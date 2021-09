Družina solarnih vozil Stella, ki so jo v zadnjih nekaj letih ustvarili študentje nizozemske Tehnične univerze Eindhoven, je bogatejša za novega družinskega člana v obliki dejansko trajnostno naravnanega modela vita, ki je prvi solarno gnani bivalnik na tem svetu.

Medtem ko pri večini aktualnih evropskih proizvajalcev vozil pridno tekmujejo glede tega, kdo bo ustvaril še večje in še težje 'SUV krave', sicer najbolj tipične predstavnike družbeno neodgovornih vozil (kako po nepotrebnem zapraviti čim več fosilnega goriva ali električne energije in ob parkiranju zavzeti čim večjo površino ter ob tem še dobro ogrožati (slaba partnerska zaščita v primeru trka, neprijaznost (ob trku) do kolesarjev in pešcev, sploh otrok …) večino ostalih udeležencev v javnem prometu. Preprosto, kupite si modnega 'SUV-čka' …), obstajajo tudi razumniki, ki jim je že zdavnaj jasno, da so modna SUV vozila resnično slepa ulica v razvoju današnjih avtomobilov.

Model vita je najnovejši nizozemski predstavnik 'Self-sustaining' avtomobilov, odnosno hišic na kolesih, ker je za uspešno samodejno premikanje tega nenavadnega avtodoma ter delovanje vgrajenih porabnikov električne energije zadolženo samo sonce. Temu primerno je tudi število (in velikost) vgrajenih solarnih panelov, ki na tem vozilu zavzamejo solidno površino (skoraj 18 kvadratnih metrov). Če ima uporabnik takšnega vozila srečo glede odmerjene količine sončne energije v enem dnevu, lahko vita s samo enim polnjenjem solarnih strešnih panelov prevozi približno 730 kilometrov. Poleg tega bo ustvarjena količina električne energije ob tem lahko poganjala tudi vso vgrajeno komfortno in IT opremo. Ostalih tehničnih podatkov pa niso razkrili.

Včeraj se je v mestu Eindhoven pričela odvijati evropska turneja modela vita, ki jo bodo nizozemski študentje zaključili na sončnem španskem jugu.