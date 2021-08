Obisk avtoceste z električnimi avtomobili

Električno in fosilno gnani avtomobili imajo več skupnih točk, med njimi je tudi splošno uveljavljeno zavajanje kupcev s strani proizvajalcev glede avtonomije (število prevoženih kilometrov s samo enim polnjenjem akumulatorjev, odnosno polnim rezervoarjem fosilnega goriva …), ki pa je sedaj zaradi uvedbe WLTP protokola nekoliko manj zavajajoče, ni pa povsem izginilo.

Ker nam proizvajalci električnih avtomobilov glede tega niso sposobni naliti čistega vina, se je skupina novinarjev nemškega portala EFAHRER odločila za nov preizkus električnih avtomobilov v praksi, tokrat so z desetimi najbolj priljubljenimi električnimi avtomobili v Nemčiji obiskali eno izmed nemških avtocest in po njej konstantno drveli s 130 km/h. Žal Nemci ob tem niso razkrili informacij glede samega poteka testiranj ob vožnji po avtocesti, ker so pozabili omeniti temperaturo ozračja, koliko vklopljenih odjemalcev (klimatska naprava, zunanja svetlobna telesa, 'infotainment' …) električne energije so imeli ob testnih vožnjah po avtocesti, niti niso razkrili na kakšni razdalji so potekala testiranja. Iz sporočila ja javnost je razvidno samo to, da so imeli avtomobili na začetku testiranj napolnjene akumulatorje, poleg tega vemo, da so celotno avtocestno etapo v celoti prevozili s 130 km/h.

Na porabo električne energije odnosno pogonskega goriva vedno lahko vpliva več faktorjev (aerodinamika, masa, odnosno otovorjenost vozila, način (defenzivna ali agresivna) vožnje, velikost in širina nameščenih pnevmatik, uporaba, odnosno neuporaba električno gnane komfortne opreme, potovalna hitrost, klimatski pogoji (temperatura ozračja), število razpoložljivih KM …), ki jih proizvajalci avtomobilov na WLTP testih radi zanemarijo, v praksi pa imajo lahko poguben efekt na avtonomijo.

WLTP obljube (normalna vožnja brez pretiranih pospeševanj in velikih hitrosti, 20 stopinj Celzija in priporočena potovalna hitrost za električne avtomobile v območju od 90 do 100 km/h …) in realnost (normalna vožnja brez pretiranih pospeševanj in velikih hitrosti, 40 stopinj Celzija, potovalna hitrost 130 km/h) glede približne avtonomije električnih vozil na avtocesti:

1. Hyundai IONIQ

WLTP obljuba: 311 km

Realna avtonomija: 211 km

2. Tesla model 3

WLTP obljuba: 406 km

Realna avtonomija: 260 km

3. Renault zoe

WLTP obljuba: 389 km

Realna avtonomija: 250 km

4. VW e-Up!

WLTP obljuba: 260 km

Realna avtonomija: 160 km

5. VW ID.3

WLTP obljuba: 426 km

Realna avtonomija: 260 km

6. Opel corsa-e

WLTP obljuba: 337 km

Realna avtonomija: 200 km

7. Mercedes-Benz EQA

WLTP obljuba: 426 km

Realna avtonomija: 253 km

8. Ford mustang mach-e

WLTP obljuba: 540 km

Realna avtonomija: 300 km

9. VW ID.4

WLTP obljuba: 522 km

Realna avtonomija: 287 km

10. Škoda enyaq

WLTP obljuba: 536 km

Realna avtonomija: 277 km

