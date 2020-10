Pnevmatike za ljudi, ki so naveličani življenja …

Včeraj so strokovnjaki nemške organizacije KÜS objavili izsledke njihovega testa šestih, izrazito cenenih celoletnih pnevmatik azijskega izvora v dimenzijah 205/55 R16 (golfov razred). Izsledki so zastrašujoči, vsaj za tiste, ki jim je jasno, da predstavljajo pnevmatike edini stik vozila z vozno podlago …

Pred kratkim sem se v okolici doma 'inkognito' lotil manjše lokalne preiskave svojih sosedov, ker me je zanimalo v kakšne pnevmatike so obuti njihovi 'premijski' in manj premijski 'traktorji' (očitno večina mojih sosedov ob vožnji z avtomobili še vedno prisega na 'vznemirljive' zvoke dizelskih motorjev, ki spominjajo na delovanje šivalnega stroja …). Z rezultati mojega vohunjenja za sosedi nisem bil prav nič zadovoljen, ker sem ugotovil, da varčujejo na povsem napačnih mestih, ker je bila večina njihovih rabljenih predstavnikov iz spodnjega srednjega in srednjega razreda (en audi A4 avant, 'tolpa' passatov variant, nekaj škod (model octavia combi) in dva 'superminija' znamk FIAT in Mazda …) obutih v 'No Name' produkte različnih gumarskih 'low-cost' znamk, za svetlo izjemo je poskrbel edino lastnik Fiatovega punta (B segment), ki je svoje vozilo obul v pnevmatike znamke Dunlop, ki jih po navadi najdete samo na novih avtomobilih iz srednjega razreda (D segment) …

In takšnih 'sosedov', ki ob nakupu novih pnevmatik zategujejo varčevalne pasove na napačnih mestih, je v Evropi in drugod veliko. Mednje lahko vključimo tudi lastnike avtomobilov, ki so obuti v celoletne pnevmatike, ker lahko na ta način privarčujejo veliko denarja in časa (seveda ob predpostavki, da z vašim avtomobilom v enem letu ne prevozite veliko kilometrov …), ker jim v času sezonskih menjav pnevmatik ni potrebno obiskati vulkanizerjev ali izvršiti domače menjave platišč, odpadejo pa tudi morebitni stroški skladiščenja zimskih ali pa letnih pnevmatik. V Nemčiji opažajo, da se čedalje več kupcev (20 % izmed vseh kupcev) odloča za nakup celoletnih pnevmatik, po njihovih podatkih je v celoletne pnevmatike obut že vsak četrti registrirani avtomobil na nemških cestah. Pametni ljudje ob tem (nakup novih celoletnih pnevmatik) seveda ne varčujejo pri izbiri prave (najboljše) celoletne pnevmatike, ker vedo, da bodo itak dobili pnevmatiko, ki se v pogledu voznih lastnosti in zaviralnih sposobnosti ne more kosati s specialisti (letna & zimska pnevmatika).

Žal pa na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki iz različnih razlogov varčujejo tudi ob nakupu celoletnih pnevmatik in se za nakup želene pnevmatike odločijo samo na podlagi čim nižjih prodajnih cen. Kakšne posledice lahko za seboj potegne varčevanje na nepravih mestih pa demonstrira tokrat izvedeni test šestih nizkocenovnih celoletnih pnevmatik znamk Apollo, Ovation, Imperial, Superia, Blacklion in Berlin, ki so jih Nemci primerjali z referenčno celoletno pnevmatiko znamke Goodyear. Že pri prvi testni disciplini (80-0 km/h na mokri cesti) se je hitro pokazalo, da nizkocenovne celoletne pnevmatike sploh niso sposobne dobro izpeljati postopek dokončnega ustavljanja vozila, ker se je golf, obut v celoletne pnevmatike znamke Goodyear, dokončno ustavil že po 31,7 metra zaviralne poti. V tem pogledu se je referenčni pnevmatiki lahko približal (+ 3,5 metra daljša zavorna pot) samo izdelek znamke Apollo, povsem nesprejemljiva (+ 9,9 metra) pa je zavorna pot gumarskega izdelka znamke Superia. V praksi se je v referenčne pnevmatike obuti golf že ustavil, medtem ko se je golf, obut v najslabše ocenjene pnevmatike ob tem še vedno premikal s 39 km/h, odnosno 49 km/h v primeru naslednjega testa (100-0 km/h na mokri cesti).

Nemški strokovnjaki so testirali tudi 'navtične sposobnosti' (Aquaplaning) cenenih celoletnih pnevmatik ob vožnji na mokri krožni progi in ugotovili, da v njih obuti avtomobili 'splavajo' že pri 80 km/h, medtem ko golf z referenčnimi pnevmatikami vozniku pri tej hitrosti ob vožnji v takšnih pogojih ni povzročal skrbi in težav. Enako slabe rezultate so dobili tudi ob testiranju voznih lastnosti na testnem poligonu, ker so se morali testni vozniki zelo namučiti, če so želeli na stezi obdržati stik z golfom, obutim v celoletne pnevmatike znamke Goodyear. Sklepna ugotovitev je, da se skušajte ob nakupu novih celoletnih pnevmatik izogniti skušnjavi (nakup čim cenejših pnevmatik …), razen seveda v primeru, ko ste se naveličali življenja …