunde). Obe močnejši različici (dizel + bencin) sta serijsko opremljeni s samodejnim menjalnikom, kupec osnovno motoriziranega parsa prejme 5-stopenjski ročni menjalnik. Azerbajdžanci ne omenjajo serijsko vgrajene opreme, so pa omenili zelo kratek seznam opreme za doplačilo. Na njem najdete samo par prednjih električno nastavljivih sedežev, klimatsko napravo in parkirne senzorje …