Celoletne pnevmatike postajajo čedalje boljše

Nemci (Automobilclub von Deutschland (AvD) & Tempotire) so se tokrat lotili izvedbe velikega testa čedalje bolj priljubljenih celoletnih pnevmatik, ker so na tem testu preizkusili 27 različnih celoletnih pnevmatik v treh velikostih (205/55 R16, 205/45 R17 in 235/60 R18).

Zaradi nekaterih finančnih ugodnosti (nakup enega namesto dveh 4-delnih setov (letne + zimske) pnevmatik ….) in praktičnosti (po namestitvi celoletnih pnevmatik lahko za nekaj let pozabite na obiske vulkanizerjev …) so celoletne pnevmatike čedalje bolj priljubljene pri lastnikih osebnih avtomobilov, k sreči pa postajajo tudi čedalje boljše. To je pokazal tudi tokratni veliki test kluba AvD, ker so na njem dejansko pogrnile samo 4 izmed 27. tokrat testiranih celoletnih pnevmatik. Največji pomen (40 % od skupne ocene) ob ocenjevanju tokrat testiranih celoletnih pnevmatik so Nemci namenili obnašanju celoletnih pnevmatik ob vsakodnevnih vožnjah po suhi in mokri vozni podlagi, nekoliko manj pozornosti (30 %) so namenili njihovim zaviralnim sposobnostim, medtem ko so vožnji po zasneženih površinah namenili samo 20 odstotkov od skupne ocene. Samo po 5 odstotkov pa so namenili kotalnemu uporu in akustičnemu komfortu (glasnost ob vožnji).

Testiranje pnevmatik v dimenzijah 205/55 R16

Ob testiranju 10. celoletnih pnevmatik v dimenzijah 205/55 R16 so Nemci uporabili aktualnega Volkswagnovega golfa. Na koncu so okronali izdelek znamke Continental (tip AllSeasonContact 2, nemška prodajna cena za 4-delni set: 395 evrov), zelo dobro sta ocenjeni tudi celoletni pnevmatiki znamk Bridgestone (tip Turanza All Season 6, 350 evrov) in Pirelli (tip Cinturato All Season SF 3, 380 evrov), priporočajo pa tudi nakup izdelkov znamk Goodyear (tip Vector 4Seasons Gen-3, 385 evrov) in Vredestein (tip Quatrac, 340 evrov). Vse omenjene celoletne pnevmatike so si prislužile najboljšo možno oceno „sehr gut“ (zelo dobro). Predstavili pa so tudi zmagovalca v kategoriji razmerje med plačanim in dobljenim. Ob tem govorimo o izdelku znamke Kleber (tip Quadraxer 3), ki si je prislužil oceno „gut“ (dobro), čeprav boste za 4-delni set takšnih pnevmatik odšteli samo 325 evrov. Omenili so tudi izdelka znamk Firestone (tip Multiseason2, 330 evrov) in Tomket (tip Allyear 3, 260 evrov), ki sta odpovedala ob zaviranju na mokri podlagi. Izdelek znamke Tomket pa ni slab samo ob zaviranju na mokri podlagi, temveč tudi ob vožnji po mokrem, zato je na koncu prejel najslabšo možno oceno „nicht empfehlenswert“ (ni priporočljivo). Če že morate varčevati ob nakupu celoletnih pnevmatik, potem je izdelek znamke Linglong (tip Grip Master 4S, 245 evrov) definitivno (ocena „empfehlenswert“ – priporočljivo) boljša izbira.

Testiranje pnevmatik v dimenzijah 205/45 R17

Za testiranje 9. celoletnih pnevmatik v dimenzijah 205/45 R17 so Nemci uporabili športno mazdo MX-5. Najbolj pa jih je ob tem prepričal izdelek znamke Pirelli (tip Cinturato All Season SF 3, 565 evrov), enako dobra sta bila tudi enako ocenjena izdelka znamk Continental (tip AllSeasonContact 2, 560 evrov) in Bridgestone (tip Turanza All Season 6, 530 evrov), malenkostno slabša (v pogledu zaviralnih sposobnosti na suhi cesti) pa je celoletna pnevmatika znamke Goodyear (tip Vector 4Seasons Gen-3, 565 evrov). Za vse, ki jih ob nakupu prepriča odlično razmerje med plačanim in dobljenim, obstaja celoletna pnevmatika znamke Linglong (tip Grip Master 4S, 305 evrov), ki dokazuje, da se Kitajci hitro učijo, ne samo izdelave avtomobilov, temveč tudi konstruiranja in izdelave pnevmatik. Pametni kupci se bodo izognili nakupu izdelkov znamk Milever (tip All Season Versat MC545, 195 evrov) in Tomket (tip Allyear 3, 235 evrov), ker sta obe ocenjeni z najslabšo možno oceno, predvsem zaradi slabega obnašanja na mokri vozni podlagi, izdelek znamke Tomket je v bistvu samo letna pnevmatika, ker ji ne diši niti vožnja po snegu.

Testiranje pnevmatik v dimenzijah 235/60 R18

Celoletne pnevmatike v dimenzijah 235/60 R18 so namenjene predvsem lastnikom težjih vozil ('SUV-čki' in električni avtomobili), testna škoda enyaq je izpolnila oba kriterija. Tudi v tem primeru so prva tri mesta na razpredelnici zasedle tri premijske pnevmatike znamk Pirelli (tip Scorpion All Season SF 3, 590 evrov), Continental (tip AllSeasonContact 2, 555 evrov) in Goodyear (tip Vector 4Seasons Gen-3 SUV, 590 evrov), tudi večina ostalih tokrat testiranih 18-palčnih celoletnih pnevmatik je prejela dobro ocene, kot zmagovalca v kategoriji razmerje med plačanim in dobljenim pa omenjajo izdelek znamke Maxxis (tip Premitra All Season AP3 SUV, 470 evrov). Povsem na koncu pa najdemo izdelek znamke Everton (tip Contral A/S 4 Seasons, 300 evrov), ker se boste s takšnimi celoletnimi pnevmatikami varno vozili samo po zasneženi cesti, medtem ko boste na suhi in mokri vozni podlagi pogoreli, ker takšne pnevmatike v tem primeru nimajo varnostnih rezerv.

Točne izsledke tega testa najdete v priponki.