Salon z zgrešenim poslanstvom

V krovnem združenju nemških avtomobilskih proizvajalcev (VDA), ki je v Münchnu organiziralo letošnji sejem IAA Mobility, so izredno zadovoljni z obiskom tega, nedavno končanega avtomobilskega salona, povsem drugačne pa so ocene tega salona v nekaterih nemških medijih.

Kaj je skupnega avtomobilom kot so mercedes-benz EQE, BMW iX und audi E-tron GT? Vsi trije predstavniki nemških 'heavy-duty' električnih 'športnih lokomotiv' s prodajnimi cenami v območju nad 70.000 evrov so bili na sejmu IAA Mobility deležni zvezdniških vlog. S tem dejanjem so ti trije pregrešno dragi 'športni mestni oklepniki' postali simbol splošnega nerazumevanja (s strani proizvajalcev vozil …) potreb in želja pri večini današnjih potencialnih kupcev avtomobilov, ki jih poleg cenovno dostopnih električnih vozil zanimajo tudi vozila z drugačnimi alternativnimi pogoni (vodik, zemeljski plin, sintetična goriva …).

Poznavalci razmer v današnji avtomobilski industriji nas že dolgo opozarjajo na to, da so današnji avtomobili že enostavno preveliki in posledično občutno pretežki, zato se s takšno filozofijo hitro oddaljujemo od dejanske trajnostne mobilnosti, ki jo med razumnimi ljudmi predstavljajo predvsem manjši in kompaktni (vozilo z največ 410 cm dolžine …) avtomobili. Če bi evropski poslanci želeli dokazati prebivalcem Evrope, da so pri svojem delu sposobni tudi razumno razmišljati, potem bi subvencionirali nakupe majhnih, klasično (fosilno) gnanih avtomobilov, podobno kot to počnejo Japonci z njihovimi 'kei-car' avtomobili, ker bi že na ta način (brez demoniziranja fosilno gnanih vozil …) lahko dosegli bistveno redukcijo ustvarjanja škodljivih emisij za naše ozračje.

Druga, zelo velika težava električne trajnostne mobilnosti, ki bi nam jo radi prodali politiki in proizvajalci, je vidna v previsokih prodajnih cenah novih električnih avtomobilov, zato električni avtomobili še dolgo ne bodo prva izbira potencialnih kupcev novih avtomobilov. Ob tem se proizvajalci očitno še vedno držijo principa »schneller (hitreje), stärker (močneje), breiter (širše)« iz nekih drugih časov, ko so bili ljudem nedostopni avtomobili z veliko količino pogonske moči glavni magnet za obiskovalce avtomobilskih salonov. Zato nam proizvajalci še naprej veselo ponujajo 5-metrske 'Schlachtschiffe' z maso v razponu od dveh do že skoraj treh ton, ki so seveda vse 'eko', čeprav bi iz enake količine uporabljenih materialov namesto ene takšne 'mestne bojne ladje' lahko naredili dva ali pa celo tri kompaktne avtomobile.

Ena izmed lani v Nemčiji izvedenih analiz je pokazala, da je večina kupcev v Nemčiji za nakup novega avtomobila pripravljena odšteti največ 27.000 evrov, takšnih vozil je bilo letos na salonu v Münchnu bolj malo, čeprav so nekateri proizvajalci predstavili prototipe cenovno bolj dostopnih električnih avtomobilov. Dokler na tržišču ne bo zadosti cenovno sprejemljivih električnih vozil, bodo električne avtomobile lahko kupovali samo dovolj premožni posamezniki, ki bodo ob tem seveda deležni tudi pomoči ljudstva (davkoplačevalski denar za subvencije …). Namesto tega so se proizvajalci po vzoru znamke Tesla raje odločili za pristop, kjer so v ospredju ponudbe samo najdražji električni modeli, ker jim takšno razmišljanje trenutno omogoča zelo dober zaslužek.

Poznavalci pravijo tudi to, da se sejem IAA v Münchnu ne more meriti z nekdanjimi sejmi te vrste, ki so se odvijali v Frankfurtu, ker je bila bavarska sejemska prireditev premalo internacionalna (manjkalo je veliko nenemških proizvajalcev avtomobilov), poleg tega jo je obiskalo samo približno 400.000 ljudi (malo ob primerjavi s podobnimi saloni po svetu …).