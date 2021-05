Nizkocenovni 'Gullwing'

Avtor: Marko Miklavc Foto: Crossley and Webb Luxury Car Specialists (Pty) Ltd.

V teh dneh se je v izložbi podjetja Crossley & Webb, sicer znanega južnoafriškega trgovca z eksotičnimi in starodobnimi avtomobili, pojavila unikatna replika legendarnega nemškega kupeja znamke Mercedes-Benz, ki išče novega lastnika …

Legendarni mercedes-benz 300 SL 'Flügeltürer' (W198, 1954-1957, izdelanih približno 1400 primerkov) spada med najbolj čislane in želene avtomobile v celotni zgodovini avtomobilizma, posledično nakup takšnega športnega avtomobila ni ravno poceni, ker boste zanj lahko odšteli najmanj 700.000 evrov (stanje 4*), odnosno 1,3 milijona evrov (približno) v primeru odlično ohranjenega primerka** modela 300 SL 'Flügeltürer' ('Gullwing'). K sreči si manj premožni ljubitelji tega avtomobila, ki jih kljub temu ne moremo označiti za berače, lahko omislijo tudi nakup kakšne izmed bolj ali pa manj verodostojnih replik tega avtomobila.

Ena izmed takšnih replik je pred nekaj leti nastala tudi v Južni Afriki, in to na tehnološki platformi občutno cenejšega serijskega modela znamke Mercedes-Benz, ker so za njeno osnovo uporabili enega izmed serijskih primerkov modela SLK v dokaj ekskluzivni različici SLK 32 AMG (izdelanih samo približno 4300 primerkov). Leta 2001 izdelani SLK 32 AMG, ki so ga uporabili kot donatorsko vozilo, se lahko pohvali s serijsko vgrajenim 3,2-litrskim V6 bencinskim motorjem, ki lahko uporabniku zagotovi 260 kW (354 KM) pogonske moči pri 6100 vrt./min. ter 450 Nm motornega navora pri 4400 vrtljajih v minuti. Takšen, samo zadaj gnani mercedes-benz lahko zaključi pospeševanje od 0-100 km/h v 5,2 sekunde in na koncu drvi z največ 250 km/h (povprečna poraba (l/100 km): 11,3 litra). Za to top različico modela SLK ste leta 2001 v Nemčiji lahko odšteli točno 56.840 evrov (cena osnovne različice SLK 200 K: 31.204 evrov).

Predelava serijskega primerka modela SLK (masa avtomobila: 1495 kg) je prinesla občutne (sprememba mase) in seveda tudi dobro opazne spremembe karoserije, ker ima 'Gullwing Tribute' namesto serijske jeklene karoserije ročno izdelano karoserijo iz aluminija in posledično tudi občutno nižjo maso (- 400 kg), vse to pa govori v prid izboljšanim zmogljivostim in tudi nižji povprečni porabi goriva. Južnoafričani so se ob predelavi odrekli edino pretiranemu spreminjanju notranjosti potniške, zato sorodstvene vezi z modelom SLK seveda niso skrite. Replika je opremljena s 5-stopenjskim samodejnim menjalnikom ter varnostno kletko. Najboljša (ob primerjavi z originalom …) pa je njena prodajna cena, ker boste za vstopnico v svet najbolj ekskluzivnih izdelkov znamke Mercedes-Benz potrebovali samo 106.000 evrov (približno).

* 'Zustandsnote 4'

Vozila, ki so prejela oceno 'Zustandsnote 4' so v bistvu podobna vozilom z oceno 'Zustandsnote 3', vendar niso v voznem stanju. Poleg tega lahko na takšnem vozilu najdete tudi sledove rje in večje število okvar, pogosto manjkajo tudi kakšni sestavni deli vozila.

** 'Zustandsnote 1'

V tem primeru gre za vozilo brez vizualnih in tehničnih napak. Oceno 'Zustandsnote 1' si največkrat prislužijo samo odlično restavrirana vozila, kjer je obnova vozila dostikrat celo presegla dejansko vrednost avtomobila.