Marketinške obljube ne držijo vode

Testni scenarij, na katerem so pogrnili vsi asistenti zavijanja ...

Nemci so se tokrat posvetili delovanju devetih naknadno vgrajenih asistentov za zavijanje, odnosno sistemov za zaznavanje mrtvega kota, ki si jih na nemškem tržišču lahko omislijo lastniki težjih tovornih vozil brez takšne tovarniško vgrajene opreme. Rezultati tega testa niso prav nič spodbudni.

Asistenti za zavijanje, odnosno sistemi za zaznavanje mrtvega kota, so resnično koristen pripomoček za vse voznike tovornjakov, ker lahko zaznajo osebe, kolesarje in ostale prometne udeležence na sovoznikovi strani in ob tem opozorijo voznika z zvočnim in vizualnim signalom, vendar se vse skupaj resnično dobro obnese samo v teoriji, ker je test kluba ADAC pokazal, da se večina tokrat testiranih asistenčnih sistemov v realnosti ne obnaša najbolje. Na najbolj zahtevnem delu testa so zatajili čisto vsi tokrat testirani sistemi … Na ta način pod kolesi tovornjakov vsako leto umre približno 70 nemških kolesarjev in kolesark, zato so nemški uradniki že pred časom sprožili 'Abbiege-Assistenten' pobudo za naknadno vgrajevanje takšnih sistemov v vse vozne nemške tovornjake (približno 4 milijone vozil …), ki s takšnimi asistenti še niso opremljeni serijsko.

S tem so Nemci prehiteli evropsko odločbo, po kateri bodo morali proizvajalci tovornjakov s takšno asistenco leta 2024 serijsko opremiti vse na novo izdelane težje tovornjake z največjo skupno dovoljeno maso, ki presega 3,5 tone. Nemci so na tem testiranju želeli preizkusiti čim več možnih scenarijev, med drugim jih je zanimalo tudi to, če so ti asistenčni sistemi sposobni prepoznati tudi uporabnike čedalje bolj priljubljenih električnih skirojev in ljudi na invalidskih vozičkih, kaj se zgodi, če voznik tovornjaka ob zavijanju v desno ne uporabi smerokazov, hoteli pa so vedeti tudi to, kako veliko območje v bližini tovornjaka pokrivajo takšni sistemi. Zelo veliko pozornosti so namenili tudi prejeti količini lažnih opozoril, ker se na ta način v očeh voznika zniža kredibilnost delovanja takšnih sistemov, ki na koncu pripelje do tega, da voznik ne zaupa takšni asistenci in jo posledično preneha uporabljati.

Največja težava vseh testiranih asistenčnih sistemov je, da v praksi (recimo ob vožnji kolesarke po kolesarski stezi ob vzporedno parkiranih avtomobilih ali drugih ovirah (drevesa, prometna signalizacija …) proti križišču …) niso sposobni jasno prepoznati prej omenjene kolesarke. Zanimiva je tudi nemška opomba v tabeli pri štirih izmed devetih testiranih asistentov, ki pravi, da imajo z opombo 1 označeni asistenčni sistemi v praksi (dinamični ali pa statični testi) manj kot 20 odstotno uspešnost delovanja, posledično so si trije izmed štirih z opombo označenih sistemov prislužili najslabšo možno oceno delovanja. Klavrno sliko ponujajo predvsem štirje najslabše ocenjeni sistemi (Rosho TurnCAM, AXION ICA Turn-Assist ASS Set, H3M Truck!Warn DELUXE in Continental RightViu) z zanesljivostjo delovanja v območju od 16,6 do 29 odstotkov (v ostalih primerih bi bil nekdo na kolesu mrtev ali pa pohabljen …), čeprav gre ob tem za izdelke s prodajnimi cenami v območju od dobrih 900 do slabih 1800 evrov.

Največ glasbe za odšteti denar (71,1 odstotna zanesljivost delovanja) ponuja sistem podjetja Eyyes GmbH, ki je istočasno tudi tokrat najdražji (nemška prodajna cena, pogojena s tipom testnega tovornjaka: 3690 evrov) testirani asistent za zavijanje. Med odlikami tega sistema omenjajo odsotnost lažnih alarmov, poleg tega ta sistem pokriva približno 6 metrsko območje v bližini tovornjaka, pohvalili so tudi delovanje zvočnih in optičnih opozoril za voznika. Vendar pa vse skupaj ni ravno poceni. Tudi ta test je na koncu pokazal, da pametni ljudje ne zaupajo marketinškim pravljicam o zanesljivosti delovanja ter o posledično neverjetno sproščeni vožnji ljudi, katerih vozila so opremljena z bolj ali manj koristno 'invalidsko opremo', ker ti sistemi zaenkrat še ne delujejo 100 odstotno.