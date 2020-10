Nadaljevanje uspešne zgodbe

Dacia Duster Pick-up (2020) Dacia Duster Pick-up (2020) Dacia Duster 4x4 Pick-up (2014) Dacia Duster 4x4 Pick-up (2014)

V juliju leta 2014 so Romuni prvič predstavili posebno, striktno namensko razvito serijo 4x4 poltovornjakov na osnovi tedanjega modela duster. Danes so v Romuniji začeli prodajati novo 'single cab' verzijo poltovornega dusterja, ki je zaenkrat na voljo samo kupcem v Romuniji.

Za predelavo serijskega SUV modela v uporaben poltovornjak so bili tudi tokrat zadolženi v romunskem podjetju SC Romturingia SRL, ki je že od leta 2013 partner znamke Renault. Njihov je tudi prvotni poltovorni duster 4x4, ki so ga leta 2014 razvili za znanega kupca (OMV Petrom). Takrat naj bi nastalo samo 500 primerkov takšnega terensko orientiranega poltovornjaka. Duster ob predelavi iz modnega SUV (športno funkcionalno vozilo) modela v uporabni 'single cab' poltovornjak ohranja prvotne karoserijske mere (dolžina: 434 cm, širina: 182 cm, višina: 168 cm, medosna razdalja: 267 cm), enako velja tudi za motorizacijo. V tem primeru Romuni stavijo na ekonomijo in zdravo pamet, posledično se pod motornim pokrovom poltovornjaka lahko skriva samo Renaultov turbodizelski pogonski sklop z največ 85 kW (115 KM) pogonske moči.

Kupec te 'domače romunske specialitete' bo za odštetih 22.546 evrov (približna romunska prodajna cena) dobil zelo uporaben 2-sedežni 'tovorni kupe' s prostorom za tovor, ki lahko na 165 centimetrih dolžine sprejme 1 kubični meter tovora z maso, ki ne presega 500 kilogramov. Ob tem omenjajo še en dober razlog za nakup takšnega lahkega gospodarskega vozila, ki z modno 'double cab' sceno poltovornjakov ne želi imeti prav veliko skupnega, ker je takšen kompaktni poltovornjak poleg splošne uporabnosti ob prevozu tovora lahko tudi zelo varčen (povprečna poraba (l/100 km): 4,93 litra).