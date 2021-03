Napoved električnega wranglerja

V ameriški zvezni državi Utah se bo v kratkem pričela odvijati letošnja, že več kot petdesetič izvedena manifestacija 'Moab Easter Jeep Safari', ki vsako leto pritegne na tisoče 'diehard' ljubiteljev terenskih avtomobilov znamke Jeep. Letos se bo ljubiteljem vozil te znamke predstavilo 7 novih prototipov, največ prahu pa je dvignila napoved prototipnega, striktno električno gnanega wranglerja.

S tem dejanjem so se pri znamki Jeep odzvali na trenutno dogajanje v ZDA, kjer se pojavlja čedalje več striktno električno gnanih terenskih vozil ter podobno gnanih klasičnih poltovornjakov, čeprav so nekatera izmed takšnih vozil trenutno samo prototipna. Sočasno s prvo predstavitvijo striktno električno gnanega prototipnega wranglerja z dodatno oznako magneto, ki se bo zgodila 27. marca 2021, bodo Američani predstavili tudi koncept 'off-road' solarnih postaj (polnilnic), ki bodo postavljene predvsem v divjini in posledično po vsej verjetnosti dosegljive samo uporabnikom pravih terenskih vozil na električni pogon.

Jeep wrangler magneto ni povsem pravo električno vozilo, temveč bolj tehnološki križanec med klasično zasnovanim avtomobilom in vozilom na električni pogon, zato to vozilo deluje kot nekakšna 'restomod' (nova tehnika v starih oblačilih …) različica modela wrangler, ki še vedno uteleša princip in vse vrednote prvotnega jeepa, sicer spiritualnega očeta vseh današnjih terenskih vozil. Ker takšen wrangler v snovi ni skonstruiran kot pravo električno vozilo, njegova učinkovitost (izraba razpoložljive pogonske energije) ne bo tako dobra kot pri kakšnem striktno namensko razvitem cestnem električnem avtomobilu, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da gre v primeru takšnega wranglerja za namensko razvito terensko vozilo, ki mora za razliko od modnih SUV-jev resnično blesteti samo na terenu. Poleg tega terenska vozila niso še nikoli in tudi ne bodo nikoli sodila med vozila, ki z gorivom, odnosno pogonsko energijo, ravnajo zelo varčno (enaka modrost velja tudi za modna SUV vozila …).

Američani so ob predelavi klasičnega wranglerja v električno gnano vozilo uporabili enak 'očiščevalni' postopek kot pri maloserijskih predelovalcih avtomobilov, ker so z njega najprej odstranili čisto vse komponente (pogonski sklop, rezervoar za gorivo in celoten izpušni sistem), ki so povezane s klasično gnanimi vozili. Ob tem se je premijsko orientirani 3,6- litrski atmosferski bencinski V6 'Pentastar' motor seveda umaknil novi pogonski enoti v obliki asinhronega električnega motorja, ki ne želi postavljati rekordov na področju razpoložljive pogonske moči, temveč ob tem posnema in izkorišča prednosti in užitke, ki jih lahko zagotovi samo originalni V6 pogonski sklop. Posledično so Američani na vgrajeni električni motor obesili klasičen 6-stopenjski ročni menjalnik. Prednost takšne zasnove je razvidna iz podatka, ki pravi, da bo voznik ob želeni hitrejši ročni menjavi prestav ob pritisku na sklopko deležen regenerativnega efekta (v pogledu števila motornih vrtljajev), ker bo vgrajeni elektromotor poskrbel, da ob menjavi prestav ne bo prišlo do izgube števila motornih vrtljajev.

Povsem enaka kot pri fosilno gnanem wranglerju pa bo tudi odmerjena količina pogonske moči (285 KM/ 210 kW) in motornega navora (370 Nm). Na ta način so Američani uspešno dosegli dva cilja, ker so zaradi zadušitve razpoložljive pogonske moči in navora vgrajenega elektromotorja lahko ohranili serijske komponente pri podvozju, istočasno pa so s tem dosegli tudi to, da je vožnja z različico magneto zelo podobna vožnji s klasično gnanim jeepom, čeprav je seveda občutno tišja. V tem pogledu bo magneto resnično okoljevarstven. Na ta način so uspešno premostili razlike med električnimi in klasično gnanimi vozili, ta koncept je zanimiv predvsem za ljudi, ki jih električni avtomobili zaradi svojih posebnosti (izredno pospeševanje, večinoma nizka končna hitrost …) ob vožnji niso nikoli pritegnili. Kljub ne ravno najmanjši masi takšnega avtomobila, ki bo zaradi štirih vgrajenih litij-ionskih akumulatorskih sklopov (kapaciteta: 70 kWh) še težji, bo magneto kljub temu zelo solidno pospeševal (0-100 km/h: 6,8 sekunde), medtem ko je podatek o končni hitrosti zavit v skrivnost.

Takšen jeep se lahko pohvali z vgrajenim pretvornikom (iz enosmerne (DC) v izmenično (AC)) električne napetosti, ki lahko napolni oba vgrajena svinčena akumulatorja. Eden je zadolžen za napajanje električnih sistemov kot so svetila in pa 'infotainment' sistem, drugemu akumulatorju pripada vloga pomožnega agregata, ki lahko dlje časa napaja vgrajeni prednji vitel ali pa kamp opremo. Ker voda in elektrika ne sodita skupaj, so vsi štirje prej omenjeni akumulatorski sklopi neprodušno zaprti, zato električno gnani jeep ni izgubil sposobnosti prečkanja 'večjih luž', ki pa ob tem ne smejo biti globje od 76 cm. Američani so ob predelavi poskrbeli tudi za malenkostni dvig (+ 5 cm (približno)) karoserije od vozne podlage, vgradnjo varnostne kletke ter dodatne zaščite podvozja in karoserije. O resnih namenih takšnega jeepa v pogledu terenske vožnje pa priča tudi nameščeni set 35-palčnih terenskih pnevmatik, ki so nameščene na 17-palčnih platiščih. Posledično ta jeep lahko ponudi opazovalcu klasično silhueto namesto današnjih 'cestnih drezin' (vozilo z izrazito nizkopresečnimi pnevmatikami …).