V Nemčiji že na drugem mestu

Iz Nemčije prihaja novica, ki bo razveselila vse ljubitelje avtomobilskih znamk iz mednarodnega koncerna Stellantis, ker so modeli njihovih znamk letos prepričali že toliko Nemcev in Nemk, da se je ta koncern po številu prodanih novih avtomobilov letos že zavihtel na drugo mesto v pogledu nemškega tržnega deleža.

Kombinirani tržni delež znamk Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat/Abarth, Jeep, Maserati, Opel in Peugeot na nemškem tržišču znaša trenutno 14 odstotkov (isto obdobje leta 2020: 12,9 %). Če pa k temu prištejete še tržni delež lahkih gospodarskih vozil iz koncerna Stellantis, potem dobite še nekoliko večje številke (14,8 %). Za ta zgodovinski dosežek koncerna Stellantis je zaslužna predvsem odlična prodaja novih vozil (+ 24,8 %) v prvih šestih mesecih letošnjega leta, medtem ko je prodaja novih avtomobilov pri konkurentih v istem obdobju poskočila samo za 14,9 odstotka.

Nemcem in Nemkam je trenutno zelo pri srcu modelna paleta znamke Opel, ker je prodaja Oplovih vozil v omenjenem obdobju poskočila za 39 odstotkov. Največjo popularnost med kupci uživa nova corsa, odlično se prodajata tudi modela mokka in crossland, posledično ima znamka Opel trenutno 6,1 odstotni (5 % v istem obdobju leta 2020) tržni delež na nemškem tržišču. Z letošnjo prodajo pa so izredno zadovoljni tudi pri znamkah Maserati (+ 35,6 %), Alfa Romeo ( + 32,7 %), Peugeot ( + 23,8 %) in Jeep ( + 18,3 %), izboljšanje prodaje pa beležijo tudi pri znamki FIAT (+ 13,9 %), ker so v Nemčijo letos (od 1. januarja do 1. junija) dostavili 44.514 novih avtomobilov. Posledično ima znamka FIAT na nemškem tržišču trenutno 3,2 odstotni tržni delež.

Večina novih fiatov konča v rokah privatnih kupcev. Med kupci ostaja izredno priljubljen fiat 500, dobro se prodaja tudi model panda, medtem ko si je 4610 Nemcev in Nemk letos privoščilo nakup novega fiata 500e.