Ne kupujte pretežkih priključnih hibridov

ADAC Ecotest - Kako žejni so priključni hibridi v resnici? ADAC Ecotest - Ocena posameznih modelov ADAC Ecotest - Nemške meritve

Včeraj so pri največjem nemškem avtomobilskem klubu predstavili izsledke zadnjih testiranj popularnih priključnih hibridov, ki znova potrjujejo znano in pri kupcih modnih SUV vozil pogosto spregledano pravilo (težji, ko je avtomobil, več pogonske energije potrebuje …).

Nemci so se tokrat ukvarjali s 23. modeli aktualnih priključnih hibridov, ki so jih na koncu ocenili z večjim ali pa manjšim številom 'eco' zvezdic. Med vsemi tokrat testiranimi predstavniki takšnih vozil sta si samo dva (hyundai IONIQ 'PlugIn-Hybrid' & volvo V60 T6 'Twin Engine' AWD) prislužila laskavo oceno 5 zvezdic, 14. izmed vseh testiranih primerkov jo je odneslo s samo 3 zvezdicami, pet predstavnikov takšnih vozil (BMW X3 xDrive30e, peugeot 508 SW 1.6 HYBRID 225 GT, polestar 1, mitsubishi outlander 2.4 'Plug-In Hybrid' in opel grandland X 1.6 DI turbo hybrid) je dobilo še slabšo oceno (2 zvezdici), dva primerka 'lažnih okoljevarstvenikov' iz priljubljene SUV kategorije (mercedes-benz GLE 350 de 4MATIC & BMW X5 xDrive45e) sta v pogledu okoljevarstva pogrnila na celi črti. Posledično sta prejela samo eno 'eco' zvezdico.

Razlog za tako slabo uvrstitev obeh nemških 'SUV parnikov' pa razkrivata podatka o njuni neto masi (BMW X5 xDrive45e: 2510 kg, največja dovoljena masa: 3150 kg / mercedes-benz GLE 350 de 4MATIC: 2625 kg, največja dovoljena masa: 3210 kg), ker bodo vozniki takšnih povsem deplasiranih 'športnih' SUV kolosov očitno kmalu potrebovali izpit za tovornjake (C kategorija). Zato Nemci svetujejo kupcem, da naj ob nakupu priključnega hibrida upoštevajo enostavno pravilo (če se da, kupite čim manjši in čim lažji avtomobil …), ker boste edino na ta način resnično varčevali z gorivom. Poleg tega je zelo zaželeno tudi to, da čim večkrat napolnite vaš priključni hibrid z električnim sokom (nekateri, predvsem tisti z debelejšimi denarnicami, se bodo temu pridno izogibali, ker ne bodo vedeli kam so 'založili' polnilne kable …). Predvsem pa se na daljših avtocestnih etapah izognite striktno električnemu ali pa striktno fosilnemu pogonu.