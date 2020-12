Kupci novih vozil v vlogi beta testerjev

Iz ZDA prihaja novica, ki potrjuje znano modrost kupcev glede nakupa najnovejših tehničnih naprav in najnovejše programske opreme, enako pa v zadnjem času velja tudi za avtomobile, ker pametni kupci ne sledijo modi, temveč z nakupom počakajo leto ali dve, da proizvajalci in razvijalci odpravijo vse otroške bolezni.

V dobrih starih časih, ko se konstruktorji ob razvoju in preizkušanju novih modelov avtomobilov še niso preveč zanašali na računalniško podporo, smo kupci na nov izdelek čakali precej dlje, vendar je imelo to tudi dobro plat, ker nam proizvajalci niso prodajali današnjih hitro razvitih in premalo v realnosti preizkušenih 'polizdelkov', posledično današnjim kupcem novih avtomobilov, IT naprav in programske opreme (vključno z video igricami …) dostikrat nehote pripada tudi vloga beta testerjev, ker se določene napake, ki jih proizvajalci očitno niso bili sposobni odkriti, razkrijejo šele pri končnih uporabnikih njihovih produktov.

Zaradi tega so Američani, točneje strokovnjaki izredno vplivne ameriške organizacije za zaščito potrošnikov (Consumer Reports), v teh dneh predstavili novo listo najmanj zanesljivih avtomobilov, med njimi so se tokrat znašli tudi trije (audi e-tron, KIA niro electric (EV) in tesla model S, omenjajo pa tudi podobno problematičen model Y …) medijsko opevani predstavniki modnih električnih vozil, kolateralno škodo pa sta pri tem utrpela še dva 'štirikolesna električarja' (porsche taycan in mercedes-benz EQC), ker so ju na to neslavno listo uvrstili preventivno, brez dejanskega testiranja. Vseh pet, odnosno šest omenjenih serijskih modelov električnih avtomobilov, se je posledično znašlo na zadnji trenutno objavljeni listi 'unreliable' avtomobilov, ki se jim bodo pametni kupci seveda izognili v velikem loku.

In Kaj so ugotovili Američani? Predvsem to, da gre v opisanih primerih za izredno kompleksne avtomobile, ki imajo posledično ogromno težav z vgrajeno elektroniko, ker proizvajalci zaradi želja kupcev ne upoštevajo načela KISS (»Keep it Simple, Stupid«). Lastniki Audijevega modela e-tron se pritožujejo predvsem zaradi slabe zanesljivosti delovanja (nadpovprečno število okvar …) vgrajenega električnega pogonskega sklopa in zaradi različnih računalniških 'hroščev' ob delovanju vgrajene elektronike. Podobne težave (predvsem težave z električnim pogonskim sklopom, ker odpovedujejo ležaji) ima tudi KIA niro EV, medtem ko izdelke znamke Tesla kritizirajo zaradi 'kragujevške kvalitete' izdelave in pa težav z vgrajeno elektroniko in programsko opremo.

Pri znamkah Audi in KIA so že potrdili navedbe organizacije Consumer Reports glede nezanesljivosti njihovih modelov, ker so jim omenjene težave znane, baje so jih že odpravili. Pri znamki Tesla se na obtožbe organizacije Consumer Reports ne odzivajo, takemu asocialnemu vedenju te avtomobilske znamke smo žal priča že dolgo. Ker so Američani na podlagi izkušenj lastnikov audijev, tesel in kie niro ugotovili, da so novi električni modeli avtomobilov nagnjeni k nezanesljivosti delovanja, so na spisek takšnih vozil uvrstili tudi porscheja (taycan) in izdelek znamke Mercedes-Benz (model EQC), ker v pogledu otovorjenosti z elektroniko prav nič ne zaostajata za pred omenjeno konkurenco. Ameriške ugotovitve so podprli tudi novinarji nemške revije Auto, Motor und Sport, sploh v primeru izdelkov znamke Tesla, istočasno so pred časom grajali tudi prve Volkswagnove izdelke (model ID.3), vendar naj bi v Wolfsburgu že odpravili večino napak in slabo kvaliteto izdelave.

Vsega tega pa se očitno zaveda tudi čedalje več kupcev, ki se zato raje ozirajo po modelih kot sta nissan leaf in pa renault zoe, ker gre v obeh primerih za električna avtomobila, ki sta na tržišču prisotna že dlje časa, poleg tega je njuna stopnja otovorjenosti z elektroniko precej nižja. Američani svetujejo kupcem, da naj ob prihodu novega električnega modela z nakupom raje počakajo približno 2 leti, da se pokažejo in odpravijo vse otroške bolezni …