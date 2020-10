Iz Velike Britanije prihaja novica o novi raziskavi glede zanesljivosti avtomobilov, ki so jo med britansko populacijo lastnikov avtomobilov tokrat izvedli novinarji cenjene britanske revije What Car?

Za nakup novega avtomobila obstaja veliko razlogov, razlogov za kasnejšo zvestobo lastnikov določeni avtomobilski znamki je občutno manj, predvsem pa na zvestobo vpliva zanesljivost delovanja avtomobila. V tokratni raziskavi glede zanesljivosti delovanja avtomobilov je sodelovalo približno 13.000 britanskih lastnikov osebnih avtomobilov, katerih avtomobili niso starejši od osmih let. Tako so britanski novinarji dobili nov vpogled glede zanesljivosti delovanja različnih aktualnih serijskih modelov, ki nastajajo pri približno 32 avtomobilskih znamkah. Ob tem velja omeniti, da na priloženem seznamu ni slabega avtomobila, ker so vsi ocenjeni z najmanj 95,6-odstotno zanesljivostjo delovanja.

Kot po navadi so med deseterico najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk uvrščene 3 japonske znamke, za popolno presenečenje pa je ponovno poskrbela znamka Alfa Romeo na sedmem mestu v skupnem seštevku, ki je tokrat uvrščena v družbo pregovorno zanesljivih znamk kot sta Škoda in Hyundai. S tem dejanjem smo dobili novo potrditev glede ničnosti navedb v balkanskih mitih in legendah, kjer so zanesljivi samo izdelki nemških 'Übermensch' (nadčlovek) znamk, ki jih seveda pridno prodajajo 'Untermensch' (podčlovek) kupcem po Evropi in drugod, ker se je med 'deset veličastnih' prebila samo 'v Čehinjo zakamuflirana Nemka' (škoda citigo). Največ (21 %) britanskih lastnikov avtomobilov v starosti od enega leta do osmih let ima ob vožnji njihovih avtomobilov težave z elektroniko, pogonskimi sklopi in karoserijami.

= 1. Toyota RAV4 (2013 - 2019): 100 %

= 1. Lexus RX Hybrid (2016 - ): 100 %

= 1. Honda Jazz (2008 - 2015): 100 %

4. Toyota Yaris Hybrid (2011 - 2020): 99,6 %

5. Lexus NX Hybrid (2014 - ): 99.3 %

6. Dacia Duster (2018 - ): 99 %

= 7. Skoda Citigo (2012 - ): 98.9 %

= 7. Alfa Romeo Giulietta (2010 - ): 98.9 %

9. Hyundai i10 (2014 - 2020): 98.8 %

10. Hyundai i20 (2015 - ): 98.6 %

= 11. Mini Countryman (2017 - ): 98.4 %

= 11. Lexus IS Hybrid (2013 - ): 98.4 %

13. Lexus CT (2011 - ): 98.3%

14. Toyota Corolla Hybrid (2018 - ): 98.2 %

15. BMW X1 petrol (2015 - ): 98.1%

= 16. Volkswagen Up (2012 - ): 98.0%

= 16. Škoda Superb petrol (2016 - ): 98.0%

= 16. Mercedes-Benz GLA (2014 - 2020): 98.0%

= 16. Mazda CX-3 (2016 - ): 98.0%

= 16. KIA Picanto (2011 - 2017): 98.0%

21. Škoda Karoq petrol (2017 - ): 97.8%

22. Volvo XC40 petrol (2017 - ): 97.7%

23. Hyundai Ioniq Hybrid (2017 - ): 97.3%

= 24. Toyota Auris Hybrid (2013 - 2019): 97.2%

= 24. Ford Mondeo (2014 - ): 97.2%

26. Suzuki SX4 S-Cross (2013 - ): 97.1%

=27. Volkswagen Tiguan petrol (2016 - ): 96.9%

=27. Honda Jazz (2015 - ): 96.9%

=27. Alfa Romeo Giulia (2016 - ): 96.9%

30. BMW 2 Series Coupe/Convertible (2014 - ): 96.8%

= 31. Vauxhall/Opel Mokka petrol (2012 - 2019): 96.7%

= 31. Škoda Fabia (2015 - ): 96.7%

= 31. Lexus RX (2009 - 2016): 96.7%

= 31. Jaguar I-Pace (2018 - ): 96.7%

=35. Mercedes-Benz E-Class (2009 - 2016): 96.5%

=35. Mazda 2 (2015 - ): 96.5%

=37. Mazda CX-5 petrol (2017 - ): 96.4%

=37. Ford Focus petrol (2018 - ): 96.4%

=39. Volvo XC40 diesel (2017 - ): 96.3%

=39. Škoda Karoq diesel (2017 - ): 96.3%

41. Mazda 6 (2013 - ): 96.2%

42. Ford C-Max (2011 - ): 96.1%

43. Mini Hatchback petrol (2014 - ): 96.0%

= 44. Škoda Octavia petrol (2013 - 2020): 95.9%

= 44. Škoda Kodiaq petrol (2016 - ): 95.9%

46. Seat Leon petrol (2013 - 2020): 95.8%

= 47. Volkswagen T-Roc (2017 - ): 95.7%

= 47. Porsche Macan petrol (2014 - ): 95.7%

= 49. Renault Captur (2013 - 2019): 95.6%

= 49. Audi Q5 (2018 - ): 95.6%

Točne izsledke te raziskave, ki je relativno objektivna (med vprašanimi so bili tudi takšni, ki so iz različnih razlogov ščitili ugled avtomobilske znamke, ki jo vozijo, posledično takšni ljudje ne bodo obelodanili morebitnih težav z njihovimi vozili …), najdete tukaj.