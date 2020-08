Oživitev legendarnega modela

Jeep Grand Wagoneer (2022) Jeep Grand Wagoneer (2022) Jeep Grand Wagoneer (2022) Jeep Grand Wagoneer (1984)

Minuli konec tedna so pri znamki Jeep razkrili nekaj uradnih tolažilnih fotografij popolnoma novega SUV modela z legendarno modelno oznako 'Grand Wagoneer', ki se bo javnosti prvič predstavil 3. septembra 2020, čeprav bodo prvi izdelani primerki tega modela na voljo kupcem šele v prvi polovici leta 2021.

S tem dejanjem se bodo pri znamki Jeep vrnili v 'full-size' segment največjih in najbolj prestižnih SUV vozil, ki so ga v Toledu zaradi nam neznanih okoliščin zanemarjali zadnjih 30 (približno) let, ker ste si leta 1991 lahko omislili katerega izmed zadnjih serijsko izdelanih primerkov modela grand wagoneer, ki je v očeh številnih poznavalcev prvi zelo prestižni SUV, medtem ko nam bodo 'pravljičarji' iz neresnih medijev še naprej prodajali zgodbo o tem, da je land rover range rover prvi zelo prestižni SUV na tem svetu …

V resnici se za obstoj današnjih prestižnih SUV orjakov lahko zahvalimo predvsem znamki Kaiser Jeep, kjer so leta 1963 ustvarili njihov prvi pravi SUV (v smislu današnjega dojemanja te kratice) model z modelno oznako wagoneer. Že kmalu po začetku prodaje tega avtomobila so tedanji Jeepovi marketinški strokovnjaki ugotovili, da lahko kupcem ponudijo tudi občutno bolje opremljene različice, ki so proizvajalcu na koncu prinesle občutno več zaslužka. Tako se je leta 1966 rodil 'Super Wagoneer', prvi serijski SUV avtomobil s komfortno opremo iz tedanjih bolje opremljenih ameriških osebnih avtomobilov. Vgradnja servo podprtega volanskega mehanizma in servo zavornega sistema ter kvalitetnega radijskega sprejemnika v povezavi z drugimi komfortnimi pridobitvami je občutno podražila avtomobil (za podobno količino odštetega denarja ste si lahko kupili 3 osnovno opremljene različice modela wagoneer …).

Ko je koncern AMC leta 1970 prevzel znamko Jeep je različica 'Super Wagoneer' poniknila na smetišču zgodovine, ker so vodilni iz koncerna AMC (American Motors Corporation) oklestili modelni program in ukinili prestižno različico modela wagoneer. Leta 1978 so pri znamki Jeep prepoznali lastno marketinško 'napako' in ponovno uvedli bolj prestižno različico 'Wagoneer Limited', ki je lastnike razvajala z opremo (samodejni menjalnik, klasični električni paket, klimatska naprava, usnjeno oblazinjenje …), ki je bila do tedaj znana predvsem lastnikom avtomobilov znamke Cadillac in podobnih znamk. Vse to je na koncu (leta 1984) pripeljalo do rojstva ene izmed resničnih ikon ameriškega avtomobilizma v obliki nadvse prestižnega serijskega SUV modela z oznako grand wagoneer.

Zakaj je ta avtomobil SUV ikona? Predvsem zaradi tega ker je bilo to vozilo v tistih časih prva izbira večine zelo bogatih Američanov, ki so pač potrebovali čim bolj udobno terensko prehodno vozilo za delo, športne aktivnosti in prosti čas. V Evropi, kjer se nam takrat še ni sanjalo, da bodo takšne 'cestne pošasti' čez približno 40 let povsem običajen in 'razumen' pojav tudi na naših cestah, tega modela niso ponujali v redni prodaji, ker so si nemški kupci na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja lahko omislili samo 'običajni' jeep wagoneer (V8, 5,9 litra, 129 kW/175 KM, 3-stopenjski samodejni menjalnik), zanj ste lahko plačali še več denarja (prodajna cena leta 1979: 34.450 nemških mark) kot za primerljivo motoriziranega in opremljenega range roverja (V8, 3,5 litra, 97 kW/132 KM, 4-stopenjski ročni menjalnik, 33.297 nemških mark) …

Kariera še dražje različice (ob predstavitvi leta 1984 ste zanj v ZDA odšteli približno 19.000 ameriških dolarjev) grand wagoneer se je dokončno zaključila leta 1991 (pokopali so jo novi varnostni standardi in 'gus-guzzler' vedenjski vzorec …), s tem pa ni umrla ljubezen Američanov do tega legendarnega SUV velikana, zato se številni ljubitelji znamke Jeep veselijo vrnitve avtomobila, ki je bil dolgo časa edini sinonim za resnično prestižno serijsko SUV vozilo, dolgo pred tem preden so to idejo kot prvi prekopirali Britanci in jo še kasneje odkrili tudi pri nekaterih nemških in japonskih avtomobilskih znamkah.

In kaj bodo tokrat prejeli kupci novega grand wagoneerja? Predvsem 'Luxo-truck' različico izdelka znamke RAM, ker bosta oba nova serijska SUV avtomobila (različici wagoneer & grand wagoneer) zasnovana na tehnološki 'body on frame' platformi poltovornjaka z oznako ram 1500. Tako bodo pri znamki Jeep v kratkem dobili orožje za poskus prevlade na tržišču prestižnih 'full-size' SUV vozil, ki ga v ZDA obvladujeta predvsem lincoln navigator (Ford) in pa cadillac escalade (General Motors).