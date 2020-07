Nemška sodna zaušnica znamki Tesla

Primer zavajajočega oglaševanja ...

Ob občasnih ogledih slovenskih oglasov z rabljenimi vozili znamke Tesla sem že večkrat opazil, da prodajalci ob tem, ko oglašujejo takšna vozila, zelo radi in tudi močno poudarjajo besedo AUTOPILOT, čeprav s tem zavestno zavajajo kupce.

Enak vedenjski vzorec imajo tudi prodajalci novih vozil te znamke, opazite pa ga lahko tudi pri prodajalcih nekaterih tako imenovanih premijskih znamk, kjer nam v njihovih marketinških oddelkih pridno prodajajo pravljice o neverjetnih avtonomnih sposobnostih njihovih z elektroniko odlično oskrbljenih modelov avtomobilov. V Sloveniji, kjer večina z avtomobili povezanih medijev izredno ceni in tudi pridno širi najbolj za lase privlečene 'strokovne' ugotovitve avtomobilskega marketinga, se bo takšna marketinška praksa seveda nadaljevala, v Nemčiji, kjer imajo tudi s strani gospodarstva sponzorirane organizacije kot je Wettbewerbszentrale (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs), bo zavajanja s strani znamke Tesla kmalu konec, ker so predstavniki omenjene nemške organizacije, ki ima predstavnike iz 1200 nemških podjetij ter približno 800 zbornic, že večkrat prijeli pritožbe glede nepoštenega in zavajajočega oglaševanja izdelkov znamke Tesla.

Zato so se Nemci že pred časom odločili za ukrepanje in na deželnem sodišču v Münchnu vložili tožbo proti znamki Tesla. Včeraj so sodniki iz Münchna seznanili javnost s tem, da je uporaba besede AUTOPILOT in še nekaterih zavajajočih izjav glede avtonomne vožnje v marketinških tekstih znamke Tesla v bodoče prepovedana, ker se je v praksi (veliko število prometnih nesreč s smrtnim izidom ob vklopljenem 'neavtopilotu' …) že večkrat izkazalo, da so nekateri kupci dejansko nasedli na Teslin marketinški trik z 'avtopilotom' in to naivnost in slepo zaupanje kasneje plačali z življenjem. Pri nemški podružnici znamke Tesla so nemudoma odreagirali in že spremenili določene stavke in besede v propagandnem materialu, vendar to po mnenju nemškega sodstva ni dovolj, ker se tu pa tam še vedno pojavi prepovedana beseda AUTOPILOT.

Andreas Ottofülling, predstavnik organizacije Wettbewerbszentrale, je pozdravil odločitev deželnega sodišča v Münchnu, ker s tem pošiljajo jasen signal lastniku znamke Tesla, da naj se drži ustaljenih pravil igre, ker pač ni lepo, da kupcem obljubljaš nekaj (peta stopnja avtonomne vožnje), česar v praksi trenutno sploh nisi sposoben izvesti. V resnici je večina današnjih 'avtonomno' delujočih modernih avtomobilov v pogledu avtopilotskih lastnosti še na razvojni stopnji 5-letnega otroka, ker gre samo za vozila z implementirano drugo stopnjo avtonomne vožnje, medtem ko vas pri Tesli pridno prepričujejo, da sedite v avtomobilu z implementirano peto stopnjo avtonomne vožnje. Ob tem seveda pozabljajo, da takšen avtomobil sploh ne potrebuje volanskega obroča, niti voznika, vsem ki so v takšnem vozilu, pa pripada samo še status potnika.

Uveljavitev razsodbe, ki še ni pravnomočna, je v rokah organizacije Wettbewerbszentrale, ker jo po nemški zakonodaji lahko dobesedno izsilijo in uresničijo s takojšnim plačilom 100.000 evrov …