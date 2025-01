Avtomobili v sivi, srebrni, črni ali beli barvi

Enoumje, ki smo mu v zadnjih nekaj letih priča pri izbiri možnih različic avtomobilskih karoserij in tipov avtomobilov, se očitno nadaljuje tudi v pogledu izbire primernih karoserijskih barv, ker se večina nemških kupcev novih avtomobilov še vedno najraje odloči za nakup avtomobila v sivi, srebrni, črni ali beli barvi.

Pred mnogimi leti so imeli kupci ob nakupu novih avtomobilov res veliko izbire. Lep primer tega je nekdanji serijski izdelek znamke Opel, ker so imeli kupci njihovega kadetta B (1965-1973) zares veliko izbiro glede primerne karoserijske zasnove. Nemci so kupcem ponujali 2- in 4-vratno 'notchback' limuzino ter tudi 2- in 4-vratno 'fastback' limuzino, poleg tega pa tudi 3- in 5-vratni karavan in pa 2-vratni 'fastback' kupe. In kaj lahko izberejo današnji kupci modela astra? Kupci spiritualnega naslednika modela kadett se v današnjih časih lahko odločijo samo za nakup 5-vratne kombilimuzine in 5-vratnega karavana … In to ne velja samo za znamko Opel, ker se v takšni karoserijski monotonosti utapljajo tudi številne druge avtomobilske znamke, da o modni norosti z oznako SUV, ali pa 'šišmiš' (crossover) niti ne razmišljam, tudi v tem pogledu smo priča 5-vratni monotonosti (ko vidiš en SUV, si videl vse …), zato se včasih sprašujem, če nismo znova v komunizmu, kjer je bila monotonost zaradi pomanjkanja različnih karoserijskih različic pri izdelkih jugoslovanske avtomobilske industrije nekaj povsem običajnega.

Precej bolj pestra kot je v današnjem času, pa je bila tudi barvna paleta možnih karoserijskih barv pri avtomobilih, seveda so kupci in proizvajalci nekoč upoštevali tudi pravilo, ki pravi, da so zelo živahne karoserijske barve praviloma namenjene samo kupcem majhnih in športnih avtomobilov, danes tudi v tem pogledu ne obstaja nobenega pravila, namesto tega smo dobili tudi barvno monotonost (še en znak, da se vračamo v komunizem?), ker je večina novih avtomobilov srebrne ali pa sive barve. Vsaj v Nemčiji, kjer se je lani za nakup novega avtomobila v teh dveh barvnih odtenkih odločilo kar 33 odstotkov vseh kupcev novih avtomobilov. Tako je že približno 9 let. Zelo priljubljena pri Nemcih in Nemkah je tudi črna barva, lani si je tako obarvano novo vozilo omislilo 26,6 odstotka vseh nemških kupcev avtomobilov. Precej manj (19,9 %) nemških kupcev novih vozil pa prisega na vozila bele barve, medtem ko so kupci novih vozil, ki so obarvana v bolj živahne 'signalne' barve, v manjšini. Med živahnimi barvami je lani v Nemčiji največ kupcev novih avtomobilov pritegnila zelena barva (+ 20,6 % ob primerjavi z letom 2023), vendar imajo zeleno obarvana vozila med lani prvič registriranimi vozili v Nemčiji zelo majhen krog občudovalcev, ker se je za nakup tako obarvanega vozila lani odločilo samo 3 odstotke Nemcev in Nemk.

Precej več Nemcev in Nemk ljubi modro obarvane avtomobile, lani se je za nakup tako obarvanega novega avtomobila odločilo 8,9 odstotka kupcev novih avtomobilov, podobno (8,8 %) so bili lani priljubljeni tudi rdeče obarvani novi avtomobili. Zelo malo nemških kupcev pa se je lani odločilo za nakup rumeno (0,9 %), rjavo (0,6 %) oranžno (0,5 %) ali pa vijolično (0,1 %) obarvanega novega avtomobila. Izbira primerne karoserijske barve ima lahko velik vpliv na poprodajno vrednost vozila, poleg tega pa tudi na estetiko (vsaka barva ni primerna za vsak avtomobil …) in varnost, ker kupci vozil v dolgočasnih karoserijskih barvah, ki jih skrbi ohranjanje vrednosti vozila radi pozabljajo na to, da jim bo vozilo v živahni barvi na cesti lahko zagotovilo dodatno pasivno varnost, ker bodo v tako obarvanem vozilu precej bolj opazni za druge udeležence v prometu.