Izbira strokovnjakov kluba ADAC

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so sestavili lestvico aktualnih serijskih modelov avtomobilov, ki so po njihovem mnenju izredno primerni za upokojence in vse ostale z omejeno gibalno sposobnostjo. V skladu s temi pričakovanji lahko na njihovi lestvici najdete predvsem modna SUV in 'crossover' vozila ter nekaj enoprostorcev.

Žal živimo v časih, ko nas avtomobilski marketing pridno prepričuje v neverjetno 'športnost' in 'dinamičnost' že skoraj vsakega serijskega avtomobila, med najbolj športno opevanimi modeli pa so seveda predstavniki modnih SUV (športno funkcionalno vozilo) in 'crossover' modelov, ki so v marketinških pravljicah namenjeni predvsem bolj 'športno aktivnim' pripadnikom človeštva. V resnici se dejansko športno aktivni ljudje lahko 'zlijejo' tudi na zelo nizko nastavljen sedež kakšnega poštenega kupeja, resnico o današnjih uporabnikih SUV vozil pa razkriva že znano nemško ljudsko tolmačenje kratice SUV ('Senioren und Versehrte'), ker takšna vozila po mnenju nemških razumnikov vozijo samo starejši in invalidi … Tipičen primer takšnega avtomobila je tudi aktualni (in prejšnji …) Mercedes-Benz iz razreda B, ki ima med nemško populacijo že dolgo ugled pravega upokojenskega avtomobila, ker v njem ob njegovem premikanju pač ne opažajo mladih ljudi …

7 kriterijev za izbiro najboljših vozil za upokojence in gibalno ovirane

1. Vozilo z največ 4,5 metra dolžine

2. Vozilo z največ 1,5 metra višine

3. Najnižja možna višina sedenja: 47 centimetrov nad vozno podlago

4. Vozilo z najmanj štirimi, odnosno petimi sedeži

5. Ugodna nakladalna višina: največ 77 cm od vozne podlage

6. Interna ADAC ocena (pridobljena na osnovi testov) za uporabniku prijazno upravljanje vozila lahko znaša največ 2,6

7. Interna ADAC ocena (pridobljena na osnovi testov) za odlično preglednost iz vozila lahko znaša največ 4,0

Seznam najbolj primernih vozil za upokojence in gibalno ovirane

- Avtomobili z nemško prodajno ceno do 20.000 evrov: Hyundai Kona, Nissan Juke, Opel Crossland X, Seat Arona in VW T-Cross

- Avtomobili z nemško prodajno ceno v območju od 20.000 do 25.000 evrov: Citroen C5 Aircross, Hyundai Tucson, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Quashqai, Renault Kadjar, Seat Ateca, Škoda Karoq in VW T-Roc

- Avtomobili z nemško prodajno ceno v območju od 25.000 do 30.000 evrov: Audi Q2, BMW serije 2 Active Tourer, Mercedes-Benz razreda B, MINI Countryman, Peugeot 3008, Toyota C-HR in VW Tiguan

- Avtomobili z nemško prodajno ceno v območju od 30.000 do 35.000 evrov: Audi Q3, BMW X1 in KIA e-Soul

- Avtomobili z nemško prodajno ceno v območju od 35.000 do 40.000 evrov: BMW i3, Jaguar E-Pace in Mercedes-Benz GLA