So večje in širše pnevmatike res najboljša izbira?

Ker živimo v časih, ko je moderno in šik, da so avtomobili obuti v čedalje večje (premer) in širše pnevmatike, so se Švicarji in Nemci pred kratkim lotili nevsakdanjega primerjalnega testa pnevmatik, ker jih je zanimalo, če so modne (čim večje in širše …) pnevmatike res najboljša izbira za vaš avtomobil.

Nemci (TÜV Süd) in Švicarji (revija Auto-Illustrierte) tokrat niso preizkušali pnevmatik različnih proizvajalcev, temveč so se skoncentrirali na celoletno pnevmatiko enega proizvajalca (Goodyear Vector 4Seasons Gen-3) v štirih različnih dimenzijah (195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 in 225/40 R 18), ker jih je zanimalo, če so pregrešno drage 18-palčne pnevmatike, ki nam jih marketing predstavlja kot optimalno izbiro v pogledu vizualnosti in voznih lastnosti, res najboljša izbira za običajne vsakdanje in športno nastrojene voznike. Končni rezultat tega testa vas bo sigurno presenetil …

Tudi sam sem že večkrat opazil obsesijo nekaterih lastnikov po čedalje večjih (premer) pnevmatikah na njihovih avtomobilih, ki na koncu pripelje do tega, da ima tako opremljen avtomobil bočno silhueto 'železniške drezine', ker so velike pnevmatike baje bolj športne. Ob tem pa ljubitelji velikih koles seveda pozabljajo, da o športnosti pnevmatike ne odloča njen premer, temveč o tem odločata širina pnevmatike in njen presek (razmerje med širino in bočno višino pnevmatike). Poleg tega sem že dostikrat opazil tudi to, da se lastniki avtomobilov ob nakupu primernih koles preveč posvečajo njihovi velikosti (premer) in na koncu izberejo slaboumno kombinacijo (preveliko (preširoko) platišče in preozka pnevmatika), lep dokaz tega so številna 'olupljena' platišča po srečanjih z robniki ali podobnimi ovirami. Če imate na platiščih pravilno odmerjene pnevmatike, ki so nekoliko širše od platišč, potem teh težav najbrž ne poznate …

Pametni ljudje ne kupujejo modnih zimskih lahkih platišč (še en velik 'nateg' avtomobilskega marketinga), ker jim je iz izkušenj jasno, da se ta rešitev pozimi ne obnese najbolje, te besede pa potrjujejo tudi izsledki tega primerjalnega testa, ki so ga Nemci in Švicarji izvedli ob pomoči Volkswagnovega golfa VIII na dveh različnih lokacijah (območje St. Moritza & Goodyearova testna steza Miraval). Ob obisku slavnega švicarskega smučišča, kjer so imeli testni vozniki na razpolago dovolj zasneženih cest, so Nemci in Švicarji ugotovili, da se v tem pogledu še najbolje obnese 16-palčna celoletna pnevmatika (205/55 R 16), ker je tako obut golf najbolje pospeševal in zaviral na snegu. 15- in 17-palčni pnevmatiki sta bili ob tem nekoliko slabši, edino 18-palčna pnevmatika se je bolj približala zmagoviti 16-palčni pnevmatiki, vendar samo v pogledu zaviranja na snegu (od 35 do 0 km/h: 12 metrov). S 16-palčno pnevmatiko je imel testni golf tudi najhitrejši čas na testni stezi …

Nekoliko drugačna slika se je pokazala ob testiranju celoletnih pnevmatik v poletnih pogojih na Goodyearovi testni stezi v Franciji. Tu je na suhi (od 100 do 0 km/h: 41,5 metra) in na mokri (od 80 do 0 km/h: 35,5 metra) vozni površini blestela predvsem 17-palčna pnevmatika, sploh ob zaviranju, kjer so 15-, 16- in 18-palčne pnevmatike do dokončne zaustavitve vozila potrebovale dodatnih 150 centimetrov prostora. Zelo zgovorna je bila tudi demonstracija 'splavanja' (aquaplaning) avtomobila, kjer se je ponovno pokazalo, da so ožje pnevmatike boljše od 'valjarjev'. S 15-palčno pnevmatiko (širina 195 mm) je testni golf v hitro zvoženem ovinku 'splaval' šele pri 90 km/h. Ko so ga obuli v modne 18-palčne pnevmatike, se je to zgodilo že pri 76 km/h. Je pa zanimivo to, da so bili na mokri stezi najhitrejši z nataknjenimi 17-palčnimi pnevmatikami …

Moj nasvet glede primerne velikosti letnih in celoletnih pnevmatik je enostaven. Ob nakupu novega vozila se ne odločite za montažo največjih (premer) pnevmatik, temveč raje izberite za kakšen palec manjša kolesa. S tem boste veliko pridobili na udobju vožnje, poleg tega so manjše pnevmatike ob nakupu tudi bolj prijazne do vaše denarnice. Namesto nakupa pregrešno dragih 18- in še več palčnih koles si za zimske vožnje raje omislite dodaten set jeklenih platišč, ki so lahko še za en palec manjša in seveda tudi ožja od modnih letnih 'valjarjev'. Potem lahko nameščena kolesa sezonsko menjavate sami in tudi v tem pogledu privarčujete veliko denarja, sploh, če je v vaši družini več avtomobilov. Poleg tega bo vozilo, ki je obuto v ožje pnevmatike tudi malenkostno hitrejše v pogledu končne hitrosti ter bolj varčno ob ravnanju s pogonskim gorivom …