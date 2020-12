Nov poskus osvajanja nemškega tržišča

SAIC maxus deliver 9, maxus e-deliver 3 in maxus EV80

SAIC Maxus e-Deliver 3

Iz Nemčije prihaja čedalje več novic o novih avtomobilih kitajskega porekla, ki so že na voljo nemškim kupcem ali pa jim bodo dostopni v bližnji bodočnosti. Med njimi je tudi lahko gospodarski model (maxus) znamke SAIC, ki je nemškim kupcem na voljo v treh različicah.

Pri nemški družbi Indimo Automotive si nemški kupci že lahko omislijo kakšnega izmed kitajskih serijskih modelov znamk BAIC, DFSK, FAW in Seres, v teh dneh se je tam predstavila tudi znamka MG, ki pa jo žal ne moremo več povezovati z britanskim klasičnim športnim izročilom (roadsterji in kupeji), temveč predvsem z modno SUV 'epidemijo', ki ji žal ni videti konca. Svoj lonček pri pripravljanju kitajske invazije na nemškem tržišču so že pristavili tudi v podjetju Lada Deutschland, kjer že uvažajo nizkocenovni lahko gospodarski izdelek kitajske znamke Zhidou (striktno električno gnani model cenntro metro). Sedaj smo dobili še nemško podjetje Maxomotive Deutschland GmbH, ki kupcem ponuja izdelke kitajske znamke SAIC.

V primeru modelne palete modela maxus gre v bistvu za zapuščino evropskih znamk kot sta Leyland DAF in pa ruski GAZ, ker Kitajci ponujajo kupcem evolucijske različice nekdanjih modelov obeh omenjenih znamk. Trenutno najbolj privlačen za nemške kupce je veliki, skoraj 6-metrski model z oznako deliver 9 (neto masa: od 2230 do 2260 kg, obračalni krog: 14,1 metra), ki bo lovil kupce na račun prodajne cene (nemška neto prodajna cena: 29.990 evrov) in spodobne nosilnosti (1140 kg). Pod motornim pokrovom tega, trenutno največjega (volumen tovornega prostora: 11 kubičnih metrov) evropskega dostavnika znamke SAIC, se skriva klasični 2,0-litrski turbodizelski motor (161 KM (118 kW ter 375 Nm motornega navora, 254 g CO2 na 1 km) v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Model maxus e-Deliver, ki je kupcem na voljo v verzijah L1 (dolžina: 456 cm, volumen tovornega prostora: 4,8 kubičnih metrov, obračalni krog: 11,7 metra) in L2 dolžina: 514 cm, volumen tovornega prostora: 6,3 kubičnih metrov, obračalni krog: 13,1 metra), je namenjen predvsem ljubiteljem politično motivirane elektromobilnosti, posledično je v ta model vgrajen električni pogonski sklop (90 kW (122 KM) in 250 Nm motornega navora), ki mu lahko zagotovi največjo hitrost 120 km/h in največjo avtonomijo v območju 342 (WTLP) kilometrov. Seveda v primeru, ko se bo uporabnik odločil za vgradnjo močnejšega paketa akumulatorjev (kapaciteta: 52,5 kWh). Obstaja pa tudi osnovni paket akumulatorjev z nekoliko manjšo kapaciteto (35 kWh) akumulatorjev. Vgrajeni paket akumulatorjev preživi približno 2000 polnjenj, potem je zrel za zamenjavo, ki seveda ne bo poceni. Za ta model bo nemški kupec odštel točno 40.588 (neto: 34.990) evrov.

Med obema deliver modeloma se nahaja še zapuščina znamke GAZ v obliki modela EV80 (dolžina: 570 cm, nosilnost: 910 kg, volumen tovornega prostora: 11,6 metra), ki ste ga na nemških cestah že lahko srečali, ker gre v teh primerih za individualne uvoze. Sedaj je ta model, ki ga kupcem ponujajo v treh karoserijskih različicah (furgon, minibus in vozna šasija s kabino) na voljo tudi uradno. Za odštetih 61.944 (neto: 53.400) evrov bo kupec prejel striktno električno gnano vozilo z vgrajenim pogonskim sklopom, ki lahko mobilizira 92 kW (125 KM) pogonske moči ter 320 Nm motornega navora. S tem dostavnikom ne boste ravno najhitrejši na avtocestah, ker lahko doseže največjo hitrost 100 km/h, bolj skromno pa je izražena tudi avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki znaša približno 190 'WTLP' kilometrov.