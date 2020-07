Jeepov 'antibronco'

Jeep CJ-5 Renegade Jeep CJ-7 Renegade

Pri znamki Jeep so včeraj predstavili novo konceptno vozilo na osnovi serijskega modela wrangler, ki obuja spomin na nekdanje (1972-1983) serijske V8 jeepe iz serije CJ (CJ-7 renegade), ki so jih ljudje zaradi odličnega razmerja med maso avtomobila in razpoložljivo pogonsko močjo zelo radi primerjali s klasičnimi ameriškimi mišičnjaki.

Leta 1972 se je na sceni pojavil prvi Jeepov 'Super Renegade', ki se je lahko pohvalil z vgrajenim 5-litrskim bencinskim V8 motorjem, vendar ga ob upoštevanju tedanje klasične ameriške motorne filozofije (velika delovna prostornina, skromen izplen 'konj' …) ni ravno razganjalo od moči, ker je lahko mobiliziral samo 125 hp (127 KM / 93 kW) pogonske moči. Veliko bolj impresivna je zaloga razpoložljivega motornega navora (298 Nm). Obstajala pa je tudi evropska V8 različica jeepa CJ-7 z vgrajenim 5,8-litrskim bencinskim V8 motorjem iz večjega modela wagoneer/cherokee, kjer je imel uporabnik na voljo 94 kW (128 KM) pri 'dizelsko odmerjenih' 2760 vrtljajih v minuti, že takrat pa je obstajal tudi dizelsko gnani jeep iz serije CJ, ki so ga po želji evropskih kupcev lahko opremili s 4-valjnim dizelskim motorjem znamke Perkins (2,4 in 2,7 litra, 60 KM (44 kW) ali pa 70 KM (52 kW)).

Za nastanek trenutno prototipnega V8 jeepa, ki napoveduje verjetni prihod serijske HEMI verzije modela wrangler, sta zaslužna predvsem dva faktorja. Kot prvega so Američani omenili dolgoletno moledovanje ljubiteljev modela wrangler, ki so močno pogrešali serijsko V8 različico tega modela. Istočasno so v Toledu z napovedjo serijskega V8 wranglerja odreagirali na sedanji prihod novega Fordovega bronca, ki se ravno v teh dneh predstavlja javnosti. Wrangler V-8 rubicon 392 concept je ob rojstvu prejel mogočno srce v obliki 6,4-litrskega HEMI V8 motorja, ki ga po navadi najdemo samo pod motornimi pokrovi SRT izdelkov iz koncerna FCA. Tokrat bo vgrajeni V8 pogonski sklop lahko mobiliziral 450 hp (456 KM/335 kW) ter 610 Nm motornega navora in poskrbel za bliskovito pospeševanje (0-98 km/h: manj kot 5 sekund) vozila, ki zaradi izrazite 'off-road' namembnosti v bistvu sploh ne potrebuje dobrih pospeškov in velike končne hitrosti …

Zato so se tudi tokrat raje posvetili odlični terenski prehodnosti takšnega vozila in poskrbeli za vgradnjo spremenjenega in za približno 5 centimetrov privzdignjenega podvozja, seveda ob povezavi s 4-delnim setom izrazito terensko orientiranih 37-palčnih pnevmatik, ki so nameščena na 17-palčna platišča. Takšen wrangler je prejel tudi bolj vzdržljiv 8-stopenjski menjalnik ob povezavi z dodatnimi prenosi in zaporami diferencialov, vse skupaj pa poskrbi tudi za uspešno premagovanje vodnih preprek, ki niso globje od 86 cm. Med oblikovnimi posebnostmi takšnega wranglerja omenjajo drugačen, 'heavy-duty' pokrov motorja, dva para polovičnih bočnih karoserijskih vrat ter hišno 'Sky One' strešno konstrukcijo s pomično platneno streho in odstranljivimi bočnimi elementi. Temno sivo karoserijo modela wrangler so tokrat oplemenitili s srebrnimi detajli, medtem ko je notranjost potniške kabine prežeta z rdeče obarvanim sedežnim usnjem, zamenjali pa so tudi wranglerjev običajni volanski obroč.