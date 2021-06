Novost na nemškem tržišču

V teh dneh se je kupcem v Nemčiji predstavila nova, striktno električno gnana različica dostavnega modela (deliver 9) kitajske znamke SAIC, ki je pred tem že uspešno očarala švicarske poštarje in tudi vodilne pri nizozemski izpostavi znamke IKEA, ker je maxus e-deliver 9 že sestavni del njihovega voznega parka.

Na evropskih cestah je trenutno v obtoku približno 27 milijonov lahkih dostavnih vozil, njihovo število se bo v bližnji bodočnosti sigurno še povečalo, tudi na račun aktualne epidemije koronavirusa, zato vas ne sme začuditi, da si svoj delež bogatega evropskega tržnega kolača želijo odrezati tudi Kitajci, točneje znamka SAIC, ki je trenutno že sedmi največji proizvajalec avtomobilov na svetu, ker so kupcem lani dostavili približno 5,5 milijona primerkov novih avtomobilov. Njihova relativno mlada in striktno gospodarsko orientirana podružnica Maxus se trenutno še ne more pohvaliti s takšnimi številkami, ker so kupcem v zadnjih dvanajstih mesecih dostavili samo približno 200.000 novih dostavnih vozil, vendar se to lahko spremeni, predvsem zaradi ugodnih prodajnih cen (približno -10 % kot pri konkurenci) njihovih produktov ter izdatno odmerjene garancije, ki znaša 160.000 kilometrov, odnosno 8 let za akumulatorje in 5 let, odnosno 100.000 kilometrov za vozilo.

Sedaj je pred nami novi maxus e-deliver 9. Ta nova različica že znanega dizelsko (161 KM (118 kW)) gnanega modela (deliver 9) bo na večini evropskih tržišč nadomestila že rahlo ostareli model EV80. Prvi vtisi nemških kolegov glede različice e-deliver 9 so pozitivni, ker so zadovoljni z njegovimi voznimi lastnostmi in okretnostjo (rajdni krog: 13 metrov), čeprav e-deliver 9 ni ravno najbolj kompaktno vozilo (dolžina (SWB/LWB): 555 cm / 594 cm, širina brez ogledal: 206 cm, višina: od 252 do 276 cm, medosna razdalja (SWB/LWB): 337 cm / 376 cm). Kupcem ponujajo več možnih različic (volumen prostora za tovor: 9,7 m3, 11,0 m3 ali 12,3 m3) z različno odmerjeno uporabno nosilnostjo (od 860 do 1350 kg), ki je odvisna tudi od izbranega paketa akumulatorjev (kapaciteta: 51,5, 72 ali 88,55 kW/h), enako pa velja tudi za največjo dovoljeno skupno maso (3500, odnosno 4050 kg).

V vsakem primeru se pod motornim pokrovom takšnega dostavnega vozila skriva vgrajeni elektromotor s 150 kW (204 KM) pogonske moči ter največ 310 Nm motornega navora, ki ob povezavi z enostopenjskim samodejnim menjalnikom vedno poganja samo prednji kolesni par. Dejstvo, ki pravi, da se takšno vozilo trenutno najbolje počuti v urbanih sredinah, potrjujejo tudi številke o zmogljivostih takšnega dostavnika, ker z njim ne boste najhitrejši v pogledu pospeševanja (0-100 km/h: od 18,4 do 23 sekund) in končne hitrosti, ki znaša samo 100 km/h. Njegovo urbano namembnost pa potrjujejo tudi številke o avtonomiji s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki bo na domači vtičnici (220 V, 11 KW) trajalo skoraj 8 ur, hitrejše polnjenje akumulatorjev (0-80 %) boste doživeli samo ob obisku kakšne hitre polnilnice (22 kW), kjer bo postopek polnjenja zaključen po približno 30. minutah.

Avtonomija bo seveda odvisna tudi od paketa vgrajenih akumulatorjev. Po WTLP ciklu boste s samo enim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozili od 186 do 296 kilometrov. Nemci so povsem zadovoljni tudi z osnovo opremljenostjo modela maxus e-deliver 9. Za odštetih 51.490 evrov (neto cena brez subvencij in dajatev) bo nemški kupec deležen vgradnje prednjih LED žarometov, vzvratne kamere ob povezavi z 10 palčnim zaslonom na dotik, klimatske naprave in parkirnih senzorjev, omenjajo pa tudi serijsko vgrajeno 'invalidsko opremo' v obliki nekaterih asistenčnih sistemov. Najdražja verzija tega električno gnanega vozila bo kupca ožela za 67.490 evrov (neto cena brez subvencij in dajatev). Pri nemškem podjetju Maxomotive menijo, da se bo za nakup njihovega izdelka odločilo najmanj 600 nemških kupcev na leto. Trenutno lahko model maxus e-deliver 9 dobite pri dvajsetih nemških trgovcih, do konca leta bo kupcem na voljo 60 uradnih trgovcev.