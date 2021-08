Nov seznam varnih in nevarnih avtomobilov

Strokovnjaki izredno vplivne ameriške organizacije za zaščito potrošnikov (Consumer Reports) so pred časom predstavili novo listo varnih in nevarnih avtomobilov, kjer pa avtomobili niso razvrščeni glede na Euro NCAP in podobne ocene, temveč po oceni vidljivosti iz avtomobila, ker je to zelo pomemben varnostni kriterij, ki se ga veliko kupcev današnjih avtomobilov žal sploh ne zaveda.

Mogoče se komu zdi, da Američani in tudi Nemci (klub ADAC je v preteklosti že objavil podobne študije …) pretiravajo glede izbora vozil z najboljšim in najslabšim pregledom (odnosno vidljivostjo) iz vozila med vožnjo skozi križišča ter še posebej pri vožnji skozi ovinke, ki potekajo v levo. Resnica je drugačna. Po nemških navedbah se v Nemčiji zaradi slabe preglednosti iz vozila in posledične 'slepote' voznikov zgodi veliko težkih prometnih nesreč. Statistično gledano je vsak sedmi mrtvec na nemških cestah žrtev poslabšane vidljivosti iz vozila. Paradoksalno pri celi zadevi je to, da bolj masivno izražen in bolj položno postavljen par sprednjih A-stebričkov pri nekaterih modernih avtomobilih predstavlja posledico povečanih zahtev po varnosti v primeru čelnega trka ter ekonomičnosti (aerodinamika), ki pa žal prinaša posledično nevarnost v obliki nepreglednosti, odnosno slabe vidljivosti iz vozila. Ob tem se je potrebno zavedati dejstva, ki pravi, da boste z vertikalno dvignjenim svinčnikom (približna širina: 8 mm) v stegnjeni roki, nameščenim pred vidnim poljem opazovalca prekrili vsakega pešca, motociklista ali kolesarja na razdalji 60 metrov …

Ob tej priložnosti se bomo spomnili tudi prednosti, ki jih v pogledu vidljivosti iz vozila ponujajo v teh časih že skoraj izkoreninjeni 2- in 3-vratni avtomobili. 5-vratni (kombilimuzine, karavani, oblikovni križanci in SUV vozila) avtomobili so sicer res bolj uporabni v družinske namene, ker lahko zadnji potniki lažje dostopajo do zadnjih sedežev ali zadnje klopi in tudi lažje izstopajo iz vozila, vendar ima to tudi svojo ceno, sploh za voznike. Pri 2- in 3-vratnih avtomobilih so bočna vrata nekoliko daljša, posledično imata voznik in morebitni prednji sopotnik na razpolago več prostora za vstop in izstop iz vozila. Slabost avtomobila s samo enim parom bočnih vrat boste odkrili samo na kakšnem polnem parkirišču, kjer boste v takšen avtomobil nekoliko težje vstopili ali pa ga zapustili, predvsem zaradi daljših bočnih vrat. Ob tem pa kupci, ki jim je bolj pri srcu 5-vratna ali pa 4-vratna zasnova pozabljajo na to, da jim lahko 2-ali pa 3-vratni avtomobil ponudi tudi boljšo preglednost na levo in desno stran vozila, odnosno njegove okolice.

Zame je dobra preglednost iz vozila eden izmed zelo pomembnih aspektov glede varnosti. Ko sem leta 2006 kupil nov avtomobil, ki še vedno dobro služi svojemu namenu, sem se med drugim zagledal tudi v majhnega 5-vratnega predstavnika (žal 3-vratna verzija tega vozila ne obstaja …) evropskega A razreda (mini), vendar me je želja po nakupu tako zasnovanega vozila hitro minila, ker sem bil ob sedenju v njem zgrožen nad izredno slabo preglednostjo iz vozila. Sam spadam med povprečno visoke Evropejce z višino v območju 180 centimetrov. Posledično sem moral ob iskanju primernega vozniškega položaja v majhnem 5-vratnem avtomobilu premakniti voznikov sedež v smeri zadka. Ko sem prestavil vozniški sedež v primeren položaj glede na dolžino mojih okončin, sem ob obračanju glave v desno ali pa levo smer ugotovil, da vedno vidim samo oba masivno izražena B stebrička, ker sta mi pač omejila pogled na desno in levo stran vozila …

Posledično je majhen 5-vratni avtomobil takoj izpadel iz igre. Nato sem se pričel zanimati za 3-vratno kombilimuzino iz evropskega B segmenta (super mini), ki se je takrat prvič pojavila na tržišču. Ob tem mi je bila zelo všeč oblika avtomobila, veselje me je minilo tisti moment, ko sem se usedel na vozniški sedež in ugotovil, da sta pred menoj dva zelo položno izvedena A stebrička v debelini 'telegrafskih polov', ki sta posledično dobro omejila pogled na levo ali desno okolico vozila, sploh ob vožnji v ovinke, ki potekajo v levo. Zato je iz igre izpadel tudi ta model avtomobila. Na koncu sem si raje kupil 3-vratnega predhodnika tega modela z bolj pokončnim vetrobranskim steklom in manj zajetnim parom obeh A stebričkov, ker je vidljivost iz tega avtomobila občutno boljša …

Seznam avtomobilov v ZDA z najboljšo in najslabšo preglednostjo iz vozila

Subcompact Cars

Najboljša preglednost iz vozila: Honda Fit (Jazz)

Najslabša preglednost iz vozila: Chevrolet Spark

Compact Hatchbacks

Najboljša preglednost iz vozila: Fiat 500L / Volkswagen Golf

Najslabša preglednost iz vozila: Toyota C-HR

Luxury Compact Cars

Najboljša preglednost iz vozila: Infiniti Q50

Najslabša preglednost iz vozila: Kia Stinger / Mercedes-Benz CLA

Midsized Sedans

Najboljša preglednost iz vozila: Subaru Legacy

Najslabša preglednost iz vozila: Honda Clarity

Sports/Sporty Cars

Najboljša preglednost iz vozila: Subaru WRX

Najslabša preglednost iz vozila: Chevrolet Camaro

Compact SUVs

Najboljša preglednost iz vozila: Subaru Forester

Najslabša preglednost iz vozila: GMC Terrain

Luxury Compact SUVs

Najboljša preglednost iz vozila: Audi Q5

Najslabša preglednost iz vozila: Jaguar I-Pace

Midsized SUVs (2-row)

Najboljša preglednost iz vozila: Honda Passport

Najslabša preglednost iz vozila: Nissan Murano

Midsized SUVs (3-row)

Najboljša preglednost iz vozila: Honda Pilot

Najslabša preglednost iz vozila: Nissan Pathfinder

Luxury Midsized SUVs

Najboljša preglednost iz vozila: Land Rover Range Rover

Najslabša preglednost iz vozila: Tesla Model X