Manipulacija števca naj postane stvar preteklosti

Tokrat so se Nemci ponovno ukvarjali z že znano težavo (manipulacija števca prevoženih kilometrov), ki se jo morajo bati predvsem kupci rabljenih avtomobilov, ker so Nemci ugotovili, da možne manipulacije števcev žal še niso stvar preteklosti, jasno pa jim je tudi to, da je evropskim politikom in proizvajalcem avtomobilov očitno povsem vseeno, če so kupci rabljenih avtomobilov v današnjih časih še vedno žrtve 'anti-aging chiptuninga'.

To mnenje podpirajo tudi aktualne ugotovitve nemške policije, kjer pravijo, da je Nemčija že dobesedno 'poplavljena' (po njihovem mnenju je manipulacije števca deležen že vsak tretji rabljen avtomobil v Nemčiji …) z rabljenimi avtomobili, kjer so nepridipravi izvedli manipulacije števcev, ker proizvajalci avtomobilov in politika ne želijo sprejeti odločitev, ki bi pripeljale do 100-odstotno zanesljive zaščite kupcev pred takšnim ravnanjem trgovcev in ostalih, ki prodajajo rabljene avtomobile. Nekateri vam bodo ob tem prodajali pravljice o uspešni belgijski rešitvi tega problema, ki jo že posnemajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, vendar so strokovnjaki kluba ADAC še naprej skeptični do belgijskega sistema Car-Pass, ker tudi ta rešitev ni popolna …

Po mnenju predstavnikov kluba ADAC je uvajanje digitalnega centralnega registracijskega sistema, ki je dosegljiv na spletu, samo farsa za potrošnike, ker jim vzbuja občutek lažne varnosti. Če bi želeli, da je takšen sistem resnično efektiven, potem bi moral ta sistem ob pomoči GPS-a in podobnih naprav zasledovati čisto vsak izdelan avtomobil od njegovega rojstva pa vse do smrti. Govorimo o tako imenovani virtualni (računalniški oblak) črni skrinjici, ki bi ob tem beležila tudi število prevoženih kilometrov. Na ta dvojni način zapisovanja podatkov bi se lahko efektivno izognili manipulacijam avtomobilskih števcev. Vse skupaj resnično spominja na farso, ker vemo, da so proizvajalci avtomobilov v teh časih že zelo pridni glede zbiranja najrazličnejših informacij o vozilih in njihovih uporabnikih, se pravi, da v primeru, ko je avtomobil povezan s spletom, točno vedo koliko kilometrov ima to vozilo za seboj, vendar teh podatkov niso pripravljeni deliti z lastniki, odnosno kupci rabljenih avtomobilov.

Nemci so imeli tokrat pod drobnogledom tri priljubljene avtomobile (peugeot 208 (2019), ford kuga (2019) in opel grandland X (2020)). Pri peugeotu in fordu so lahko zmanipulirali števca prevoženih kilometrov že s priklopom OBD skenerja (kupite ga lahko povsem legalno v vsaki bolje založeni tehnični trgovini …) v OBD2 konektor na območju armaturne plošče, pri oplu je poseg zahteval dodatno priključitev na števec prevoženih kilometrov. Vse skupaj ('anti-aging' kura) je Nemcem vzelo samo nekaj minut, omenili so tudi to, da je sam postopek manipulacije zelo enostaven. Nemce jezi predvsem to, da so evropski politiki sicer res vpeljali zakonsko predpisano zaščito glede potvarjanja števila prevoženih kilometrov, ki velja že od septembra leta 2017, odnosno od septembra leta 2018 (za vse nove avtomobile), vendar s tem niso dosegli resnično 100-ostotno delujoče efektivne zaščite, ki bi jo v Nemčiji ob uveljavitvi kriterijev, ki jih opisuje norma ISO 15408, lahko nadzoroval državni urad BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

O tem sem si tudi sam že večkrat zastavil vprašanja, ker mi enostavno ni razumljivo to neodgovorno ravnanje proizvajalcev avtomobilov, ki bi takšne manipulacije in posledični možni 'nateg' kupcev ter lahko bogatenje nekaterih posameznikov lahko že zdavnaj preprečili, in to z vgradnjo HSM (Hardware Secure Modules) in SHE (Secure Hardware Extension) modulov, ki jih sedaj nekateri že pridno uporabljajo na področju motorne elektronike, da onemogočijo tako imenovani 'Chip-Tuning' in da zaščitijo njihovo tovarniško nameščeno programsko opremo. Na teh modulih je lahko izveden samo en zapis vseh potrebnih podatkov, ki ne dopušča korekcij ali ponovnega nalaganja podatkov. Nemci govorijo celo o tem, da so ti moduli že sestavni del pri večini današnjih novih avtomobilov, vendar niso aktivirani …

Med delnimi vzroki za takšno stanje so omenili testne vožnje, ki jih veliko proizvajalcev izvede po tem, ko novo vozilo zapusti proizvodno linijo. Ker želijo kupcu predati popolnoma novo vozilo s čim nižjim številom prevoženih kilometrov, se kasneje po navadi odločijo za brisanje prvotnih podatkov, med njimi tudi za ponovno nastavitev števila prevoženih kilometrov. Tu je tudi 'prijaznost' do manipulacij, ker je zaščita takšnih podatkov odvisna od znamke do znamke (v večini primerov ni zadostna…). Alarmantni so tudi podatki s strani nemške policije, ki povzročeno škodo zaradi manipulacij ocenjuje na 6 milijard evrov (in to vsako leto …), medtem ko bi opremljanje (z varnostnimi čipi) vseh v Nemčiji registriranih avtomobilov državo stalo največ 3 milijarde evrov, ker znaša dodatni strošek (po avtomobilu) za takšno zaščito samo en evro …

Zato Nemci od politikov in proizvajalcev avtomobilov ponovno zahtevajo, da se temu problemu posvetijo z vsem srcem in tako zaščitijo nebogljene kupce pred prevaranti, ki se na ta račun dobro 'mastijo' …