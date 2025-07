Nadaljevanje britanske tradicije

Iz Velike Britanije prihaja novica o novi 'restomod' različici originalnega minija, ki obuja spomin na legendarno prestižne 'mini izdelke' karoserijske delavnice Wood & Pickett, kjer so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pričeli nastajati dejansko prestižni miniji.

Leta 1947 sta se dva Britanca (Bill Wood in Les Pickett) odločila za odprtje lastne karoserijske delavnice po vzoru njunega dotedanjega 'High End' delodajalca (karoserijska delavnica Hooper), do njunega preboja na sceni pa je prišlo šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta se odločila za nastanek njunih prestižnih minijev (model margrave) po vzoru legendarnega 'Minija de Ville' (izdelek karoserijske delavnice Radford), ki so ga Britanci prvič spoznali leta 1963. Kasneje je v obratu karoserijske delavnice Wood & Pickett nastalo tudi nekaj izredno prestižnih različic prvotnega range roverja, med njimi pa najdemo tudi kabriolete in pa 6-kolesne verzije tega SUV modela.

Sedaj je pred nami Wood & Pickett mini by CALLUM, nova 'restomod' različica 5. generacije prvotnega minija (1997-2001), ki jo je oblikoval Ian Callum, nekdanji glavni oblikovalec znamke Jaguar. Britanci ob predelavi poskrbijo za totalno restavriranje donatorskega vozila in vse skupaj začinijo s prestižnimi dodatki, ki takšnemu miniju dajo zelo individualno noto, seveda ob prepletanju preteklosti in sedanjosti. Dodelav pa v tem primeru nista deležni samo karoserija in notranjost potniške kabine, temveč tudi vgrajeni pogonski sklop. Modificirani 4-valjni bencinski motor ima po novem 1.310 kubičnih centimetrov (originalni motor: 1.275 ccm3) delovne prostornine, občutno večji kot pri originalu (64 KM / 47 kW) pa je tudi končni izplen razpoložljivih 'konj'. V tem primeru govorimo o 110. 'konjih' (81 kW), ki s premikanjem izredno lahkotnega vozila nimajo prav nobenih težav.

Novi pogonski moči je prilagojeno tudi podvozje in pa zavorni sistem, ki je po novem sestavljen iz zračno hlajenih zavornih diskov (premer: 213 mm), čeprav Britanci ob tem ne razkrivajo števila takšnih zavornih diskov, skritih pod posebej za to priložnost oblikovanih in izdelanih 13-palčnih platišč. Vse skupaj pa ni ravno poceni, ker vas bo nakup takšnega, okusno predelanega minija v Veliki Britaniji lahko ožel za približno 88.000 evrov.