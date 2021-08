Katera zasnova ponuja največ varnosti?

Strokovnjaki iz nemškega kluba ADAC so se tokrat posvetili testiranju petih resnično ekoloških mestnih 'transportnih sistemov' za prevoz majhnih otrok, ker jih je ob tem zanimalo, kakšna zasnova (tovorno, odnosno transportno kolo, kolesarska prikolica, priklopnik ali kolesarski otroški sedeži v paru …) bo majhnim otrokom ponudila največ zaščite v slučaju prometne nesreče.

Nemški testni scenarij je ob tem predvideval trčenje z normalnim (nič 'visoko nasajenega' …) avtomobilom, ki se premika s hitrostjo 30 km/h in zadane stoječo kolesarsko 'oviro' pod 45-stopinskim kotom. Nemci so ob tem seveda uporabili primerne testne lutke, ki so nadomestile prave otroke v starosti od 1,5 do treh let in so bile na testu opremljene s kolesarskimi čeladami. Največjo zaščito za par majhnih otrok je ponudil bicikel, ki je opremljen z 'Backpacker' (par otroških sedežev za voznikom bicikla) sistemom, ker sta oba 'testna otroka' ob tem sedela primerno visoko in ju normalni osebni avtomobil ni mogel direktno zadeti (seveda biciklisti in otroci ne bodo imeli te sreče, če jih 'nasadi' kakšen predstavnik smrtno nevarnih (za 50 % povečana možnost za kolesarje in pešce, da vas avtomobil v slučaju neželenega kontakta ob pešačenju ubije …) SUV avtomobilov …).

Dokaj dobro sta ju ob trku z osebnim vozilom odnesli tudi dve majhni testni lutki, ki sta se nahajali v edini tokrat testirani kolesarski prikolici, ker ju je pred poškodbami lahko zavarovalo nosilno ogrodje prikolice, poleg tega sta bili obe majhni testni lutki ob tem dobro pripeti. Kot resnični minus pa omenjajo samo nizko višino sedenja obeh 'testnih otrok'. Poleg tega so Nemci ugotovili tudi to, da je to najbolj udobna (za otroka …) možnost prevoza otrok, ker je imela testna kolesarska prikolica vgrajeno uporabno vzmetenje. Nekoliko manj so bili Nemci zadovoljni ob testiranju 2- in 3-kolesnega tovornega bicikla, kjer sta bila majhna 'testna otroka' nameščena pred voznikom. Tudi v tem primeru je ohišje nameščenega tovornega 'kesona' poskrbelo za zaščito potnikov, vendar je potnike ob trčenju pometalo iz 'kesona'.

Najslabšo možnost glede varnosti v slučaju nesreče pa predstavlja 'vleka' pripetega otroškega kolesa na 'matično ladjo', ker je otrok v tem primeru nameščen nizko na pripetem biciklu, ki mu v slučaju trka ne more ponuditi prav nobene zaščite.