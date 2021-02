Razkritje nemških prodajnih cen

Jeep Gladiator Overland Jeep Gladiator Overland Jeep Gladiator Overland Jeep Gladiator Overland

Pri nemški podružnici znamke jeep so v teh dneh razkrili nemške prodajne cene novega serijskega poltovornega jeepa, ki po približno 28. letih odsotnosti vrača znamko Jeep na globalno tržišče poltovornjakov. Nemškim kupcem modela gladiator so Američani namenili štiri različne pakete opreme (Sport, Overland, 80th Anniversary in Launch Edition) ob povezavi s samo enim razpoložljivim pogonskim sklopom v obliki 3-litrskega turbodizelskega V6 motorja, ki lahko uporabniku ponudi 194 kW (264 KM) pogonske moči ter 600 Nm motornega navora.

Jeepova 'suša' na področju poltovornjakov je trajala približno 28 let, ker se je zadnji serijski poltovorni jeep (model comanche (MJ)) poslovil od kupcev že davnega leta 1992. Kot pravo posebnost v dosedanji zgodovini serijskih Jeepovih poltovornjakov, ki se je pričela pisati leta 1947, pa velja omeniti 'double-cab' zasnovo gladiatorja, ker so bili vsi do sedaj izdelani serijski Jeepovi poltovornjaki opremljeni samo z enim parom bočnih vrat. Drugo posebnost novega gladiatorja pa predstavlja tudi možnost odstranitve vseh bočnih karoserijskih vrat (izdelana so iz aluminija), odstranitev strehe, tu pa je tudi klasično preklopno vetrobransko steklo, zato je novi gladiator po mnenju proizvajalca 'The only true open-air 4x4 pickup truck'. Ob tem se bodo kupci lahko odločili za varianto z odstranljivo trdo streho (hardtop) ali pa bodo izbrali različico s klasično platneno streho.

Novi 'poltovorni wrangler', ki je do karoserijskega strešnega C stebrička povsem identičen novemu klasičnemu wranglerju, se lahko pohvali tudi z veliko uporabnostjo, ker znaša dolžina tovornega prostora približno 150 centimetrov, posledično razumni ljudje tega terenskega vozila s 554 centimetri skupne dolžine ne bodo opisovali kot nekaj 'kompaktnega', ker je približno 80 centimetrov daljši od aktualnega wranglerja s štirimi karoserijskimi vrati, za približno 50 centimetrov se je pri modelu gladiator povečala tudi medosna razdalja. Vse skupaj je posledično krivo za 'neurbani' rajdni krog, ker boste za obračanje gladiatorja v enem mahu potrebovali 13,7 metra prostora. Pravi revir takšnega vozila so brezpotja, o tem priča tudi 28 centimetrska praznina med karoserijskim dnom in vozno podlago, ter nameščen komplet 33-palčnih izrazito terensko orientiranih pnevmatik.

Povsem solidna je tudi nosilnost takšnega poltovornega izdelka, ker lahko gladiator v tovornem prostoru sprejme do 725 kilogramov tovora in vleče tudi priklopnik, kjer skupna masa obeh vozil ne presega 3.470 kilogramov. Nemške prodajne cene se pričnejo pri 60.500 evrih za osnovno različico Sport, nekoliko več denarja (+ 8.000 evrov) zahtevajo za bolje opremljeno verzijo Overland, najdražji pa sta omejeni različici (80th Anniversary (71.500 evrov) in Launch Edition (75.500 evrov)).