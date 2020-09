Nova zaušnica znamki Tesla

18. septembra 2020 se je Bielefeldu odvijala letošnja podelitev prav nič častnih 'Big Brother' nagrad, ki jih že od leta 2000 podeljuje nemško združenje Digitalcourage e.V., kjer s temi nagradami vsako leto nagradijo predvsem izredno 'vohunsko' orientirane družbe in podjetja …

Med letošnjimi nagrajenci je tudi avtomobilska znamka Tesla, predvsem zaradi njenih električno gnanih serijskih 4-kolesnih izdelkov, ki so jih v nemškem združenju Digitalcourage že večkrat opisali kot „Überwachungssysteme auf Rädern“ (nadzorni sistemi na kolesih), ker vgrajena 'vohunska' IT oprema v Teslinih avtomobilih pridno zbira različne podatke in informacije, na žalost pa ne zbira samo tistih, ki so povezani z delovanjem avtomobila, temveč tudi podatke o potnikih v vozilu in ljudeh ter vozilih v sami okolici (do približno 250 metrov oddaljenosti v vseh smereh …) vozila. Seveda se vse skupaj odvija s tihim privoljenjem (spregledan drobni tisk …) lastnikov Teslinih avtomobilov, ki proti nekaterim nadzornim funkcijam lahko celo protestirajo, vendar bodo v tem primeru hitro deležni sankcij v obliki okrnjenih funkcij ob delovanju avtomobila.

Ja, resnični James Bond bi bil najbrž zelo vesel takšne moderne štirikolesne vohunske igrače z osmimi zunanjimi kamerami, 'neskončnim' številom vgrajenih senzorjev za vsako malenkost ter vgrajeno notranjo kamero nad vzvratnim ogledalom, ki v interesu 'varnosti' in neverjetne 'skrbi' za dobro počutje potnikov med vožnjo avtomobila pridno snema krajše video posnetke in jih pošilja proizvajalcu, kjer jih lahko posredujejo naprej (recimo sodstvu, policiji ali zavarovalnicam …) in ob tem tudi dobro zaslužijo. Naslednja nočna mora, ki jo pripravljajo pri znamki Tesla, bo pripeljala celo do govorečih avtomobilov, ker vas bo Teslin izdelek ob vaših korakih mimo avtomobila lahko celo ogovoril, in to brez vaše izrecne želje po pogovoru s takšnim slabo sestavljenim (mnenje poznavalcev …) kupom parkirane plastike, čipov, tkanin, stekla, gume, aluminija in jekla.

Kako dobro je razvita 'vohunska' oprema znamke Tesla je pred kratkim pokazal Truman Kain, nemški računalniški strokovnjak za varnost, ki je doma sam izdelal IT napravo z imenom „Surveillance Detection Scout“. Po priklopu te naprave na 'živčevje' enega izmed modelov znamke Tesla je lahko uspešno zagnal program za prepoznavo obrazov ter registrskih tablic v okolici avtomobila. V primeru, ko se je kakšna registrska označba med vožnjo pojavila večkrat v 250 metrskem območju 'vohunjenja', je Nemec na njegov pametni telefon prejel opozorilo o tem, da ga vozilo z omenjeno registrsko tablico po vsej verjetnosti zasleduje. Z vsem tem so pri znamki Tesla že večkrat pokazali, da jim je za evropsko splošno uredbo (GDPR) o varovanju osebnih podatkov popolnoma vseeno, zato so v nemškem združenju Digitalcourage prepričani, da bi morali v Nemčiji enostavno prepovedati prodajo avtomobilov znamke Tesla in jih tudi sodno preganjati zaradi nespoštovanja evropskih uredb o varnosti osebnih podatkov …

