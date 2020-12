Najlepše štirikolesne miniature leta 2020

Porsche 911 GT2 RS (1:87) VW T1 Pritsche „Servizio Vespa“ (1:87) Ford GT 40 Le Mans 1966 (1:43) Mercedes-AMG GT-R Safety Car F1 (1:43) Benz Feuerwehr (1:43) Porsche 911 „x911 Röhrl“ (1:43) Honda CB 750 (1:6) Schlüter Profi Trac 5000 TVL (1:32) Mercedes-Benz 600 Landaulet (1:18)

Tudi letos so bralci nemške strokovne revije Modell Fahrzeug izbirali najlepše predstavnike avtomobilskih miniatur, in to v skoraj vseh možnih merilih, od razmerja HO (1:87), ki je pisano na kožo ljubiteljem miniaturnih železnic, pa vse do premijskega razmerja 1:6 v primeru dvokolesne honde CB 750 znamke Minichamps.

Letošnja podelitev nagrad, ki je tokrat potekala ob pomoči interneta, je jubilejna, ker so Nemci te nagrade iz skupno 28. kategorij podelili že tridesetič. Tudi letos so se med zmagovalci tega prestižnega izbora pokazale velike razlike v prodajnih cenah. Tako boste za najcenejšega letošnjega zmagovalca znamke Schuco v obliki legendarnega 'touring' mercedes-benza 300 SEL 6.9 AMG (1:87) z ljudskim imenom 'Rote Sau' (rdeča svinja) odšteli skoraj 10 evrov, občutno dražji (908 evrov) je prestižni mercedes-benz 600 landaulet znamke CMC v razmerju 1:18, ki smo ga v merilu 1:1 zelo dobro poznali tudi Jugoslovani, predvsem po zaslugi voznega parka maršala Tita.

Med letošnjimi zmagovalci je še nekaj predstavnikov najmanjših miniatur v razmerju HO, ki ustreza predvsem ljubiteljem miniaturnih železnic. Tako so bralci letos nagradili tudi izdelek (porsche 911 GT2 RS) znamke Minichamps, zanj boste lahko odšteli skoraj 20 evrov. Nekoliko cenejši (skoraj 18 evrov) je nagrajeni volkswagen T1 'Pritsche' „Servizio Vespa“ (1:87), ki nastaja v obratih znamke Schuco. Občutno dražji (skoraj 100 evrov) pa je daljinsko vodeni in električno gnani izdelek znamke Carson Modellsport, kjer nastaja mercedes-benz 406 unimog v merilu 1:87. Med letošnjimi zmagovalci je tudi rahlo nevsakdanji miniaturni primerek AC cobre 'Daytona Coupé', ki je kupcem na voljo v dveh merilih (1:87/1:43), ker boste z njim dobili vpogled v klasično ročno oblikovanje karoserij pri resničnih avtomobilih te vrste. Za takšen prikaz rokodelskih spretnosti boste odšteli najmanj 39 evrov.

Veliko letošnjih zmagovalcev prihaja tudi iz najbolj priljubljene kategorije miniatur v merilu 1:43. Za legendarnega forda GT 40 'Le Mans' (1966), ki nastaja v obratih znamke CMR, boste lahko odšteli skoraj 30 evrov. Malenkostno več denarja (skoraj 40 evrov) boste lahko odšteli tudi za mercedes-benza AMG GT-R 'Safety Car F1', ki ga izdeluje znamka CMR, občutno dražji (skoraj 135 evrov) bo nakup miniaturnega Mercedes-Benzovega gasilnega vozila iz leta 1925, ki nastaja v obratih znamke Auto-Cult. Nekoliko cenejši (skoraj 90 evrov) bo tudi nakup miniaturnega porscheja 911 „x911 Röhrl“ znamke Schuco. Nagrado pa je prejel tudi edini letos nagrajeni predstavnik kmetijske mehanizacije v merilu 1:32. Nagrajeni schlüter 'Profi Trac' 5000 TVL znamke Schuco vas bo ob nakupu olajšal za skoraj 130 evrov. V tem merilu nastaja tudi nagrajeni 'slot car' znamke Carrera, kjer so 'elektrificirali' BMW M1 „Denim“.

Seveda so letos nagradili tudi miniature in makete v razmerjih 1:24/1:25. Med nagrajenimi plastičnimi maketami se je letos znašel tudi land rover defender iz serije III. Za plastični model, ki ga izdeluje znamka Revell boste odšteli skoraj 30 evrov. Pri tej znamki nastaja še en letošnji zmagovalec v obliki plastičnega volkswagna T1 'Camper', ki je malenkostno dražji (skoraj 35 evrov) od legendarnega terensko orientiranega izdelka znamke Land Rover. Iz povsem drugačnega testa je nagrajeni opel kadett C coupé znamke BRM, ker gre v tem primeru za zelo živahnega predstavnika iz kategorije električno gnanih 'slot car' vozil. Nekaj nagrad so letos namenili tudi miniaturam v razmerju 1:18. V tem razmerju nastaja tudi 'Supermodell des Jahres' v obliki prej omenjenega in že kar pregrešno dragega mercedes-benza 600 landaulet, ki si je letos prislužil najbolj prestižno lovoriko med vsemi nagrajenci. Tokrat se je znašel v družbi še enega izdelka znamke Mercedes-Benz (W113), ki zaradi značilne platnene strehe nosi ljudsko ime 'Pagoda'. Izdelek znamke Schuco so letos okronali z naslovom najbolj inovativne miniature.

Bralci so nagradili tudi legendarni tovornjak znamke Commer (tip TS3), ki je v resničnosti prevažal dirkalnike znamke Jaguar. Za ta tovornjak v merilu 1:18, ki nastaja v obratih znamke CMR, boste lahko odšteli skoraj 250 evrov. Občutno cenejši (skoraj 130 evrov) bo legendarni porsche 935 „Jägermeister“ v enakem merilu, ki ga izdeluje znamka Minichamps. Za skoraj 200 evrov si lahko omislite še enega legendarnega tekmovalnega porscheja (porsche 917/20 „Pinke Sau“), in to v premijskem merilu 1:12. Tudi ta model izdeluje znamka CMR. Nekoliko cenejši je plastični porsche 934 „Jägermeister“, ki ga že zelo dolgo (približno 40 let …) izdeluje japonska znamka Tamiya. Za to plastično maketo v merilu 1:12 zahtevajo skoraj 140 evrov. Pri tej blagovni znamki nastaja tudi dva letos nagrajeni daljinsko voden model v merilu 1:10. Za legendarnega kupe hrošča (volkswagen karmann Ghia) zahtevajo 165 evrov.

Edini letos nagrajeni miniaturni motocikel nastaja pri znamki Minichamps. Za legendarno hondo CB 750 v merilu 1:6 boste lahko odšteli točno 475 evrov.