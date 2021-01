Pravilno prezračevanje avtomobila zmanjšuje nevarnost

Ekipa znanstvenikov iz ameriške univerze Brown je proti koncu leta 2020 izvedla več virtualnih in realnih simulacij na temo širjenja aktualnega koronavirusa covid-19 v modernih avtomobilih. Ob tem so ugotovili, da je za občutno izničenje možnosti okužbe zaslužno predvsem pravilno prezračevanje potniške kabine.

To, da je v času aktualne pandemije potrebno redno prezračevati zaprte prostore, kjer se nahaja večje število ljudi, ve že veliko ljudi. Poleg tega pa znanstveniki ob tem že nekaj časa opozarjajo tudi na to, da je druženje ljudi v klimatiziranih prostorih idealna podlaga za masovno širjenje koronavirusa covid-19, sploh tam, kjer lastniki klimatiziranih prostorov varčujejo (nastavitev klimatske naprave po principu, kjer v prostor ne črpajo svežega zraka od zunaj, temveč pridno 'reciklirajo' že ujeti zrak iz prostora …) na račun obiskovalcev njihovih prostorov. Takšno razmišljanje lahko lastniku zagotovi finančne prihranke ob delovanju klimatske naprave, vam pa lahko prinese kvečjemu okužbo …

Kako pa je s tem v modernih avtomobilih? Američani so v prej omenjeni raziskavi ugotovili, da se pametni ljudje ob vožnji z avtomobili v času pandemije odpovedo delovanju klimatskih naprav v avtomobilih, ker jih pred možnostjo okužbe lahko zaščiti samo pošteno prezračevanje potniške kabine, in to ob pomoči odločno spuščenih bočnih kabinskih stekel. Kot dokaz te navedbe so si na univerzi Brown omislili 5-vratno toyoto prius in vanjo posadili dva človeka (voznika in sopotnika na zadnjem sedežu) ter ju 'nagnali' na testni poligon, kjer se je relativno kompaktna toyota premikala s hitrostjo 80 km/h. Ob tem jih je zanimala predvsem širitev aerosolov (delci snovi, ki lebdijo v zraku), ker se koronavirus širi tudi na ta način.

Ugotovitve ameriških znanstvenikov so jasne. Najboljšo možno zaščito pred aerosoli koronavirusa predstavlja vožnja avtomobila s spuščenimi štirimi kabinskimi okni, čeprav je po njihovem mnenju zadostno že to, da sta na avtomobilu odprta vsaj dva bočna kabinska stekla. Ob tem so naznanili tudi pravilno sedenje potnikov, ker mora potnik, ki je v avtomobilu med vožnjo 'shranjen' v drugi sedežni vrsti sedeti za sopotnikom, odnosno praznim prednjim sopotnikovim sedežem. Omenili so tudi pravilno odprta (prednja sedežna vrsta – sopotnikova stran, druga vrsta – okno za voznikom) kabinska okna v tem primeru.

Na ta način (ta ideja je zelo primerna za prevoz s taksiji …) boste lahko odlično prezračili avtomobil med vožnjo in skoraj izničili možnosti za okužbo s koronavirusom. Taksisti in ostali vozniki, ki sebi in vam ne želijo najboljše v pogledu zdravja, se bodo ob tem seveda še naprej obnašali kot pravi 'klima-junkie' (moderni človek, ki v avtomobilu ne more 'preživeti' brez prižgane klimatske naprave) …