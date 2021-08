Poznavalci napovedujejo rekordne izkupičke

Aston Martin DB4GT Zagato - 14 milijonov ameriških dolarjev Ford GT40 Alan Mann Lightweight - 9 milijonov ameriških dolarjev Jaguar D-Type - 7 milijonov ameriških dolarjev Ferrari 410 Superamerica Coupe Serie III - Od 5 do 8 milijonov ameriških dolarjev Ferrari 250 GT Spider Serie I - 5,5 milijona ameriških dolarjev

Od 6. do 16. avgusta bo v Kaliforniji potekal letošnji Monterey Car Week, kjer se bo ljubiteljem starodobnih in eksotičnih vozil na različnih dražbah in ostalih prireditvah predstavilo približno 1500 avtomobilov, med njimi bo tudi več kot 20 takšnih, ki bodo potencialne kupce ob nakupu lahko oželi za večmilijonske zneske.

Med letošnjimi rekorderji (glede napovedane prodajne cene), ki bodo prodajalcu najbrž prinesli največ denarja, se nahaja tudi eden izmed legendarnih izdelkov znamke McLaren. Njihov 'civilni' (verzija za uporabo v vsakdanjem življenju …) model F1 iz leta 1995 bo dosedanjemu lastniku ob morebitni prodaji prinesel najmanj 15 milijonov ameriških dolarjev (približno 12,6 milijona evrov) izkupička, ker so enak, nekoliko bolj 'izrabljen' (prevoženih približno 16.000 kilometrov …) avtomobil pred štirimi leti prodali za 15,6 milijona ameriških dolarjev. Primerek modela F1 (po vsej verjetnosti gre za prvega izmed skupno 64 izdelanih primerkov), ki ga bodo v kratkem ponudili kupcem, ima za seboj samo 390 prevoženih kilometrov, zato so nekateri strokovnjaki že omenili realno možnost, da bo novi lastnik za takšnega superšportnika moral odšteti približno 20 milijonov ameriških dolarjev.

Zelo dobro je ocenjen tudi legendarni tekmovalni porsche 917 K iz leta 1970, ki smo si ga zapomnili predvsem po njegovi glavni vlogi v filmu Le Mans, kjer ga je upravljal legendarni "King of Cool" (Steve McQueen), pred tem je takšen porsche v Le Mansu sodeloval tudi na resnični dirki leta 1970, kjer sta ga izmenoma upravljala dirkača David Hobbs in Mike Hailwood. Vozilo je restavrirano in popolnoma originalno, glede na njegov kultni status naj bi novi lastnik ob nakupu zanj odštel približno 18,5 milijona ameriških dolarjev (približno 15,6 milijona evrov). Na tretjem mestu lestvice najdražjih avtomobilov, ki bodo letos na voljo kupcem, se nahaja čudoviti aston martin DB4 GT Zagato iz leta 1962, katerega dosedanji lastnik (britanski bogataš Paul Andrews) nas je zapustil pred kratkim. Novi lastnik bo moral za takšnega predstavnika pravih GT avtomobilov odšteti najmanj 14 milijonov ameriških dolarjev (približno 11,8 milijona evrov).

Med letošnjimi avtomobili s prodajnimi cenami od 8 do 12 milijonov ameriških dolarjev bosta tudi dva predstavnika znamke Mercedes-Benz (mercedes-benz 540K special roadster (1937) in 'civilni' mercedes-benz AMG CLK GTR (1998)) in dva ferrarija ter en ford GT40. Največ modelov avtomobilov (skupno 8 …) s prodajnimi cenami, ki bodo višje od 5 milijonov ameriških dolarjev, pa bo seveda okrašenih z značkami znamke Ferrari. Tokrat med avtomobili, ki bodo iskali nove lastnike, omenjajo tudi tri 'nizkocenovne' ferrarije, ker boste na eni izmed dražb v Kaliforniji za ferrari 166 MM Spider iz druge serije (1953) lahko odšteli samo 4 milijone ameriških dolarjev, podobno 'ugoden' bo tudi nakup ferrarija 340 America ali pa ferrarija 250 GT spider, ker boste za oba avtomobila lahko odšteli samo 10 milijonov ameriških dolarjev. Med kopico najdražjih sta se letos znašla tudi jaguar D-type (1955, predvidena približna prodajna cena: 7 milijonov ameriških dolarjev) in pa ford GT40 'Lightweight' iz leta 1966 (9 milijonov ameriških dolarjev).