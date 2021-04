Oselli Edition za nesramno bogate

V podjetju David Brown Automotive, kjer so leta 2017 izvedli rojstvo novega klasičnega minija znamke Austin Morris, so leta 2019 napovedali tudi prihod ultimativnega originalnega minija iz posebne serije Oselli Edition. Sedaj so razkrili že prav nesramno visoke prodajne cene takšnega posebnega minija, ki bo nastal v samo 60 primerkih.

Kaj je tako posebnega na primerkih iz serije Oselli (znano britansko tuning podjetje …) Edition? Ob primerjavi z originalnim izdelkom znamke Austin Morris boste ugotovili, da ima mini remastered popolnoma enako dolžino karoserije kot mini 850 in mini 1000 iz modelnega leta 1981, medtem ko je novi mini remastered občutno širši (+ 60 mm) in malenkostno nižji (- 15 mm) od originala. Za večjo širino so zaslužne predvsem obrobe zunanjih blatnikov, povsem drugačne so tudi zadnje luči. Primerki iz serije Oselli Edition so bogatejši še za novo livrejo in komplet občutno širših (širina: 7 J), 13-palčnih lahkih platišč znamke Enkei ter novo masko hladilnika, v katero so Britanci integrirali par LED daljinskih žarometov. Tudi mini remastered is serije Oselli Edition, ki je kupcem na voljo v 2- in 4-sedežni različici, je opremljen z vsemi novodobnimi pridobitvami IT industrije, dodano zaščitno kletko ter z večjo količino usnja v notranjosti potniške kabine, kjer najdemo tudi spremenjeno armaturno ploščo in volanski obroč znamke Moto-Lita.

Zanimiv pa je tudi pogled pod motorni pokrov, kjer se skriva 1,4-litrski atmosferski bencinski štirivaljnik iz prvotnega minija, ki so mu Britanci tokrat namenili občutno (+ 420 kubičnih centimetrov) povečano delovno prostornino ter drugačen sesalni in izpušni sistem. Rezultat je viden v obliki pridobljenih 109 BHP (110,5 KM / 81 kW) pogonske moči, ki so zahtevale tudi vgradnjo večjih zavornih diskov ter nastavljivega vzmetenja znamke Spax. Ker je za izdelavo takšnega, predvsem ročno narejenega posebnega minija potrebnih približno 1000 delovnih ur, je temu primerna tudi prodajna cena vsakega izmed samo 60 izdelanih minijev iz serije Oselli Edition. Za takšnega minija boste odšteli najmanj 98.000 britanskih funtov, medtem ko vas bo najbolje opremljena verzija ožela za že prav neverjetnih 108.000 britanskih funtov. K temu pa bo potrebno prišteti še davek in ostale dajatve …