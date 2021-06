Napredno razmišljanje

Iz Velike Britanije prihaja novica o striktno električno gnanem prototipu električnega avtomobila s povsem drugačno razporeditvijo vgrajenih akumulatorjev kot smo je vajeni, ker so se Britanci na ta način oddaljili od uveljavljene konstruktorske 'skateboard' filozofije.

Večina današnjih električnih avtomobilov je zasnovanih na osnovi omenjene 'skateboard' filozofije, ker so njihovi akumulatorji po navadi vgrajeni v dno vozila med prednjo in zadnjo osjo. V leta 2019 ustanovljenem britanskem start up podjetju Page-Roberts ne podpirajo te rešitve, ker vgradnja akumulatorjev v karoserijsko dno lahko poskrbi za nižje težišče, vendar mora pri avtomobilu na račun tega zrasti medosna razdalja, to pa povzroči rast avtomobila v dolžino in višino. S tem pa se poslabša aerodinamika vozila in posledično tudi učinkovitost vozila ob ravnanju z razpoložljivo pogonsko energijo.

Zato so se Britanci ob snovanju njihovega prototipnega avtomobila odločili za povsem drugačno rešitev glede vgradnje akumulatorjev, ker so v njihovem prototipu nameščeni na sredini potniške kabine med parom prednjih in zadnjih sedežev, ki sta posledično obrnjena proti zadku vozila. Na ta način je avtomobil lahko bolj zbližan z vozno podlago, poleg tega je lahko tudi nižji, vse to pa zelo pozitivno vpliva na aerodinamiko vozila, s tem pa tudi na akcijski doseg s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Ob tem so predstavili tudi nekaj številk, ki potrjujejo smiselnost takšnega pristopa.

Po britanskih navedbah je njihov prototipni EV približno 18 odstotkov lažji od primerljivo velikega serijskega električnega avtomobila, poleg tega so na ta način dosegli 36-odstotno znižanje proizvodnih stroškov avtomobila. Bistvena za uporabnike in lastnike električnih avtomobilov pa je predvsem ocena, da lahko takšno razmišljanje prinese 30-odstotno povečanje akcijskega dosega (ob primerjavi s kakšnim podobno velikim serijskim EV avtomobilom …). Ob tem so omenili tudi povečanje komforta za zadnji par potnikov ter večjo zaščito v primeru čelnega trka ali pa naleta drugega vozila od zadaj.

Oba zadnja sedeža sta odstranljiva, posledično se takšen EV lahko spremeni tudi v uporabno dostavno vozilo. Sedaj moramo počakati, da se ta napredna teoretična ideja prelevi v resničnost …