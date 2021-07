Pravi športnik

Na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu se je predstavil tudi povsem novi britanski športnik znamke Wells, ki uteleša nekaj v današnjih časih že pozabljenih klasičnih športnih vrlin (kompaktnost in lahkotnost ter posledično agilnost in pa seveda pomanjkanje praktičnosti …).

Je avtomobil s petimi vrati lahko športen? Ne, avtomobil s petimi vrati je lahko kvečjemu zmogljiv in zelo praktičen, čeprav nas avtomobilski marketing in neresni novinarji učijo drugače. Pravi športni avtomobil ima samo en par bočnih vrat, ker pravi športni avtomobili niso družinski avtomobili. S športnim avtomobilom, ki je preveč praktičen, je posledično nekaj hudo narobe … Napisanega se očitno zaveda tudi britanski podjetnik Robin Wells, ki se je leta 2014 odločil za nastanek klasičnega športnega avtomobila po njegovem okusu. Sedaj je pred nami model vertige, klasično kompaktni (dolžina: 3944 mm, širina (z odprtimi vrati): 1752 (1832) mm, višina (z odprtimi vrati): 1142 (1832) mm, medosna razdalja: 2371 mm) in za današnje čase neverjetno lahkotni (masa avtomobila: 795 ('dry') / 815 ('kerb') kg)) in okretni (rajdni krog: 10,5 metra) športni dvosed z zadaj sredinsko nameščenim bencinskim pogonskim sklopom, ki nas spominja na čase, ko so v avtomobilskem marketingu še razumeli pomen besed šport in kompakten ob povezavi z avtomobili, ker je v današnjih časih razumevanje obeh omenjenih pojmov že zdavnaj ušlo izpod nadzora.

Zakaj se je Robin Wells odločil za razvoj in izdelavo lastnega športnega avtomobila? Predvsem zaradi tega, ker današnji proizvajalci avtomobilov niso več sposobni uslišati želja ljubiteljev klasičnih športnih avtomobilov, ki bi bili radi lastniki klasično oblikovanih in lahkotnih ter posledično zabavnih športnih avtomobilov z razumnimi prodajnimi cenami. Z njem se očitno strinjajo tudi njegovi prijatelji in znanci, ker jim je podjetni Britanec že dobavil sedem primerkov njegovega 'serijskega' modela, ki bo zelo ekskluziven in 'redek ptič', ker bo v njegovem podjetju vsako leto nastalo samo po 25 primerkov modela vertige. Za takšen avtomobil, ki je neke vrste protistrup za današnjo, z razumom ne najbolje usklajeno SUV evforijo, bo kupec odštel približno 45.000 britanskih funtov. Za odšteti denar bo kupec prejel športnika z vgrajenim 2-litrskim bencinskim štirivaljnikom znamke Ford, ki lahko uporabniku ponudi 155 kW (211 KM) pogonske moči pri športno zdravih 7335 vrtljajih v minuti ter 210 Nm motornega navora pri 6200 vrtljajih v minuti. Ker je vertige za današnje čase, ko na cestah kraljujejo neverjetno dobro rejeni avtomobili, izredno lahek, so temu primerne tudi zmogljivosti (0-100 km/h: 5 sekund, največja hitrost: 225 km/h) simpatičnega britanskega športnika. Pogonski sklop je spojen s klasičnim, 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Vertige je zasnovan na osnovi jeklene 'Monocoque' šasije v kombinaciji s karoserijskimi deli, ki so izdelani iz aluminija in iz lahkih kompozitnih materialov, kljub njegovi kompaktnosti in brezkompromisni športnosti pa ponuja tudi ščepec praktičnosti, ker se v zadku vozila nahaja tudi prtljažnik (prostornina: 206 litrov), poleg tega se lahko pohvali s pošteno odmerjenim rezervnim kolesom, ki je skrit pod prednjim pokrovom. Tam se nahaja tudi manjši, zelo skromno (prostornina: 15 litrov) odmerjen 'prtljažnik', občutno večji je vgrajeni 50 litrski rezervoar za gorivo. Vgrajena komfortna oprema je primerna namembnosti vozila, kupec si bo ob doplačilu lahko omislil tudi klimatsko napravo, medtem ko je kombinacija usnja in alcantare v notranjosti potniške kabine povsem 'serijska'. Kompaktni britanski športnik z razporeditvijo mase v razmerju 47 (spredaj) : 53 (zadaj) %, ki bo kupcem na voljo v naslednji pomladi, počiva na 17-palčnih kolesih (dimenzije platišč (pnevmatik): 7,5 J x 17 (205/45 ZR17 (88Y)).