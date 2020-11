Življenje na 'veliki nogi'

Med nami živi še veliko posameznikov, ki se spominjamo skromnih gumarskih trendov iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ko so na avtomobilih prevladovala majhna kolesa z ozkimi pnevmatikami. Danes v tem pogledu živimo na 'veliki nogi', odnosno veliki pnevmatiki …

To so bili časi, ko si je originalni mini še resnično zaslužil oznako 'mini', enako 'mini' so bile posledično tudi njegove 10 palčne pnevmatike, medtem ko so lastniki legendarnih 'fičkov' (zastava 750) ob menjavi pnevmatik kupovali 12-palčne pnevmatike. Takšne so ob menjavi pnevmatik iskali tudi lastniki prve generacije Fordovega escorta (spiritualni predhodnik današnjega focusa). Večina ostalih avtomobilov iz spodnjega srednjega (kompaktni razred) in srednjega razreda pa je počivala na 13-palčnih (v nekaterih primerih tudi na 14-palčnih kolesih), medtem ko so bile 15-palčne pnevmatike rezervirane predvsem za 'spačke' (citroën 2CV) in Volkswagnove prvotne 'hrošče' ter prave športnike. Ob tem velja omeniti, da velikost (premer) pnevmatike v tistih časih niso avtomatsko povezovali s športnostjo, ker o športnosti pnevmatik ne odloča njihov premer, temveč njihova širina in pa višina bočnega profila. Po današnji izkrivljeni marketinški logiki ima tudi prej omenjeni 'spaček' 'športna 15-platišča', čeprav so na takšna platišča nameščene pnevmatike s širino, ki ne presega 125 mm.

V tistih časih je bila pnevmatika s širino 185 mm očiten znak, da vozite zelo zmogljivo vozilo, ker je imel prvotni golf GTi (1,6 litra, 81 kW/110 KM) nameščene pnevmatike v dimenzijah 175/70 HR 13, sanjske za večino ljudi pa so bile pnevmatike (spredaj: 205/55 VR16, zadaj 225/50 VR16), nameščene na serijskem porscheju 930 (911) turbo iz konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Danes se s takšno širino in velikostjo pnevmatik lahko pohvali že skoraj vsak predstavnik današnjega 'golfovega razreda' (evropski C segment, spodnji srednji razred), večina današnjih 'superminijev' (evropski B segment) pa počiva na pnevmatikah s širino 185 mm. Današnji gumarski trendi so prinesli tudi občutno nižji presek (razmerje, izraženo v odstotkih, med širino in bočno višino pnevmatike) pnevmatik. Nekoč ste bili z namestitvijo za tedanje pojme nizkih športnih pnevmatik (presek 70 ali pa 65 %) že deležni avre, ki je takrat obkrožala Nikija Laudo, danes pa lahko na cestah opazite občutno povečan delež 'železniških drezin' (avtomobil z ogromnimi platišči in izredno nizkim presekom pnevmatik).

Za občutno povečanje platišč in pnevmatik na današnjih avtomobilih pa niso krivi samo 'železniški' modni trendi, temveč tudi nuja, ker so današnji avtomobili občutno bolje rejeni od svojih predhodnikov (prvotni golf GTi je tehtal samo 810 kg, današnji 'izredno lahkotni' (mnenje marketinga in neresnih novinarjev) golf GTi ima v najboljšem primeru 1410 kg, ravno toliko kot nov BMW 528i (zelo dobro meščanski BMW-jev predstavnik višjega srednjega razreda …) iz konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kar predstavlja posledico današnjega modnega otovarjanja avtomobilov z vso mogočo delno uporabno, uporabno in neuporabno kramo (Colin Chapman, Ferdinand Porsche, Enzo Ferrari in Ettore Bugatti se ob sedanjem interpretiranju športnosti (večja in težja ko je 'SUV krava', bolj je 'športna', čeprav je v resnici samo zmogljiva …) sigurno obračajo v grobovih …). Ker avtomobili glede dimenzij karoserij še vedno 'vzhajajo kot kvas' in se posledično še bolj redijo, bomo trendu rasti pnevmatik v obliki čedalje večjih in širših pnevmatik in platišč priča tudi v prihodnje, tudi zaradi priljubljenosti ogromnih SUV in modnih 'double-cab' (če iščete pravo uporabnost boste kupili 'single cab' verzijo, za prevoze sorodnikov si raje omislite kakšen 'miniavtobus' (enoprostorec)) poltovornjakov.

Ob tem velja opozoriti še na en bedast trend v obliki preozkih pnevmatik na preširoko odmerjenih platiščih. Ta modna muha vas bo lahko zelo drago stala, sploh ob ne ravno najbolj posrečenih parkiranjih vozila ob kakšnem pločniku. Zato ne nasedajte modnim muham in si raje omislite ožje platišče, ki ustreza homologaciji glede še dovoljene širine pnevmatik na vašem vozilu. V praksi to pomeni, da je za platišče s širino 6 palcev najbolj primerna pnevmatika s širino 185 mm, odnosno najmanj 205 mm za platišče s širino sedmih palcev. V nasprotnem primeru se boste lahko hitro znašli v skupini ljudi s poškodovanimi platišči, katerih obnova ni poceni …

V priloženi razpredelnici podjetja Jato Dynamics pa najdete točne informacije glede serijske obutve (širina in premer pnevmatik, širina platišč, izbor materialov iz katerih so platišča izdelana) današnjih avtomobilov po kategorijah, odnosno razredih.